Le premier usage est évident : vous réveiller. Une routine Alexa peut associer une musique et un éclairage progressif, et la météo du jour s’obtient d’une simple question. Le haut-parleur lit Amazon Music, Spotify, Apple Music, podcasts et livres audio, et le Bluetooth permet aussi d’y diffuser le son de votre téléphone. Compatible Matter, l’Echo Spot pilote aussi vos ampoules et prises connectées compatibles, à la voix ou d’un geste sur l’écran pour tamiser la lumière.

Il s’adresse d’abord à ceux qui veulent remplacer un vieux radio-réveil ou sortir le smartphone de la table de nuit. Avec Alexa+, l’échange devient plus naturel : lors de notre prise en main de l’assistant, nous avions apprécié de ne plus répéter « Alexa » à chaque relance, beaucoup moins l’application mobile, toujours laborieuse. En revanche, son haut-parleur mono suffit pour une chambre, pas pour animer un salon. Et pendant la lecture audio, l’écran affiche le morceau à la place de l’heure, ce qui surprend sur un réveil.