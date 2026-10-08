Quand la nuit tombe plus tôt, un mur clair peut faire office d’écran pour les films et les séries du soir. Le XGIMI MoGo 2 Pro (New), mini vidéoprojecteur Full HD sous Google TV, est affiché à 299 € chez Amazon, mais il réclame une pièce bien sombre pour donner le meilleur.
Le XGIMI MoGo 2 Pro (New) est la version revue du mini vidéoprojecteur portable de la marque. Il gagne en luminosité, avec 430 lumens ISO au lieu de 400, et troque Android TV pour Google TV avec l’application Netflix intégrée.
Compact et léger, avec 1,1 kg sur la balance, il projette une image Full HD jusqu’à 120 pouces. Amazon affiche le XGIMI MoGo 2 Pro à 299 € au lieu d’un prix conseillé de 449 €, soit 150 € de remise. Il s’adresse d’abord à ceux qui regardent films et séries le soir, dans une pièce qu’ils peuvent plonger dans le noir.
Le XGIMI MoGo 2 Pro (New) passe de 449 € à 299 € chez Amazon, de quoi installer jusqu’à 120 pouces d’image dans le salon ou la chambre pour l’hiver.
Pourquoi choisir le XGIMI MoGo 2 Pro ?
- Netflix et Google TV d’origine : Inutile de brancher une clé HDMI : Netflix, YouTube, Prime Video et des milliers d’applications s’installent depuis le Google Play Store. Chromecast intégré, il reçoit aussi une vidéo lancée depuis votre smartphone.
- Une image qui se règle seule : Autofocus continu, correction du trapèze et évitement des obstacles s’enchaînent dès que vous le déplacez. Posé un peu de biais sur une commode, il corrige lui-même la forme de l’image.
- Discret quand la pièce est calme : XGIMI annonce un fonctionnement sous les 30 dB, un niveau modeste pour une chambre. Ses deux haut-parleurs de 8 W compatibles Dolby Audio suffisent pour un film sans sortir d’enceinte.
Le cinéma du soir, du canapé jusqu’au lit
Avec 430 lumens ISO, le MoGo 2 Pro donne le meilleur de lui-même dans l’obscurité, et les soirées d’automne et d’hiver en offrent dès la fin d’après-midi. Un mur clair suffit pour lancer une série depuis le canapé, plaid sur les genoux, sans écran noir qui occupe le salon le reste de la journée. Avec le pied multi-angle proposé par XGIMI, qui l’incline jusqu’à 120°, il peut même viser le plafond pour un film regardé allongé. La séance terminée, il se range sur une étagère.
Il convient aux studios, aux chambres d’ados ou d’amis où l’on ne veut pas installer de téléviseur, et aux foyers qui veulent un grand écran ponctuel. Sa protection oculaire, qui baisse la luminosité quand un mouvement est détecté devant l’objectif, est bienvenue dans une maison avec enfants. Il est en revanche peu adapté à une pièce baignée de lumière ou à un usage en journée, où son image perd vite en contraste. Faute de batterie intégrée, il lui faut aussi une prise, ou une batterie externe USB-C de 65 W.
Face au MoGo 4, la batterie fait la différence
Son principal concurrent se trouve dans le même catalogue. Le MoGo 4 de XGIMI, lancé à 429 € dans sa version LED, ajoute une batterie de 77 Wh dont nous avions mesuré près de 4 h 10 d’autonomie lors de notre test, ainsi qu’un pied rotatif à 360°, pour 1,31 kg. Il est mieux armé pour le jardin ou les vacances, quand le MoGo 2 Pro, plus léger et affiché ici à 299 €, vise un usage d’intérieur à côté d’une prise. Pour voir d’autres options, notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs portables classe les modèles que nous avons testés selon le budget et l’usage.
✅ Les points forts
- Google TV avec Netflix intégré et Chromecast
- Autofocus, correction du trapèze et évitement d’obstacles automatiques
- 1,1 kg et alimentation par batterie externe USB-C de 65 W possible
- Fonctionnement annoncé sous les 30 dB
- 150 € de remise sur le prix conseillé
❌ Les limites
- 430 lumens ISO : une pièce sombre est indispensable
- Pas de batterie intégrée
- Une seule entrée HDMI pour une console ou un lecteur
Prix conseillé de 449 €, 319 € lors des Ventes Flash de mars : à 299 €, le XGIMI MoGo 2 Pro (New) est affiché plus bas chez Amazon.
À 299 €, le XGIMI MoGo 2 Pro (New) est une façon simple d’avoir un très grand écran sans installer de téléviseur. Google TV et Netflix évitent tout boîtier supplémentaire, et les réglages automatiques dispensent de retoucher l’image à chaque déplacement. Le prix descend sous celui que nous avions relayé pour les Ventes Flash de mars.
Il vise ceux qui regardent surtout le soir, dans une pièce qu’ils peuvent occulter, et qui veulent le ranger une fois le film fini. Si vous comptez projeter en journée, en terrasse ou loin de toute prise, un modèle plus lumineux ou doté d’une batterie vous servira mieux. Pour les longues soirées qui s’annoncent, il peut en revanche devenir l’écran de la chambre ou du canapé sans encombrer la pièce.
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