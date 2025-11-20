À l’approche du Black Friday, Dangbei propose des réductions massives sur ses projecteurs 4K haut de gamme. Trois modèles sont à l’honneur cette année, chacun pensé pour répondre à des usages différents : salon familial, installation home cinéma ou setup gaming exigeant. Tour d’horizon des meilleures offres disponibles.
Avec le Black Friday et le Cyber Monday 2025, les amateurs de home cinéma ont une occasion idéale de s'équiper à moindres frais. La marque Dangbei, spécialisée dans les projecteurs 4K de haute qualité, propose plusieurs modèles en promotion sur Amazon. Entre le DBOX02 Pro, le MP1 Max et le DBOX02, chacun peut trouver le projecteur qui correspond à ses usages : streaming quotidien, visionnage de films en soirée ou même gaming sur grand écran.
Chacun de ces modèles dispose d’une fiche technique ambitieuse et d’une réduction significative pour le Black Friday. Reste à choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. Voici un tour d’horizon détaillé pour vous aider à faire le bon choix.
Les offres Black Friday à saisir sur les produits Dangbei
- Dangbei MP1 Max à 1 499€ au lieu de 1 899€
- Dangbei DBOX02 Pro à 959€ au lieu de 1 299€
- Dangbei DBOX02 à 1 099€ au lieu de 1 499€
Dangbei DBOX02 Pro : pour une expérience cinéma tout-en-un
Une installation simplifiée pour une immersion immédiate
Le DBOX02 Pro s’adresse aux utilisateurs à la recherche d'une solution haut de gamme, simple à installer et à utiliser. Doté de la technologie IA InstanPro, il ajuste automatiquement l'image, la mise au point et la correction trapézoïdale.
Durant la période du Black Friday, ce modèle est proposé à 959 € au lieu de 1 299 € pendant le Black Friday, soit une économie de 340 €.
Cela signifie qu'à peine allumé, le projecteur s'adapte à son environnement sans que vous ayez à intervenir. Si vous l'utilisez dans un salon lumineux, sa luminosité de 2000 lumens ISO permet de conserver une image lisible sans devoir plonger la pièce dans le noir. Tout s'adapte automatiquement en fonction de votre pièce pour vous proposer la meilleure image, sans toucher aux nombreux menus des réglages.
Une configuration audio et vidéo taillée pour le divertissement
Le DBOX02 Pro projette en 4K UHD avec prise en charge HDR10+, assurant une qualité d'image optimale sur un mur ou un écran de 40 à 300 pouces. Il embarque également deux haut-parleurs de 12 W, compatibles Dolby Audio et DTS Virtual:X. Pour regarder une série, un match de football ou un film, le son est clair et bien spatialisé. C'est aussi un modèle compact, avec un design sobre qui s'intègre facilement dans une bibliothèque ou sur un meuble TV.
Un modèle idéal pour les familles et les séries addicts
Avec Google TV préinstallé et l’accès à plus de 700 000 contenus en streaming, ce projecteur se transforme en centre de divertissement autonome. Vous pouvez regarder Netflix, Prime Video ou Disney+ sans avoir besoin de box supplémentaire.
Dangbei MP1 Max : performance et flexibilité pour les passionnés
Une image percutante, même en plein jour
Avec ses 3 100 lumens ISO, le MP1 Max est le modèle le plus lumineux de cette sélection. Il exploite un moteur Triple Laser + LED pour afficher des couleurs riches et des noirs profonds.
Il est actuellement vendu à 1 499 € (au lieu de 1 899 €), soit 400 € d'économie immédiate sur ce modèle premium.
Que vous regardiez un match en journée ou un film en soirée, l'image reste lisible et immersive, sans besoin d'assombrir totalement la pièce. Sa résolution 4K native et la compatibilité HDR permettent de profiter de chaque détail de l'image.
Une configuration idéale pour varier les usages
Le support pivotant intégré à 360° et inclinable jusqu'à 135° permet d’ajuster rapidement l’angle de projection, que vous soyez assis sur un canapé ou allongé dans un lit. L'important, c'est que vous soyez à l'aise pour profiter de vos programmes favoris.
L’IA InstanPro est toujours de la partie et assure les réglages automatiques pour une image toujours nette et bien centrée, avec une optimisation de l'image en fonction de votre environnement et des conditions lumineuses. Il est également compatible HDMI 2.1, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, ce qui en fait un modèle connecté adapté aux consoles de jeux et aux box multimédias.
Parfait pour un usage mixte : gaming, films, séries
Grâce à ses haut-parleurs de 12 W avec caisson bass-reflex, le MP1 Max assure un son riche et adapté aux films d'action comme aux concerts. Netflix est directement intégré, tout comme Google TV, pour un accès instantané aux principales plateformes de streaming. C'est un choix pertinent pour ceux qui veulent un projecteur très polyvalent, aussi bon pour le sport que pour les jeux vidéo ou les dessins animés.
Dangbei DBOX02 : compact, lumineux, polyvalent
Le DBOX02 est le plus compact de la gamme, mais il ne fait aucun compromis sur la qualité. Il embarque la technologie laser ALPD, couramment utilisée dans les projecteurs de cinéma professionnels. Avec 2 450 lumens ISO, il peut être utilisé en journée dans une pièce modérément lumineuse. Sa compatibilité 3D Blu-ray en fait un appareil intéressant pour les amateurs de films, et il prend en charge des projections jusqu'à 200 pouces.
Pour 1 099 € (au lieu de 1 499 €), il se positionne comme un projecteur premium au tarif très compétitif, offrant une réduction de 400 €.
Un format idéal pour les petits espaces
Sa compacité le rend facile à déplacer d’une pièce à l’autre ou à emporter lors d’un week-end. Que vous souhaitiez improviser une séance cinéma dans la chambre, dans le salon ou même dans une maison de vacances, le DBOX02 s’adapte rapidement. Il est également équipé de l’IA InstanPro pour régler automatiquement la mise au point et la forme de l’image, sans oublier l'évitement des obstacles pour une image parfaitement calibrée dans la pièce dans laquelle il est installé.
Le bon choix pour un usage simple et efficace
Comme les autres modèles, il intègre Google TV et les applications principales de streaming, dont Netflix. Ce modèle est d'ailleurs le premier projecteur laser sous licence avec la plateforme de streaming numéro 1 dans le monde. Vous pouvez évidemment télécharger de nombreuses plateformes comme YouTube ou Disney+ via le store intégré à Google TV. Il est équipé de deux haut-parleurs de 12 W avec prise en charge Dolby Audio et DTS:X.
Chacun de ces projecteurs vise un public différent : le DBOX02 Pro pour une expérience plug-and-play familiale, le MP1 Max pour une utilisation mixte exigeante, et le DBOX02 pour un usage mobile ou plus ponctuel. Tous trois profitent d’offres Black Friday intéressantes à ne pas manquer sur Amazon.