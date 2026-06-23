Le Pixel 10a est pensé comme la porte d’entrée dans la gamme Google Pixel pour ceux qui veulent un smartphone fiable, suivi longtemps et avec une bonne expérience photo, sans monter aux tarifs des Pixel plus haut de gamme. Il reprend l’essentiel de ce qui fait l’identité des Pixel : une interface Android propre, des mises à jour rapides, des fonctions d’IA pratiques au quotidien et un traitement photo logiciel soigné. Le passage de 549 € à 449 € pendant le Prime Day le rend encore plus cohérent pour un achat raisonnable, que ce soit pour soi, pour un ado ou pour un proche.