Le Google Pixel 10 revient à 699 € sur Amazon à l'occasion du Prime Day 2026, soit 80 € de moins que son prix le plus bas des trente derniers jours. Un flagship Android soigné, dopé à Gemini et équipé pour la première fois d'un téléobjectif 5x, qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement avant la fin de l'événement.
Lancé en août 2025 à 899 €, le Google Pixel 10 256 Go a connu plusieurs vagues promotionnelles depuis sa sortie, mais l'offre Prime Day le ramène à un niveau rarement atteint pour une version récente et bien équipée. Ce smartphone s'adresse avant tout à ceux qui veulent profiter de l'écosystème Google dans sa forme la plus aboutie, avec un traitement photo logiciel réputé, une intégration native de l'IA Gemini et la promesse de sept ans de mises à jour Android et de sécurité. Il est actuellement disponible chez Amazon à 699 € pendant le Prime Day, contre 779 € il y a encore quelques semaines, soit 80 € d'économie sur un flagship Android récent.
Le Prime Day 2026 coïncide avec les soldes d'été, ce qui crée une double pression promotionnelle sur les stocks. Sur un produit aussi suivi que le Pixel 10, les fenêtres de disponibilité à ce prix restent souvent courtes : si ce smartphone est dans votre radar depuis quelques mois, le moment est objectivement propice.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 ?
- Un téléobjectif 5x enfin présent : Le Pixel 10 standard intègre pour la première fois un vrai zoom optique 5x, une nouveauté que ses prédécesseurs réservaient aux modèles Pro. À 699 €, c'est un argument différenciant face aux Galaxy S25 ou iPhone 16 de base.
- 7 ans de mises à jour garanties : Google promet un suivi logiciel jusqu'en 2032, ce qui place le Pixel 10 parmi les smartphones les plus pérennes du marché Android. Un critère décisif pour rentabiliser un achat sur le long terme.
- L'IA Gemini intégrée nativement : Traduction d'appels en direct, résumé de contenus, aide à la rédaction : les fonctions Gemini sont accessibles sans abonnement tiers et s'améliorent via les Pixel Drops réguliers. Certaines restent indisponibles en Europe, mais la base est déjà solide.
Photo, autonomie et usage quotidien : ce que le Pixel 10 apporte vraiment
La rédaction Clubic a pu confirmer dans son test que le Pixel 10 constitue le modèle le plus polyvalent de la nouvelle gamme, grâce à sa configuration triple capteur avec ultra-grand-angle, grand-angle et téléobjectif 5x. Le traitement logiciel maison reste une référence sur les portraits et les scènes de nuit, et l'écran OLED Super Actua de 6,3 pouces, avec une luminosité de pointe atteignant 3 000 nits, assure une lisibilité exemplaire en extérieur. L'autonomie annoncée dépasse les 24 heures en usage mixte, ce qui correspond aux retours observés en conditions réelles.
Ce profil convient particulièrement aux utilisateurs mobiles qui photographient beaucoup, regardent du contenu en déplacement et veulent un Android propre, sans surcouche constructeur. Le Pixel 10 tourne sous Android 16 dans sa version la plus épurée, avec des mises à jour déployées en priorité avant tous les autres constructeurs.
Face à la concurrence : ce que le Pixel 10 ne fait pas mieux
Le Tensor G5 de Google reste en retrait face aux Snapdragon 8 Elite équipant les Galaxy S25 ou les derniers OnePlus : en usage gaming intensif, le smartphone chauffe sensiblement et ses performances brutes chutent. La charge filaire à 30 W est également lente au regard des standards actuels, et le Pixel 10 a abandonné le Wi-Fi 7 par rapport au Pixel 9, une régression difficile à justifier sur un flagship à ce prix.
✅ Les points forts
- Téléobjectif 5x inédit sur un Pixel standard : réelle plus-value pour la photo de voyage ou de sport
- Écran OLED Super Actua 6,3 pouces, très lumineux et parfaitement calibré
- 7 ans de mises à jour Android et de sécurité : longévité rassurante
- Charge sans fil magnétique Qi2 (Pixel Snap) compatible MagSafe : flexibilité appréciable
- Autonomie supérieure à 24 heures confirmée, bonne endurance en usage mixte
❌ Les limites
- Tensor G5 en retrait face aux Snapdragon 8 Elite : gaming intensif déconseillé
- Charge filaire limitée à 30 W : environ 1h45 pour une charge complète
- Abandon du Wi-Fi 7 par rapport au Pixel 9 : régression inexpliquée pour un flagship
- Ultra-grand-angle moins performant que sur le Pixel 9 : concession technique notable
Le Google Pixel 10 256 Go est encore disponible à 699 € chez Amazon : vérifiez le stock avant la fin du Prime Day.
À 699 €, le Google Pixel 10 256 Go s'adresse avant tout aux utilisateurs Android qui veulent sortir du duopole Samsung/Apple sans faire de compromis sur la qualité photo ou le suivi logiciel. Le téléobjectif 5x, l'intégration native de Gemini et la garantie de sept ans de mises à jour en font un achat cohérent et durable, à condition de ne pas être sensible aux performances GPU ou à la vitesse de charge.
Ceux qui jouent intensément sur mobile ou qui ont besoin d'un smartphone polyvalent dans les jeux 3D feront mieux de regarder du côté des Galaxy S25 ou des OnePlus 13. Pour tous les autres, le Prime Day offre une fenêtre sérieuse sur un flagship récent, complet et bien positionné à ce niveau de prix.
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