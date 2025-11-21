Pour les amateurs de films, de séries ou de jeux vidéo, le Black Friday est le moment idéal pour s’équiper d’un vidéoprojecteur. Et chez Dangbei, les bonnes affaires ne manquent pas : trois modèles compacts et faciles à utiliser sont proposés à prix réduit, parfaits pour les petits espaces ou les envies d’évasion multimédia.
À l’approche du Black Friday et du Cyber Monday, Dangbei met en avant sa gamme de projecteurs portables, pensée pour s’adapter à tous les styles de vie. Moins imposants que les modèles traditionnels, les Dangbei Atom, Freedo et N2 mini s’adressent à ceux qui souhaitent profiter d’une grande image dans des conditions variées : une chambre d’étudiant, un petit salon ou une soirée cinéma en extérieur. Ces produits misent sur un format compact, une installation rapide et une connectivité complète — avec Netflix, Google TV et la correction automatique par IA — pour s’intégrer dans le quotidien sans effort.
Grâce aux promotions Black Friday, ces modèles deviennent encore plus attractifs : jusqu’à 26 % de remise sur Amazon. De quoi transformer un simple mur blanc en véritable écran de cinéma, à moindre coût.
Voir les offres Black Friday à saisir
- Le vidéoprojecteur Dangbei Atom à 597 € au lieu de 739 €
- Le vidéoprojecteur Dangbei Freedo à 369 € au lieu de 499 €
- Le vidéoprojecteur Dangbei N2 mini à 169 € au lieu de 219 €
Dangbei Atom : pour un grand écran partout dans la maison
Avec son format ultra-compact et son poids plume (1,2 kg sur la balance), le Dangbei Atom est pensé pour ceux qui veulent projeter un film ou une série en un clin d’œil. Il suffit de le sortir de l’étagère, de le poser sur une table et de l’allumer : la mise au point automatique et la correction trapézoïdale sont gérées par l’intelligence artificielle intégrée au vidéoprojecteur, sans réglages compliqués.
Disponible à 597 € au lieu de 739 €, ce projecteur combine portabilité, simplicité et qualité d’image. Une option idéale pour ceux qui veulent un appareil efficace, élégant et rapide à configurer.
Le projecteur utilise la technologie laser ALPD, réputée pour sa luminosité et sa précision des couleurs. Résultat : même dans une pièce modérément éclairée, l’image reste claire et bien contrastée, avec une résolution Full HD et une diagonale allant jusqu’à 180 pouces. Une vraie alternative à la TV classique, idéale pour ceux qui manquent de place ou veulent un système mobile.
Le système Google TV intégré permet d’accéder facilement à toutes les plateformes de streaming. Que ce soit pour rattraper un épisode de série avant de dormir, lancer un film dans la chambre ou diffuser une vidéo YouTube dans la cuisine, le Dangbei Atom s’adapte à tous les usages du quotidien. Deux haut-parleurs de 5 W avec Dolby Audio assurent un son ample pour une immersion confortable, sans avoir à connecter de barre de son.
Dangbei Freedo : pour les soirées cinéma nomades et les apéros en terrasse
Le Dangbei Freedo joue la carte de la liberté totale. Avec sa batterie intégrée, il est parfaitement autonome et peut fonctionner jusqu’à 2,5 heures en lecture vidéo. Son format compact et son support inclinable à 165° en font un compagnon idéal pour les projections improvisées, que ce soit dans un salon, une chambre ou même à l’extérieur lors d’un pique-nique.
En ce moment, il est proposé à 369 € au lieu de 499 € sur Amazon. Un tarif attractif pour un projecteur nomade aussi complet.
Son écran 1080p est capable d’afficher des images nettes et lumineuses grâce à sa luminosité de 450 lumens ISO. Ce n’est pas le plus puissant de la gamme, mais suffisant pour une pièce sombre ou une toile tendue en extérieur à la tombée de la nuit. Sa restitution des couleurs (>90 % DCI-P3) permet de profiter d’un bon rendu pour les films ou les séries et son mode haut-parleur Bluetooth transforme l’appareil en enceinte d’appoint pour écouter de la musique depuis votre smartphone. Un vrai produit polyvalent.
Là aussi, tout est automatisé : autofocus par IA, correction trapézoïdale, détection d’obstacles… Le Freedo gère tout sans intervention manuelle. Il est livré avec Netflix préinstallé, ainsi que d’autres applications de streaming, pour une configuration simplifiée. Il suffit de le poser, de le pointer vers un mur, et c’est parti.
Que ce soit pour diffuser une vidéo en famille sous la tente, suivre un match de foot entre amis ou simplement regarder un film allongé dans un hamac, le Freedo offre une expérience mobile et ludique.
Dangbei N2 mini : compact, pratique et silencieux
C'est le plus petit modèle de cette sélection. Le Dangbei N2 mini se distingue par sa compacité extrême et son usage ultra-simplifié. Il est particulièrement adapté aux petites pièces, comme une chambre d’enfant ou un bureau, mais aussi aux logements étudiants ou aux studios urbains où chaque mètre carré compte.
Affiché à seulement 169 € au lieu de 219 € pendant le Black Friday, il s’agit d’un excellent choix pour un premier vidéoprojecteur domestique ou un second écran dédié au confort.
Malgré sa taille réduite, il offre une résolution native de 1080p et peut projeter une image jusqu’à 120 pouces. Son support à cardan de 190° permet de l’orienter très facilement sans trépied ni fixation. Il suffit de poser l’appareil sur une étagère ou un meuble et d’ajuster l’inclinaison selon la configuration de la pièce.
La mise au point automatique, la correction d’image et même la détection d’obstacles sont prises en charge par l’IA via le système InstanPro. De plus le projecteur ne fait pas de bruit avec moins de 27 dB, ce qui le rend quasi inaudible — parfait pour une séance en soirée sans perturber les voisins ou les enfants qui dorment.
Il est également certifié Netflix, et embarque YouTube et Prime Video pour un accès immédiat aux contenus. Le tout dans un format discret, que l’on peut facilement transporter d’une pièce à l’autre. Tout votre divertissement est directement intégré et peut-être diffusé dans n'importe quelle pièce en quelques minutes.
Enfin, puisque la durabilité est un point essentiel, le moteur optique EngineX du Dangbei N2 mini est conçu pour durer, grâce à une conception étanche à la poussière qui prolonge la durée de vie.
Profitez du Black Friday pour transformer votre salon (ou votre terrasse)
Que vous soyez amateur de films sous la couette, passionné de séries dans le salon ou adepte des soirées cinéma en plein air, la gamme de projecteurs portables Dangbei répond à tous les scénarios d’usage. Leur point commun : une installation ultra-simple, un format compact et des interfaces connectées pour accéder aux principaux services de streaming sans boîtier supplémentaire.
En cette période de Black Friday, ces trois modèles sont proposés à des prix particulièrement avantageux. Chaque modèle propose une approche différente du divertissement nomade ou compact. Il ne reste plus qu’à choisir selon vos habitudes de visionnage et l’espace dont vous disposez. Une chose est sûre : avec une image jusqu’à 180 pouces, même une petite pièce peut devenir une vraie salle de projection.