Les supermarchés Leclerc proposent en ce moment une série bons plans incontournables pour acheter un vidéoprojecteur. On vous explique sur quels critères s'arrêter avec attention avant d'acheter.
Entre leur prix plutôt abordable et la diagonale d'image auxquels ils donnent accès, les vidéoprojecteurs sont une alternative idéale au téléviseur dans le salon. Toutefois, tous ces appareils ne délivrent pas le même résultat et ne s'adaptent pas à tous les espaces.
Il y a la distance à laquelle vous pouvez l'installer du mur, ou de l'écran. Ou encore la technologie qui délivre l'image, avec ses caractéristiques de luminosité, et possibles artefacts… Dans ce court guide, on vous propose d'y voir un peu plus clair sur les points clés à examiner.
De quoi plus facilement faire votre marché dans le rayon video projecteur
Pensez à la diagonale que vous souhaitez, mais aussi à la lumière
Le premier point à déterminer avant de faire le moindre achat, c'est la diagonale d'image. Un critère qui est à la fois relié à la taille de votre salon. Mais aussi tout ce qui touche à la luminosité de cette pièce et l'impact que cela doit avoir dans votre choix.
La luminosité dont est capable chaque appareil est une donnée constructeur généralement présente sur l'emballage. On parle d'unités ANSI avec parfois aussi des données exprimées en nits. Considérez également la résolution d'image, surtout si vous recherchez une grande diagonale.
Les modèles Full HD 1080, très courants, ne conviennent que pour des diagonales d'image modestes. Car plus on projette une grande image, plus les défauts en lien avec une faible résolution deviennent apparents. Dans ce cas, opter pour une définition 4K, en particulier, est plus approprié.
La technologie est autre aspect majeur à regarder
Plusieurs technologies se font concurrence entre les modèles de rétroprojecteurs. Avec des avantages et des inconvénients, en plus d'un rendu d'image inégal.
La technologie la plus répandue dans les projecteurs grand public, notamment compacts et milieu de gamme, s'appelle DLP (Digital Light Processing). Une puce DMD (Digital Micromirror Device), composée de millions de micro-miroirs, réfléchit de façon sélective la lumière.
En général, les moins chers rendent la couleur grâce à une roue chromatique, en utilisant une seule puce. Ce qui a pour effet de créer de légers artefacts arc-en-ciel lorsque vos yeux bougent un peu rapidement.
Nettement plus onéreux et assez rares, les vidéoprojecteurs tri-DLP contournent ce problème en utilisant trois puces DMD et des filtres de couleurs.
Il y a aussi les projecteurs 3LCD (notamment de marque Epson) qui créent une image nette, lumineuse et sans artefacts en combinant trois sources de lumière colorées passant chacune par un écran LCD monochrome transparent.
Attention à la source de lumière
Les projecteurs reposent sur une source lumineuse. Et c'est aussi un point central à examiner pour faire des économies. Evitez notamment les modèles à lampe UHP qu'il faudra périodiquement changer à prix fort.
En 2025, les modèles Laser ou LED ne représentent quasiment aucun entretien. Ces mentions sont là encore présentes sur l'emballage, voire sur le boîtier du projecteur.
La compatibilité HDR est peut-être moins cruciale que sur les TV
De plus en plus de vidéoprojecteurs sont certifiés pour diverses technologies de rendu HDR comme le Dolby Vision, ou HDR10. Ce qui répond au marché des télévisions classiques. Ces technologies améliorent dans les contenus compatibles, les couleurs, la luminance et le rendu des contrastes pour plus d'immersion.
Toutefois, et même si cela est moins vrai si vous visez du très haut de gamme, on peut considérer que cet aspect compte moins dans le rendu que sur des télévisions classiques.
