Bouygues Telecom met en avant une offre particulièrement attractive pour s’équiper de l’iPhone 17. Avec un prix de départ à 49 € et des mensualités de 20 €/mois pendant 36 mois, l’opérateur facilite l’accès au dernier smartphone d’Apple.
Pour ceux qui souhaitent changer de smartphone sans mobiliser un gros budget d’un coup, Bouygues Telecom propose une formule simple à lire et facile à adopter. L’iPhone 17 est disponible avec un financement étalé, auquel s’ajoute un dispositif de reprise bonifié par 150 € sous conditions.
De quoi rendre l’accès au dernier smartphone d’Apple plus souple, tout en profitant d’une offre pensée pour lisser la dépense dans le temps.
Un financement pensé pour lisser le budget
Avec cette offre, Bouygues Telecom mise sur un format clair : un paiement initial contenu, puis des mensualités fixes sur 36 mois. L’idée est de rendre l’iPhone 17 plus accessible tout en gardant une vision précise du coût sur la durée.
Cette solution s’adresse aussi bien à ceux qui veulent maîtriser leur budget qu’aux utilisateurs qui préfèrent répartir leur achat dans le temps. Le positionnement est simple : profiter d’un iPhone récent, sans avoir à débourser la totalité du montant immédiatement.
La reprise de l’ancien mobile en bonus
L’autre point fort de l’offre repose sur la reprise de l’ancien smartphone. Bouygues Telecom ajoute un bonus de 150 € à la valeur de reprise, ce qui permet d’alléger encore davantage le coût final du nouvel iPhone 17.
Le principe est fluide : vous estimez votre mobile, vous validez votre éligibilité, puis la valeur reprise vient s’ajouter au bonus prévu. Pour les clients qui renouvellent régulièrement leur téléphone, c’est un vrai plus pour optimiser l’achat.
Un iPhone 17 moderne et complet
L’offre de Bouygues Telecom s’appuie sur un iPhone 17 qui coche déjà beaucoup de cases côté équipement. On retrouve un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces avec un affichage fluide jusqu’à 120 Hz, idéal pour le scroll, les réseaux sociaux ou le jeu. La nouvelle puce A19 assure des performances confortables au quotidien, que ce soit pour le multitâche, le streaming ou les nouvelles fonctions d’iOS.
Apple a également revu la partie photo, avec un capteur principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle capable de gérer aussi bien les paysages que les gros plans, de jour comme de nuit. Côté autonomie, la batterie est dimensionnée pour tenir une journée complète d’usage mixte, avec une recharge rapide permettant de récupérer une bonne partie de l’énergie en quelques minutes.
Une formule compatible avec la 5G
L’offre iPhone 17 s’intègre aussi parfaitement à l’univers Bouygues Telecom, avec les forfaits 5G de l’opérateur. Un vrai plus pour celles et ceux qui veulent profiter d’un smartphone haut de gamme avec une connectivité adaptée aux usages d’aujourd’hui.
Navigation, streaming et partage de connexion : tout est réuni pour combiner smartphone premium, financement souple et réseau 5G dans une même offre.
iPhone 17 Bouygues Telecom : l’essentiel à retenir
|Élément
|Détail
|Prix de départ
|49€
|Mensualités
|20 €/mois pendant 36 mois
|Reprise
|Valeur de l’ancien mobile + 150 € de bonus
|Réseau
|Compatible avec les forfaits 5G Bouygues Telecom
|Accès
|En ligne ou en boutique
Un prix d’appel qui fait la différence
Avec son prix d’appel à 49 €, ses mensualités de 20 € sur 36 mois et son bonus reprise de 150 €, l’offre iPhone 17 de Bouygues Telecom s’impose comme un bon plan particulièrement intéressant.
Elle permet de passer au dernier smartphone d’Apple en répartissant l’effort dans le temps, tout en profitant d’un avantage immédiat sur le budget. Une formule claire, attractive et bien positionnée pour celles et ceux qui veulent s’équiper sans attendre.