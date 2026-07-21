Vous en avez assez de perdre du temps au péage ? Cette offre est faite pour vous ! En ce moment Ulys vous propose 12 mois OFFERTS sur son badge télépéage, de quoi gagner de précieuses minutes sur la route des vacances.
C’est donc le bon moment pour commander dès à présent un pass Ulys Classic avec le code promo ULYS2612. Celui-ci vous permet de bénéficier de 12 mois de frais de gestion offerts.
Ainsi, vous pourrez tirer tous les avantages de votre pass Ulys Classic dès votre trajet d’été, mais également tout au long de la prochaine année scolaire.
Découvrez dès à présent comment optimiser l’utilisation de votre pass Ulys Classic
Les points forts d’Ulys Classic :
- Badge gratuit les mois non utilisés
- Une livraison rapide par La Poste
- Un code promo avec 12 mois de frais de gestion offerts
Votre année s’annonce plus fluide sur les autoroutes françaises avec Ulys
Votre badge de télépéage est prêt à prendre la route avec vous
Ainsi, en quelques jours seulement, vous pouvez recevoir votre badge par voie postale. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d’installer le support adhésif sur le pare-brise de votre véhicule de classe 1, 2 ou 5, et de prendre la route avec votre pass Ulys Classic.
Vos trajets autoroutiers de l’été peuvent s’annoncer chargés. Il est donc appréciable de pouvoir compter sur un badge vous donnant accès aux voies réservées de télépéage.
Votre pass Ulys Classic automatise votre paiement, et limite même votre décélération sur certaines infrastructures équipées d’une détection de badge jusqu’à la vitesse de 30 km/h.
Soyez malin, sollicitez l’app’ Ulys
En effet, Ulys vous propose un trajet clé en main avec son application, disponible pour votre smartphone sous Android, comme sous iOS.
De fait, vous chargez votre trajet et bénéficiez d'un guidage GPS, avec des informations mises à jour en temps réel. Cela vous permet, notamment, d’adapter vos temps de pause, ou faire évoluer la route empruntée.
De plus, vous pouvez anticiper les frais à venir, puisqu’Ulys connaît tous les tarifs des barrières de péage que vous allez franchir. Voilà qui est pratique pour optimiser votre budget.
Prenez également connaissance de votre consommation mensuelle, et profitez, tout au long de l’année, des justificatifs constitués par l’utilisation de votre pass Ulys Classic et de votre application.
Vous pouvez retrouver vos factures mensuelles, gérer vos consommations personnelles et professionnelles, et bénéficier de relevés précis pour justifier vos trajets. En cas de problème, votre app’ Ulys vous aide à transformer votre téléphone en borne d’appel d’urgence.
Votre pass Ulys Classic est moins cher en ce moment
Vous pouvez conserver votre pass Ulys Classic dès 2,20 € par mois d’utilisation seulement. Il reste gratuit les mois où vous ne l’employez pas.
À toutes fins utiles, des options mensuelles, pour circuler en Espagne-Portugal, mais aussi en Italie, sont disponibles sur le site Web d’Ulys. Si vous disposez de chèques ANCV, un abonnement propre est en boutique chez Ulys.
Ulys vous envoie votre badge par La Poste contre 4,90 € en France métropolitaine. La facture électronique est gratuite, vous pouvez également solliciter, contre un forfait, une facture papier reçue par voie postale. Enfin, des frais supplémentaires s’appliquent si vous n’utilisez pas votre badge pendant plus de 14 mois consécutifs.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Un service de télépéage flexible et complet
- Plus de 30 000 bornes de recharge listées
- Plus de 500 stationnements listés
- Application de suivi des abonnements télépéage
- Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
- Support client pas toujours réactif