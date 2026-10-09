Le principe est celui d’un petit four à convection : l’air chaud circule autour des aliments et les dore avec peu ou pas d’huile. Dans une kitchenette équipée de simples plaques, l’Easy Fry Max prend le relais pour les frites surgelées, les filets de poulet, les crevettes ou une pizza à réchauffer. Sa minuterie va jusqu’à 60 minutes et un signal sonore annonce la fin de cuisson, ce qui permet de réviser sans rester devant le tiroir. Moulinex annonce une cuisson jusqu’à 46 % plus rapide et jusqu’à 70 % d’énergie en moins qu’un four classique, des chiffres constructeur à prendre comme un ordre de grandeur.

Elle convient bien à une colocation qui cherche un appareil commun, ou à un étudiant qui cuisine pour plusieurs jours. Pour une personne seule dans un studio, en revanche, son gabarit d’environ 37 x 27 x 32 cm mérite d’être mesuré avant l’achat, car il occupe une bonne part d’un plan de travail réduit. Le test d’Ultracooker relève aussi deux limites concrètes : aucun rappel pour secouer le panier à mi-cuisson, et des légumes surgelés cuits de façon inégale. Ceux qui comptent surtout cuire des légumes devront donc ajuster temps et température à la main.