L'un des défis d'une installation home cinéma à projecteur UST reste l'intégration du matériel dans la pièce de vie. Posé sur un meuble standard, le vidéoprojecteur reste exposé en permanence : poussière, désalignements après déplacement, câbles visibles. Pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord connaître l'acteur derrière cette solution : Nothing Projector, distributeur renommé spécialisé dans les équipements home cinéma haut de gamme. Agent exclusif Formovie en France, Nothing Projector distribue également des marques de référence comme Dangbei, Awol Vision, et bien d'autres.

Ces dernières années, la marque s'est imposée sur le marché européen grâce à un excellent rapport qualité-prix sur ses projecteurs et ses écrans ALR haut de gamme. C'est dans cet écosystème que s'inscrit Shore, distribué en Europe par Nothing Projector, qui propose une réponse concrète avec sa gamme RolaTV : un système de tiroir motorisé qui abrite le projecteur au quotidien et le déploie automatiquement en quelques secondes. Plusieurs références sont ainsi disponibles sur le marché, voici les deux qui valent le détour.

C'est d'ailleurs cette combinaison qu'a choisie Benjamin Toniutti, double champion olympique et capitaine de l'équipe de France de volley-ball, pour transformer son salon en véritable salle de cinéma. L'athlète a opté pour le projecteur AWOL Vision LTV-3500 Pro associé au meuble Shore pré-assemblé de Nothing Projector.