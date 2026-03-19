Nothing Projector commercialise deux versions de son meuble Shore RolaTV, conçues pour intégrer un projecteur à ultra-courte focale dans un salon sans sacrifier l’esthétique. L’une s’assemble soi-même en finition noire, l’autre arrive prémontée avec un placage bois. Deux approches distinctes, une même philosophie d’intégration.
L'un des défis d'une installation home cinéma à projecteur UST reste l'intégration du matériel dans la pièce de vie. Posé sur un meuble standard, le vidéoprojecteur reste exposé en permanence : poussière, désalignements après déplacement, câbles visibles. Pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord connaître l'acteur derrière cette solution : Nothing Projector, distributeur renommé spécialisé dans les équipements home cinéma haut de gamme. Agent exclusif Formovie en France, Nothing Projector distribue également des marques de référence comme Dangbei, Awol Vision, et bien d'autres.
Ces dernières années, la marque s'est imposée sur le marché européen grâce à un excellent rapport qualité-prix sur ses projecteurs et ses écrans ALR haut de gamme. C'est dans cet écosystème que s'inscrit Shore, distribué en Europe par Nothing Projector, qui propose une réponse concrète avec sa gamme RolaTV : un système de tiroir motorisé qui abrite le projecteur au quotidien et le déploie automatiquement en quelques secondes. Plusieurs références sont ainsi disponibles sur le marché, voici les deux qui valent le détour.
C'est d'ailleurs cette combinaison qu'a choisie Benjamin Toniutti, double champion olympique et capitaine de l'équipe de France de volley-ball, pour transformer son salon en véritable salle de cinéma. L'athlète a opté pour le projecteur AWOL Vision LTV-3500 Pro associé au meuble Shore pré-assemblé de Nothing Projector.
Shore RolaTV Cabinet : le modèle Flat Pack en finition noire
Le Shore RolaTV Cabinet for Ultra Short Throw se présente sous la forme d’un kit à assembler soi-même, disponible en finition noire mate pour des projections de 100 à 120 pouces. Son plateau motorisé supporte jusqu’à 30 kg, ce qui couvre la quasi-totalité des projecteurs UST du marché, dont le Formovie Theater Premium, le Hisense PX3-PRO, le Samsung P7/P9, l’AWOL Vision LTV-3500 Pro, l’Optoma P1/P2, le LG HU715 ou encore le Philips Screeneo U5.
Le fonctionnement repose sur la télécommande Bluetooth du projecteur : une pression étend le plateau à la position mémorisée, aligne le vidéoprojecteur à la bonne distance de projection, puis le rétracte automatiquement en fin de séance. Le couvercle perforé du tiroir motorisé assure la ventilation du projecteur même en position fermée, ce qui évite la surchauffe lors des longues sessions. À 1 999 €, ce modèle s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent maîtriser l’assemblage de leur installation tout en bénéficiant du système motorisé Shore à un positionnement tarifaire contenu.
Shore RolaTV Rollable Laser TV Cabinet : la version prémontée en placage bois
La version Rollable Laser TV Cabinet se distingue par une finition en placage de bois massif avec vernis clair, et par une livraison entièrement prémontée : aucun outil ni vis à l’installation, le meuble est opérationnel dès la réception. La structure en trois sections intègre deux tiroirs multifonctions à cadre aluminium, des étagères réglables capables de supporter chacune environ 30 kg, et des panneaux acoustiquement transparents sur les façades latérales, pensés pour ne pas atténuer la restitution sonore des enceintes placées derrière.
Le tiroir motorisé central fonctionne selon le même principe que sur le modèle Flat Pack, avec mémorisation automatique de la position optimale du projecteur et déploiement complet en une quinzaine de secondes. Des charnières à fermeture silencieuse et un système de gestion des câbles intégré avec ventilation active complètent la conception. À 3 390 € au lieu de 3 767€, ce meuble cible les installations où l’intégration visuelle dans le salon constitue une priorité, avec un rendu proche d’un meuble TV haut de gamme, sans que rien ne trahisse la présence d’un projecteur en veille.
Les offres Nothing Projector
D’autres modèles sont disponibles dans la gamme Shore, notamment des versions en finition mate noire ou blanche et des configurations sur mesure, pour s’adapter à différents environnements et budgets :
- Le Flat Pack Cabinet 100" à 1 999€
- Le Flat Pack Cabinet 120" à 2 488€
- Le Shore Wood Grain TV Cabinet (pré-assemblé) 100" à 3 390€ au lieu de 3 367€
- Le Shore Wood Grain TV Cabinet (pré-assemblé) 120" à 3 899€ au lieu de 4 332€
- Le Shore Modern Matte TV Stand (pré-assemblé) 100" à 3 799€ au lieu de 4 221€
- Le Shore Modern Matte TV Stand (pré-assemblé) 120" à 4 399€ au lieu de 4 888€
- Le Shore Wood Grain (100") + Motorized Floor Rising Screen Bundle
- Le Shore Wood Grain (120") + Motorized Floor Rising Screen Bundle
- Le Shore Matte Cabinet (100") + Motorized Floor Rising Screen Bundle
- Le Shore Matte Cabinet (120") + Motorized Floor Rising Screen Bundle