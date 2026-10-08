La fin des Jours Flash Prime n’a pas ramené l’Echo Spot à son tarif habituel : le petit réveil connecté d’Amazon reste affiché à 49,99 €. L’occasion de regarder ce qu’il vaut vraiment sur une table de chevet, maintenant qu’Alexa+ y est accessible.
Sorti en 2024, l’Echo Spot est le réveil connecté d’Amazon : un écran tactile de 2,83 pouces pour l’heure et la météo, un haut-parleur de 44,5 mm et Alexa, sans aucune caméra. Les Jours Flash Prime sont terminés, mais l’Echo Spot bleu reste à 49,99 € chez Amazon, pour un prix conseillé affiché à 119,99 €. Ce chiffre de référence mérite une précision : l’appareil avait été lancé à 94,99 € en France, et c’est aussi son prix le plus bas des 30 jours qui ont précédé la promotion. L’économie réelle tourne donc autour de 45 €, ce qui reste notable pour un réveil de chambre qui donne accès à Alexa+.
Le réveil connecté Echo Spot (2024) en coloris bleu est proposé à 49,99 € chez Amazon, contre un prix conseillé de 119,99 €.
Pourquoi choisir l’Echo Spot ?
- Un réveil lisible d’un coup d’œil : L’écran de 2,83 pouces affiche l’heure, la météo, vos rappels et le titre du morceau en cours, avec un cadran et un thème de couleur à choisir. Plus besoin de rallumer votre smartphone au réveil pour savoir s’il faut prendre un parapluie.
- Une chambre sans caméra : Contrairement aux Echo Show, l’Echo Spot n’embarque aucun objectif, et un bouton déconnecte électroniquement les microphones. C’est l’argument qui compte pour qui hésite à installer un assistant vocal près du lit.
- Alexa+ sans surcoût pour les abonnés Prime : L’appareil est compatible avec Alexa+, la version d’Alexa fondée sur l’IA générative lancée en France le 26 mai 2026. Elle est incluse dans l’abonnement Prime, et facturée 22,99 € par mois sans lui.
Du réveil en musique à la lumière du salon, un appareil de chevet avant tout
Le premier usage est évident : vous réveiller. Une routine Alexa peut associer une musique et un éclairage progressif, et la météo du jour s’obtient d’une simple question. Le haut-parleur lit Amazon Music, Spotify, Apple Music, podcasts et livres audio, et le Bluetooth permet aussi d’y diffuser le son de votre téléphone. Compatible Matter, l’Echo Spot pilote aussi vos ampoules et prises connectées compatibles, à la voix ou d’un geste sur l’écran pour tamiser la lumière.
Il s’adresse d’abord à ceux qui veulent remplacer un vieux radio-réveil ou sortir le smartphone de la table de nuit. Avec Alexa+, l’échange devient plus naturel : lors de notre prise en main de l’assistant, nous avions apprécié de ne plus répéter « Alexa » à chaque relance, beaucoup moins l’application mobile, toujours laborieuse. En revanche, son haut-parleur mono suffit pour une chambre, pas pour animer un salon. Et pendant la lecture audio, l’écran affiche le morceau à la place de l’heure, ce qui surprend sur un réveil.
Echo Spot ou Echo Show 5 : le choix se joue sur la caméra et l’écran
Sur la table de chevet, son vrai rival est l’Echo Show 5 de deuxième génération, que notre comparatif des meilleurs écrans connectés présente comme un réveil intelligent tout désigné. Celui-ci offre un écran de 5,5 pouces et une caméra de 2 mégapixels, utiles pour la visio ou pour surveiller une pièce. L’Echo Spot fait l’inverse : un écran réduit à l’essentiel, aucun objectif tourné vers le lit, et un haut-parleur frontal de 44,5 mm, là où notre comparatif reproche justement à l’Echo Show 5 sa qualité sonore. Si vous comptez regarder des vidéos ou passer des appels en visio, l’Echo Show 5 reste plus adapté.
✅ Les points forts
- Écran tactile de 2,83 pouces lisible et personnalisable
- Aucune caméra, bouton de coupure des microphones
- Wi-Fi bibande, Bluetooth et compatibilité Matter
- Compatible Alexa+, incluse dans l’abonnement Prime
❌ Les limites
- Son mono, taillé pour une chambre plutôt qu’un salon
- L’heure cède la place au morceau en cours pendant la lecture
- Pas de prise jack, alimentation par connecteur propriétaire
- Alexa+ facturée 22,99 € par mois sans Prime
Ce tarif de 49,99 € est celui déjà pratiqué pendant les Jours Flash Prime, et l’Echo Spot bleu y est toujours affiché chez Amazon au moment où nous écrivons.
À 49,99 €, l’Echo Spot conserve le prix que nous avions déjà relayé pendant les Jours Flash Prime, bien en dessous de son tarif de lancement de 94,99 €. C’est un réveil connecté simple, discret et sans caméra, qui fait ce qu’on attend de lui au chevet : donner l’heure, réveiller en musique et piloter quelques lumières. L’arrivée d’Alexa+ lui donne un intérêt supplémentaire si vous êtes abonné Prime, puisque l’assistant ne vous coûtera rien de plus.
Il convient moins à qui cherche une vraie enceinte pour la musique, ou un écran pour la visio et les recettes : un Echo Show ou une enceinte plus ambitieuse feront mieux. Les non-abonnés Prime doivent aussi savoir qu’Alexa+ leur sera facturée, l’Alexa classique restant gratuite. Pour sortir le téléphone de la table de nuit sans installer un objectif face au lit, il coche en revanche les bonnes cases à ce prix.
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