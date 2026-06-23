Le Prime Day est lancé et les ventes flash commencent à tomber sur les smartphones. Le Google Pixel 10a en version 128 Go passe à 449 € au lieu de 549 €. Pour un modèle qui reprend l’ADN des Pixel en matière de photo, de mises à jour et d’intelligence artificielle, ce prix le place parmi les bons plans Android du moment.
Le Pixel 10a est pensé comme la porte d’entrée dans la gamme Google Pixel pour ceux qui veulent un smartphone fiable, suivi longtemps et avec une bonne expérience photo, sans monter aux tarifs des Pixel plus haut de gamme. Il reprend l’essentiel de ce qui fait l’identité des Pixel : une interface Android propre, des mises à jour rapides, des fonctions d’IA pratiques au quotidien et un traitement photo logiciel soigné. Le passage de 549 € à 449 € pendant le Prime Day le rend encore plus cohérent pour un achat raisonnable, que ce soit pour soi, pour un ado ou pour un proche.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10a ?
- 100 € de remise sur un smartphone récent, positionné au cœur du milieu de gamme Google.
- Une expérience Android directe, sans surcouche lourde, avec des mises à jour rapides et prolongées.
- Un appareil photo qui exploite pleinement le traitement logiciel de Google pour sortir de bons clichés au quotidien.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
La photo et l’IA au cœur de l’expérience Pixel 10a
Le Pixel 10a profite du savoir faire de Google en matière de photo et d’intelligence artificielle, même sur un modèle dit abordable. En pratique, cela signifie que le traitement logiciel corrige automatiquement l’exposition, les couleurs et le contraste, ce qui permet d’obtenir des clichés très équilibrés en mode automatique, de jour comme de nuit, sans se perdre dans les réglages. Les fonctionnalités d’IA comme la retouche intelligente, la suppression d’objets indésirables ou l’amélioration des portraits rendent les photos prêtes à être partagées en quelques secondes, directement depuis l’app Google Photos.
7 ans de mises à jour, un argument majeur à ce prix
L’un des points les plus forts du Pixel 10a à ce tarif est la promesse de longues années de mises à jour logicielles et de sécurité. Là où beaucoup de smartphones milieu de gamme voient leur suivi s’arrêter au bout de 2 ou 3 ans, Google s’engage sur un horizon bien plus long, ce qui garantit un appareil qui reste sûr, à jour et compatible avec les dernières fonctionnalités Android. Concrètement, cela veut dire que votre téléphone ne sera pas “dépassé” au bout de quelques années et que vous pouvez le garder bien plus longtemps sans avoir à le remplacer uniquement pour rester à jour.
À 449 € au lieu de 549 €, le Google Pixel 10a 128 Go devient un excellent choix pour ceux qui veulent un smartphone équilibré, agréable à utiliser au quotidien et bien suivi dans le temps, sans viser le haut de gamme. La remise Prime Day lui permet de se distinguer clairement dans le milieu de gamme Android, surtout pour les utilisateurs qui apprécient l’univers Google.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.