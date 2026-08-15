Avec l’application Ulys, planifiez votre trajet et repérez les aires de repos sur votre route. Elle est disponible sous Android et iOS. Vous pouvez ainsi anticiper des pauses à réaliser toutes les deux heures.

Cela renforce votre sécurité, surtout en roulant tôt le matin ou tard le soir. En journée, cela réduit votre lassitude et vous aide à regagner de l’énergie.

Selon l’évolution du trafic, écoutez la fréquence 107.7. Cela vous permet d’en apprendre davantage en direct grâce aux points d’information chaque quart d’heure.

Votre application Ulys vous aide à prendre connaissance du trafic grâce à l’outil GPS intégré.

Avec votre Pass Ulys Télépéage, profitez-en pour gagner du temps aux barrières de péage rencontrées. Vous disposez de voies réservées. L’automatisation de la réception de ticket comme du paiement vous facilite votre trajet.

Tenez-vous au courant des prévisions de trafic sur le site de Bison Futé. Un avis indépendant, portant sur Ulys, est disponible chez Clubic.