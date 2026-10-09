Avec son panier de 5 litres et ses dix programmes automatiques, la Moulinex Easy Fry Max vise les repas chauds du quotidien sans allumer le four. Reste à savoir si ce format familial trouve sa place dans une petite cuisine d’étudiant, et ce que les tests indépendants lui reprochent.
Avec le retour des soirées fraîches, l’envie d’un plat chaud revient souvent plus vite que le courage de cuisiner. La Moulinex Easy Fry Max répond à ce besoin avec un panier de 5 litres, annoncé pour six personnes, et une résistance de 1 500 W. Elle est actuellement proposée à 59,99 € au lieu de 74,99 € sur Amazon, soit 15 € de moins. Cette friteuse à air chaud à tiroir unique, pilotée par un écran tactile, s’adresse d’abord aux étudiants, aux colocations et aux petits foyers pressés. Nous l’avions déjà relayée à 70 € au printemps 2024 : le prix actuel repasse sous ce niveau.
La Moulinex Easy Fry Max 5 L est à 59,99 € chez Amazon au lieu de 74,99 €, de quoi s’équiper pour l’automne sans dépasser les 60 €.
Pourquoi choisir la Moulinex Easy Fry Max ?
- Un panier de 5 litres : il accueille environ 800 g de frites selon les mesures d’Ultracooker, assez pour un plat partagé en colocation ou plusieurs portions d’un coup.
- Dix programmes prêts à l’emploi : frites, poulet, poisson, steak, légumes ou pizza se lancent d’une pression sur l’écran tactile, avec une température qui monte jusqu’à 200 °C. Pratique quand on débute en cuisine et qu’on ne connaît pas encore les bons temps de cuisson.
- Un nettoyage rapide : le panier antiadhésif passe au lave-vaisselle, ce qui évite la corvée de dégraissage d’une friteuse à huile. Un argument concret quand l’évier d’une kitchenette déborde vite.
Du dîner express au plat partagé en colocation
Le principe est celui d’un petit four à convection : l’air chaud circule autour des aliments et les dore avec peu ou pas d’huile. Dans une kitchenette équipée de simples plaques, l’Easy Fry Max prend le relais pour les frites surgelées, les filets de poulet, les crevettes ou une pizza à réchauffer. Sa minuterie va jusqu’à 60 minutes et un signal sonore annonce la fin de cuisson, ce qui permet de réviser sans rester devant le tiroir. Moulinex annonce une cuisson jusqu’à 46 % plus rapide et jusqu’à 70 % d’énergie en moins qu’un four classique, des chiffres constructeur à prendre comme un ordre de grandeur.
Elle convient bien à une colocation qui cherche un appareil commun, ou à un étudiant qui cuisine pour plusieurs jours. Pour une personne seule dans un studio, en revanche, son gabarit d’environ 37 x 27 x 32 cm mérite d’être mesuré avant l’achat, car il occupe une bonne part d’un plan de travail réduit. Le test d’Ultracooker relève aussi deux limites concrètes : aucun rappel pour secouer le panier à mi-cuisson, et des légumes surgelés cuits de façon inégale. Ceux qui comptent surtout cuire des légumes devront donc ajuster temps et température à la main.
Un seul tiroir, face aux modèles doubles et au four
L’Easy Fry Max joue la carte de la simplicité : un tiroir, un écran tactile et dix programmes, sans réglages superflus. Elle ne permet pas de cuire deux aliments à deux températures différentes en même temps, ce que proposent les friteuses à double tiroir. Pour une famille plus nombreuse, Moulinex décline aussi l’Easy Fry Mega, qui monte à 7,5 litres. À 59,99 €, l’Easy Fry Max se place donc comme un premier équipement raisonnable plutôt que comme un modèle pensé pour plusieurs plats simultanés.
✅ Les points forts
- Panier de 5 litres, environ 800 g de frites par fournée
- Dix programmes automatiques et écran tactile simple à prendre en main
- Panier antiadhésif compatible lave-vaisselle
- Minuterie jusqu’à 60 minutes et signal de fin de cuisson
- Prix repassé sous la barre des 60 €
❌ Les limites
- Tiroir unique : un seul réglage de cuisson à la fois
- Encombrement notable pour un studio, environ 37 x 27 x 32 cm
- Aucun rappel pour secouer le panier à mi-cuisson
- Cuisson inégale des légumes surgelés relevée en test
Avant de valider, mesurez la place disponible sur votre plan de travail : la Moulinex Easy Fry Max vous attend à 59,99 € sur Amazon.
À 59,99 €, la Moulinex Easy Fry Max est une offre cohérente pour qui cherche une première friteuse sans huile simple à prendre en main. Son panier de 5 litres, ses programmes automatiques et son nettoyage au lave-vaisselle répondent bien aux besoins d’une colocation ou d’un étudiant qui veut manger chaud sans allumer de four. La remise de 15 € n’a rien d’exceptionnel, mais elle ramène l’appareil sous les 70 € auxquels nous l’avions relayée en 2024.
Si votre cuisine se résume à un coin de studio, prenez le temps de mesurer votre plan de travail, ou orientez-vous vers un modèle plus compact. Les cuisiniers qui veulent préparer deux accompagnements en parallèle seront mieux servis par une friteuse à double tiroir. Pour tous les autres, c’est une façon accessible de passer des pâtes du soir à des filets de poulet dorés en semaine, même sans expérience des fourneaux.
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