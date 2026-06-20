Pour ceux qui souhaitent changer de smartphone sans mobiliser un gros budget d’un coup, Bouygues Telecom propose une formule simple à lire et facile à adopter. L’iPhone 17 est disponible avec un financement étalé, auquel s’ajoute un dispositif de reprise bonifié par 150 € sous conditions.

De quoi rendre l’accès au dernier smartphone d’Apple plus souple, tout en profitant d’une offre pensée pour lisser la dépense dans le temps.