Vous en avez assez de perdre du temps au péage ? Cette offre est faite pour vous ! En ce moment Ulys vous propose 12 mois OFFERTS sur son badge télépéage, de quoi gagner de précieuses minutes sur la route des vacances.

Profitez de l'accès aux voies de télépéage avec votre pass Ulys Classic.
Profitez de l'accès aux voies de télépéage avec votre pass Ulys Classic.

C’est donc le bon moment pour commander dès à présent un pass Ulys Classic avec le code promo ULYS2612. Celui-ci vous permet de bénéficier de 12 mois de frais de gestion offerts.

Ainsi, vous pourrez tirer tous les avantages de votre pass Ulys Classic dès votre trajet d’été, mais également tout au long de la prochaine année scolaire.

Découvrez dès à présent comment optimiser l’utilisation de votre pass Ulys Classic

Mon code promo ULYS2612 avec 12 mois offerts

Les points forts d’Ulys Classic :

  • Badge gratuit les mois non utilisés
  • Une livraison rapide par La Poste
  • Un code promo avec 12 mois de frais de gestion offerts

Votre année s’annonce plus fluide sur les autoroutes françaises avec Ulys

Votre badge de télépéage est prêt à prendre la route avec vous

Si vous songez à commander un pass mais que vous ne l’avez pas encore fait, c’est le bon moment. En effet, Ulys, l’un des meilleurs services du marché dans son domaine selon l’avis indépendant de la rédaction de Clubic, vous propose en ce moment 12 mois de frais de gestion offerts.

Ainsi, en quelques jours seulement, vous pouvez recevoir votre badge par voie postale. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d’installer le support adhésif sur le pare-brise de votre véhicule de classe 1, 2 ou 5, et de prendre la route avec votre pass Ulys Classic.

Davantage de sérénité vous attend sur la route des vacances avec Ulys. @Ulys
Davantage de sérénité vous attend sur la route des vacances avec Ulys. @Ulys

Vos trajets autoroutiers de l’été peuvent s’annoncer chargés. Il est donc appréciable de pouvoir compter sur un badge vous donnant accès aux voies réservées de télépéage.

Votre pass Ulys Classic automatise votre paiement, et limite même votre décélération sur certaines infrastructures équipées d’une détection de badge jusqu’à la vitesse de 30 km/h.

Soyez malin, sollicitez l’app’ Ulys

En effet, Ulys vous propose un trajet clé en main avec son application, disponible pour votre smartphone sous Android, comme sous iOS.

De fait, vous chargez votre trajet et bénéficiez d'un guidage GPS, avec des informations mises à jour en temps réel. Cela vous permet, notamment, d’adapter vos temps de pause, ou faire évoluer la route empruntée.

De plus, vous pouvez anticiper les frais à venir, puisqu’Ulys connaît tous les tarifs des barrières de péage que vous allez franchir. Voilà qui est pratique pour optimiser votre budget.

Prenez également connaissance de votre consommation mensuelle, et profitez, tout au long de l’année, des justificatifs constitués par l’utilisation de votre pass Ulys Classic et de votre application.

Vous pouvez retrouver vos factures mensuelles, gérer vos consommations personnelles et professionnelles, et bénéficier de relevés précis pour justifier vos trajets. En cas de problème, votre app’ Ulys vous aide à transformer votre téléphone en borne d’appel d’urgence.

Votre pass Ulys Classic est moins cher en ce moment

Les économies sont toujours les bienvenues, et en cette période de soldes d’été, Ulys vous offre 12 mois de frais de gestion de votre pass avec votre code promo ULYS2612.

Vous pouvez conserver votre pass Ulys Classic dès 2,20 € par mois d’utilisation seulement. Il reste gratuit les mois où vous ne l’employez pas.

À toutes fins utiles, des options mensuelles, pour circuler en Espagne-Portugal, mais aussi en Italie, sont disponibles sur le site Web d’Ulys. Si vous disposez de chèques ANCV, un abonnement propre est en boutique chez Ulys.

Ulys vous envoie votre badge par La Poste contre 4,90 € en France métropolitaine. La facture électronique est gratuite, vous pouvez également solliciter, contre un forfait, une facture papier reçue par voie postale. Enfin, des frais supplémentaires s’appliquent si vous n’utilisez pas votre badge pendant plus de 14 mois consécutifs.

Je profite de 12 mois GRATUIT sur le badge Ulys
Clubic
Ulys
    9.3 / 10

    Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.

    Essayer Ulys maintenant !
    Les plus
    • Un service de télépéage flexible et complet
    • Plus de 30 000 bornes de recharge listées
    • Plus de 500 stationnements listés
    • Application de suivi des abonnements télépéage
    Les moins
    • Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
    • Support client pas toujours réactif