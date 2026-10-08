Le NiPoGi H2 est une offre très cohérente dans l’univers des Mini PC, surtout si vous cherchez un CPU assez puissant, comme c’est le cas ici. Si vous cherchez un ordinateur de bureau pour du télétravail par exemple, il fait bien son travail. Si vous cherchez de la réactivité en bureautique, sans exigence particulière sur la 3D, vous pouvez y aller.

Par contre si votre objectif c'est le gaming, le montage 4K ou l’utilisation de logiciels 3D ou d’IA locale, ça va être un peu trop juste. Il va falloir s’équiper d’un mini PC avec un iGPU plus puissant, avec un Ryzen 7/9 ou Intel Arc. Il faudrait limite passer sur une tour classique pour avoir plus de puissance.