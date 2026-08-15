Vous n’êtes pas le seul à prendre la route, et l’été 2026 ne fait pas exception. Certains jours sont toutefois plus chargés que d’autres sur les autoroutes. Pour voyager plus sereinement, le Pass Ulys Télépéage vous permet de simplifier vos trajets, tout en profitant d’une offre gratuite pendant un an.
En souscrivant à l’offre Classic pour votre Pass Ulys Télépéage, vous économisez 26,40 € sur les frais de gestion de votre badge.
Fluidifiez votre circulation avec votre Pass Ulys Télépéage, et optimisez votre trajet avec l’application Ulys sur votre smartphone.
Les points forts d’Ulys :
- App’ Ulys pour optimiser votre trajet ;
- Accès aux voies réservées de télépéage ;
- Automatisation des paiements.
Le milieu de semaine est la période la plus favorable
Préparez votre trajet avec Ulys
La période estivale est marquée par une circulation accentuée à certains moments clefs. Chaque samedi de juillet, comme d’août, est propice aux embouteillages.
Certains pics, comme les chassés croisés entre vacanciers de juillet et d'août, sont particulièrement à éviter. Un autre jour régulièrement chargé est le vendredi, surtout en fin d’après-midi. La pause d’une demi-journée, comme le télétravail, accroît les risques de départ anticipé.
À l'inverse, les jours du milieu de semaine sont ceux qui ont le plus de chances de vous aider à faciliter votre déplacement.
Le dimanche est également un jour plus favorable. Il ne répond pas aux rotations classiques concernant les locations estivales. Les camions de plus de 7,5 tonnes ont interdiction de circuler du samedi 22h, au dimanche 22h. Cela contribue à fluidifier le trafic.
La plage horaire à éviter, surtout les vendredis et samedis, se situe entre 10h et 18h. Idéalement, anticipez en roulant tôt le matin. Vous pouvez également circuler le soir selon vos disponibilités.
Anticipez les pauses et suivez le trafic en temps réel
Avec l’application Ulys, planifiez votre trajet et repérez les aires de repos sur votre route. Elle est disponible sous Android et iOS. Vous pouvez ainsi anticiper des pauses à réaliser toutes les deux heures.
Cela renforce votre sécurité, surtout en roulant tôt le matin ou tard le soir. En journée, cela réduit votre lassitude et vous aide à regagner de l’énergie.
Selon l’évolution du trafic, écoutez la fréquence 107.7. Cela vous permet d’en apprendre davantage en direct grâce aux points d’information chaque quart d’heure.
Votre application Ulys vous aide à prendre connaissance du trafic grâce à l’outil GPS intégré.
Avec votre Pass Ulys Télépéage, profitez-en pour gagner du temps aux barrières de péage rencontrées. Vous disposez de voies réservées. L’automatisation de la réception de ticket comme du paiement vous facilite votre trajet.
Tenez-vous au courant des prévisions de trafic sur le site de Bison Futé. Un avis indépendant, portant sur Ulys, est disponible chez Clubic.
Commandez dès à présent votre Pass Ulys Télépéage
La formule Classic est intéressante sur le plan économique. Vous économisez 12 mois de frais de gestion, soit 26,40 €, ainsi que les frais de gestion. Le code ULYS2612 est à renseigner pour en bénéficier.
Sur le plan pratique, votre Pass Ulys Télépéage vous donne accès aux voies réservées de télépéage. Vous automatisez votre paiement, y compris aux barrières de péage en flux libre. Vous pouvez également régler votre stationnement dans plus de 1000 parkings équipés.
Votre formule Classic est sans engagement. Au bout d’un an, vous pouvez conserver votre Pass Ulys Télépéage contre 2,20 € par mois utilisé.
Sans sollicitation au cours d'un même mois, votre badge reste gratuit. Cela vaut dans la limite maximale de 14 mois consécutifs sans utilisation.
Si vous comptez vous rendre en Espagne et au Portugal, ou en Italie, des options internationales sont disponibles chez Ulys.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Sans engagement
- + de 1000 parkings en Europe
- Suivi trajet et conso via l’appli
- 0€ si non utilisé
- Coût supplémentaire pour les formules Europe
- Support client pas toujours réactif