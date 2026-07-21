C’est donc le bon moment pour commander dès à présent un pass Ulys Classic avec le code promo ULYS2612. Celui-ci vous permet de bénéficier de 12 mois de frais de gestion offerts.

Ainsi, vous pourrez tirer tous les avantages de votre pass Ulys Classic dès votre trajet d’été, mais également tout au long de la prochaine année scolaire.

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