Avec 430 lumens ISO, le MoGo 2 Pro donne le meilleur de lui-même dans l’obscurité, et les soirées d’automne et d’hiver en offrent dès la fin d’après-midi. Un mur clair suffit pour lancer une série depuis le canapé, plaid sur les genoux, sans écran noir qui occupe le salon le reste de la journée. Avec le pied multi-angle proposé par XGIMI, qui l’incline jusqu’à 120°, il peut même viser le plafond pour un film regardé allongé. La séance terminée, il se range sur une étagère.

Il convient aux studios, aux chambres d’ados ou d’amis où l’on ne veut pas installer de téléviseur, et aux foyers qui veulent un grand écran ponctuel. Sa protection oculaire, qui baisse la luminosité quand un mouvement est détecté devant l’objectif, est bienvenue dans une maison avec enfants. Il est en revanche peu adapté à une pièce baignée de lumière ou à un usage en journée, où son image perd vite en contraste. Faute de batterie intégrée, il lui faut aussi une prise, ou une batterie externe USB-C de 65 W.