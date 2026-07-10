Entre amis ou en famille, les grands rendez-vous sportifs prennent une tout autre dimension lorsqu'ils sont diffusés sur un très grand écran. Les projecteurs ultra-courte focale (ou UST, pour Ultra Short Throw) séduisent de plus en plus, mais pour en exploiter tout le potentiel, le choix de l'écran est tout aussi déterminant. Et c'est précisément le terrain de jeu de Nothing Projector et de sa gamme Black Series.
Les soirées football (ou autre) entre amis ont toujours eu ce petit quelque chose de fédérateur. On se retrouve, les pizzas (ou les sushis) arrivent, les discussions vont bon train avant le coup d'envoi… puis le silence s'installe au moment où le ballon commence à rouler. Avec la Coupe du Monde 2026 et les évènements à venir, nombreux sont ceux qui cherchent à recréer à la maison une ambiance digne des plus grandes affiches internationales.
Dans cette quête d'immersion, la télévision, même de grande taille, n'est plus l'unique solution. Les projecteurs ultra-courte focale, capables d'afficher une image géante à quelques centimètres seulement du mur, connaissent un véritable essor. Associés à un écran conçu spécifiquement pour cette technologie, ils offrent une expérience qui se rapproche davantage d'une salle de cinéma… voire d'une tribune de stade.
Spécialiste du home-cinéma à la maison, Nothing Projector s'est imposé comme un acteur reconnu des solutions home-cinéma haut de gamme. La marque collabore notamment avec des références du secteur comme Formovie, AWOL Vision, JMGO, Valerion ou encore XGIMI, afin de proposer des installations optimisées autour des projecteurs UST.
Pour accompagner les vidéoprojecteurs de dernière génération, Nothing Projector propose la gamme Black Series, des écrans Ambient Light Rejecting (ALR) spécifiquement conçus pour maximiser les performances des projecteurs laser 4K UST, même dans une pièce de vie éclairée (comme un salon).
Nothing Projector Black Series Fixed Frame Screen : l'image dans sa forme la plus pure
Pour une salle dédiée ou pour un salon où l'installation reste permanente, le Black Series Fixed Frame Screen (décliné de 84” à 150”) constitue une solution particulièrement séduisante. Actuellement proposé à 584 € au lieu de 649 €, il mise avant tout sur la qualité d'image.
Son principal atout réside dans sa couche optique ST Carbon Black, développée pour absorber efficacement la lumière parasite et limiter les reflets. Cela permet d’obtenir des noirs plus profonds, un contraste nettement renforcé et une meilleure lisibilité des scènes sombres, même lorsque la pièce n'est pas plongée dans l'obscurité.
Cette performance est renforcée par une conception ALR en 8 couches, spécialement pensée pour les projecteurs Ultra Short Throw. La surface à faible gain de 0,6 promet de restituer des couleurs naturelles et réalistes, tout en améliorant la perception des détails, avec un angle de vision de 170° afin que personne ne se sente lésé sur le canapé.
Nothing Projector soigne également l'aspect esthétique avec une bordure ultra-fine d'à peine 1 cm, qui renforce l'immersion tout en s'intégrant facilement dans un intérieur contemporain. Une solution idéale pour profiter aussi bien des matchs de la Coupe du Monde que des films et séries dans des conditions proches d'une véritable salle de projection.
Nothing Projector Black Series Floor Rising Screen : le grand spectacle surgit du sol
Tout le monde ne souhaite pas sacrifier un mur entier pour son installation home-cinéma, et c'est précisément pour répondre à ce besoin que Nothing Projector propose son Black Series Floor Rising Screen, actuellement affiché à 1 259 € au lieu de 1 679 €.
Comme son nom l’indique, une fois installé sur un meuble TV, son écran motorisé (de 84 à 130") s’élève automatiquement depuis son caisson au sol, permettant de profiter d'un immense écran uniquement lorsque cela est nécessaire. Une approche particulièrement adaptée aux salons modernes où la polyvalence reste essentielle.
Là encore, on retrouve la technologie ST Carbon Black et la structure ALR en 8 couches, qui améliorent considérablement le contraste tout en rejetant efficacement la lumière ambiante. Les couleurs gagnent en intensité et l'image conserve toute sa richesse, même en pleine journée (et toujours un angle de vision de 170°).
Le modèle se distingue également par sa surface micro-perforée de 0,4 mm. Cette conception permet de placer une enceinte centrale derrière l'écran sans dégrader pour autant la restitution sonore, pour une expérience encore plus immersive lors des retransmissions sportives ou des séances cinéma.
L'utilisation se veut particulièrement confortable grâce à un moteur AC silencieux et à une compatibilité avec Siri, Alexa et Google Assistant, permettant de déployer ou de replier l'écran à la voix.
Nothing Projector Black Series Drop Down Screen : le grand spectacle… qui descend du plafond
Enfin, troisième solution de la gamme, le Black Series Drop Down Screen, actuellement proposé à 1 255 € au lieu de 1 673 €, s'adresse aux utilisateurs qui privilégient quant à eux une intégration discrète au plafond.
Une fois replié, l'écran se fait quasiment oublier. En quelques secondes, son mécanisme motorisé silencieux déploie une vaste surface de projection (de 84 à 100"), idéale pour transformer instantanément un salon en véritable espace home-cinéma, avec un écran qui descend du plafond, plutôt que d’émerger du sol comme le Floor Rising Screen.
Comme les autres modèles Black Series, il bénéficie de la couche optique ST Carbon Black, de la technologie Ambient Light Rejecting en 8 couches et d'une surface spécialement optimisée pour les projecteurs laser 4K UST, sans oublier là encore une surface micro-perforée de 0,4 mm.
Associé à un projecteur ultra-courte focale compatible (c’est le cas des modèles Formovie Theater, Samsung Premiere, Hisense PX3-Pro, AWOL Vision, LG HU715, Philips Screeneo U5…), cet écran permet de profiter pleinement des grands événements sportifs, des blockbusters et des séries dans des conditions particulièrement immersives.
À l'heure où les projecteurs Ultra Short Throw s'imposent comme une alternative on ne peut plus crédible aux très grands téléviseurs, l'écran devient un élément central de l'installation.
Avec sa gamme Black Series, Nothing Projector propose des solutions pensées pour en tirer le meilleur, qu'il s'agisse d'une installation fixe, escamotable depuis le sol ou intégrée au plafond.