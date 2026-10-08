Le NiPoGi H2 est un mini PC bureautique équilibré pour un usage domestique ou scolaire, avec des limites graphiques. Amazon le propose en promo à 469,90 euros au lieu de 526 euros.
Le NiPoGi H2 est un mini PC, c'est-à-dire un ordinateur de bureau dans un boîtier ultra compact, performant avec un bon CPU et il est prêt à l’emploi. Il offre des performances de PC fixe, la partie graphique et donc gaming en moins, pour un usage quotidien classique, ou du professionnel léger. Il a l’avantage de ne pas prendre de place, de pouvoir être emmené partout pour être branché sur n’importe quel écran. Amazon le propose avec 56 euros de réduction, une bonne opportunité à l’heure où le prix des composants explose le plafond.
Pourquoi choisir le NiPoGi H2 ?
- Pour son processeur costaud pour un mini PC : un Core i5 avec des performances proches de certains PC portables gaming, qui se traduit par une grande fluidité.
- Son format ultra-compact bien pensé avec deux emplacements M.2, une connectique complète et un accès facile aux composants pour évoluer dans le temps.
- Une chauffe maîtrisée en usage quotidien avec un niveau sonore discret et les températures du CPU qui restent dans les clous, donc ça ne gêne pas de l’installer derrière un écran, par exemple.
Un mini PC taillé pour le bureau, la maison et l’école
Le NiPoGi H2 présenté ici est un mini PC adressé aux utilisateurs qui veulent un PC fixe réactif sans s’encombrer d’une tour qui prend de la place. Son format 128 x 128 x 44 mm fait qu’il se place facilement partout et vous pouvez même le fixer derrière un écran PC avec un support VESA compatible. Avec ses 10 cœurs et 16 threads il gère sans sourciller la navigation avec de nombreux onglets, la retouche photo légère et même un peu de montage vidéo. Sa connectique est généreuse, avec deux ports USB 3.2 Gen 2, quatre ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C, un port HDMI 2.0, un DP 1.4b et un port Ethernet. Ce qui en fait une bonne base pour un poste de télétravail ou un setup étudiant.
Face au mini PC AMD et aux générations précédentes
Par rapport aux mini PC basés sur des APU AMD Ryzen 7 7840HS/8845HS, le H2 avec un i5-4450HX qui est celui présenté ici offre de meilleures performances brutes en CPU, mais accuse un net retard sur la partie graphique, les Radeon 780M étant bien plus à l’aise en jeu et en création. Et si on le compare aux anciens modèles NiPoGi avec i5-12450H ou i7-1185G7, il représente une vraie montée en puissance, mais garde les mêmes limites sur l’iGPU. Et surtout des finitions en plastique qui peuvent sembler un peu justes face à des concurrents en aluminium.
✅ Les points forts
- Son processeur très performant pour un mini PC
- Son format compact avec une conception soignée
- Deux emplacements pour le SSD NVMe
- La connectique complète
- La consommation maîtrisée
- Le TDP de seulement 55 W
❌ Les limites
- La partie graphique intégrée Intel UHD 16 EU très limitée
- La mémoire vive en single channel, ce qui bride les performances de l'iGPU
- Des finitions en plastique qui peuvent sembler cheap
Après le Prime Day, le NiPoGi H2 est disponible à 469,90 € au lieu de 526 € sur Amazon
Le NiPoGi H2 est une offre très cohérente dans l’univers des Mini PC, surtout si vous cherchez un CPU assez puissant, comme c’est le cas ici. Si vous cherchez un ordinateur de bureau pour du télétravail par exemple, il fait bien son travail. Si vous cherchez de la réactivité en bureautique, sans exigence particulière sur la 3D, vous pouvez y aller.
Par contre si votre objectif c'est le gaming, le montage 4K ou l’utilisation de logiciels 3D ou d’IA locale, ça va être un peu trop juste. Il va falloir s’équiper d’un mini PC avec un iGPU plus puissant, avec un Ryzen 7/9 ou Intel Arc. Il faudrait limite passer sur une tour classique pour avoir plus de puissance.
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