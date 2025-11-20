Le DBOX02 Pro s’adresse aux utilisateurs à la recherche d'une solution haut de gamme, simple à installer et à utiliser. Doté de la technologie IA InstanPro, il ajuste automatiquement l'image, la mise au point et la correction trapézoïdale.

Durant la période du Black Friday, ce modèle est proposé à 959 € au lieu de 1 299 € pendant le Black Friday, soit une économie de 340 €.

Cela signifie qu'à peine allumé, le projecteur s'adapte à son environnement sans que vous ayez à intervenir. Si vous l'utilisez dans un salon lumineux, sa luminosité de 2000 lumens ISO permet de conserver une image lisible sans devoir plonger la pièce dans le noir. Tout s'adapte automatiquement en fonction de votre pièce pour vous proposer la meilleure image, sans toucher aux nombreux menus des réglages.