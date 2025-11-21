À l’approche du Black Friday et du Cyber Monday, Dangbei met en avant sa gamme de projecteurs portables, pensée pour s’adapter à tous les styles de vie. Moins imposants que les modèles traditionnels, les Dangbei Atom, Freedo et N2 mini s’adressent à ceux qui souhaitent profiter d’une grande image dans des conditions variées : une chambre d’étudiant, un petit salon ou une soirée cinéma en extérieur. Ces produits misent sur un format compact, une installation rapide et une connectivité complète — avec Netflix, Google TV et la correction automatique par IA — pour s’intégrer dans le quotidien sans effort.

Grâce aux promotions Black Friday, ces modèles deviennent encore plus attractifs : jusqu’à 26 % de remise sur Amazon. De quoi transformer un simple mur blanc en véritable écran de cinéma, à moindre coût.