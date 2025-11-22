Entre leur prix plutôt abordable et la diagonale d'image auxquels ils donnent accès, les vidéoprojecteurs sont une alternative idéale au téléviseur dans le salon. Toutefois, tous ces appareils ne délivrent pas le même résultat et ne s'adaptent pas à tous les espaces.

Il y a la distance à laquelle vous pouvez l'installer du mur, ou de l'écran. Ou encore la technologie qui délivre l'image, avec ses caractéristiques de luminosité, et possibles artefacts… Dans ce court guide, on vous propose d'y voir un peu plus clair sur les points clés à examiner.

De quoi plus facilement faire votre marché dans le rayon video projecteur