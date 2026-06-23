L'Echo Dot est depuis plusieurs années le produit phare d'Amazon pour démocratiser les assistants vocaux à la maison. Compact, discret et facile à installer, il se glisse partout, dans une cuisine, une chambre, un bureau ou une entrée, pour répondre aux questions, lancer de la musique, contrôler des appareils connectés ou gérer un agenda. Cette nouvelle génération affine encore la formule avec un son amélioré et une meilleure intégration avec l'écosystème Alexa. À 29,99 €, la question ne se pose presque plus.