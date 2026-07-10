Les soirées football (ou autre) entre amis ont toujours eu ce petit quelque chose de fédérateur. On se retrouve, les pizzas (ou les sushis) arrivent, les discussions vont bon train avant le coup d'envoi… puis le silence s'installe au moment où le ballon commence à rouler. Avec la Coupe du Monde 2026 et les évènements à venir, nombreux sont ceux qui cherchent à recréer à la maison une ambiance digne des plus grandes affiches internationales.