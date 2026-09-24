C’est l’offre de rentrée à ne pas manquer du côté des services en ligne. Votre suite premium Proton Mail Plus est disponible avec - 40 % de réduction pour votre première année de souscription. Vous obtenez en plus une carte cadeau.
Avec les - 40 % de réduction appliqués, votre abonnement à votre suite Proton Mail Plus vous revient à seulement 36 € pour 12 mois.
D'une valeur de 40 €, votre carte cadeau vous permet d'être largement gagnant sur votre première année d'abonnement.
À choisir, vous pouvez dépenser votre carte cadeau chez Amazon, Carrefour, IKEA, Uber ou Zalando. Voici comment profiter de cette offre immanquable.
Ma carte cadeau offerte maintenant :
- Indiquez votre adresse mail ;
- Souscrivez à votre abonnement Proton Mail Plus ;
- Recevez votre carte cadeau d’une valeur de 40 € par mail.
Votre suite Proton Mail Plus est un bon compagnon de rentrée
Une solution professionnelle à petit prix
Proton Mail Plus est un service pleinement recommandable pour davantage de cybersécurité dans vos échanges de mail. Aujourd’hui, peu de clients de messagerie vous proposent un chiffrement de vos conversations.
C’est pourtant un maillon clé pour davantage de confidentialité en ligne. Cela vaut d'autant plus pour des échanges professionnels.
Votre suite Proton Mail Plus vous permet de chiffrer l’intégralité de vos conversations par mail. Cela fonctionne même avec des personnes qui ne seraient pas clientes de Proton.
Pour cela, Proton vous attribue une clef de chiffrement, qui permet de crypter chacun de vos mails. Pour échanger avec un nouveau contact, il vous suffit de lui transmettre au préalable une clef de déchiffrement.
L'opération est rapide et ne se fait qu'une seule fois : une fois la clef de déchiffrement enregistrée, tous vos échanges suivants restent confidentiels.
Un espace centralisé pour gérer tous vos mails
Votre suite Proton Mail Plus vous permet de compter jusqu’à 10 adresses mail simultanément. Vous pouvez facilement centraliser la gestion de vos courriels et les trier avec efficacité.
Votre suite Proton Mail Plus comprend 15 Go de stockage en ligne interne pour conserver un bon nombre de mails à votre main.
Vous pouvez également créer autant de dossiers et de libellés qu’il vous convient. Cela vous aide à optimiser l’enregistrement de vos mails.
Selon votre besoin, Proton Mail comprend la fonctionnalité hide-my-email. Cela vous permet de solliciter une adresse tierce générée par Proton. Vous pouvez ainsi la renseigner lorsque vous vous inscrivez sur un nouveau site en ligne par exemple.
Elle reste reliée à l’adresse mail de votre choix. Cela vous permet de recevoir les communications, sans avoir à utiliser votre adresse mail du quotidien. Vous êtes ainsi mieux protégé en cas de fuite de données.
Pour en apprendre plus sur votre suite Proton Mail Plus, un avis indépendant de Clubic est disponible.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Comment obtenir ma carte cadeau ?
Souscrivez à votre abonnement Proton Mail Plus
Pour commencer, profitez de cette offre à prix réduit. Grâce à la réduction de - 40 % consentie, votre souscription passe de 3,99 €/mois à 3 €/mois pendant 12 mois.
Vous économisez concrètement 11,88 € pour votre première année d’abonnement. Un renouvellement automatique est actif par défaut, vous êtes libre de le conserver ou non.
Proton met à votre disposition son service client anglophone par chat et mail 24/7. Vous pouvez le contacter en français au besoin.
Votre carte cadeau vous est offerte une fois que votre abonnement à Proton Mail Plus est souscrit. La seule condition est de ne pas activer la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de votre abonnement.
En vous rendant sur la plateforme dédiée, vous avez le choix entre Amazon, Carrefour, IKEA, Uber, et Zalando.
Une fois le premier mois d’abonnement passé, vous recevez votre carte cadeau d’une valeur de 40 € par mail. Il ne vous reste plus qu’à la dépenser pour l’achat de votre choix.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.
- Infrastructure robuste et sécurisée
- Simplification extrême du cryptage
- Localisé en Suisse
- Formule gratuite limitée en stockage
- La sécurité accrue rend le développement lent