Lancé en août 2025 à 899 €, le Google Pixel 10 256 Go a connu plusieurs vagues promotionnelles depuis sa sortie, mais l'offre Prime Day le ramène à un niveau rarement atteint pour une version récente et bien équipée. Ce smartphone s'adresse avant tout à ceux qui veulent profiter de l'écosystème Google dans sa forme la plus aboutie, avec un traitement photo logiciel réputé, une intégration native de l'IA Gemini et la promesse de sept ans de mises à jour Android et de sécurité. Il est actuellement disponible chez Amazon à 699 € pendant le Prime Day, contre 779 € il y a encore quelques semaines, soit 80 € d'économie sur un flagship Android récent.

Le Prime Day 2026 coïncide avec les soldes d'été, ce qui crée une double pression promotionnelle sur les stocks. Sur un produit aussi suivi que le Pixel 10, les fenêtres de disponibilité à ce prix restent souvent courtes : si ce smartphone est dans votre radar depuis quelques mois, le moment est objectivement propice.