À l’approche des vacances, le Prime Day est le moment idéal pour trouver une station d’énergie en réduction. BLUETTI propose justement des remises massives sur plusieurs modèles phares.
La saison estivale est là, et la météo ne devrait pas se montrer clémente. Après une première canicule dès le mois de mai, le reste de l’été s’annonce chaud. Camping, road trip, sorties en bateau ou longues journées en plein air… quel que soit votre programme, disposer d’une source d’énergie fiable devient vite indispensable pour alimenter ventilateurs, glacières électriques et autres équipements qui font toute la différence.
Si vous n’êtes pas encore équipé, sachez qu’il n’est pas trop tard ! Le Prime Day est l’un des événements shopping les plus intéressants de l’année. Justement, BLUETTI propose des remises de plusieurs centaines d’euros sur ses stations d’énergies portables. On vous guide pour trouver celle qui colle à vos besoins : et grâce au code promo bluetticlubic, vous profitez en plus de 5% de réduction sur tout le site BLUETTI France.
Pour le week-end camping: BLUETTI Elite 100 V2 et Elite 200 V2
Vous recherchez une station compacte, polyvalente et suffisamment puissante pour alimenter vos équipements lorsque vous êtes au camping ou en road trip ? Dans ce cas, les Elite 100 V2 et Elite 200 V2 sont faites pour vous :
La BLUETTI Elite 100 V2, c’est le compagnon idéal pour partir léger sans se couper du réseau : 1 024 Wh de capacité, 1 800 W de puissance et une connectique complète (AC, DC, USB-A, USB-C) pour alimenter l’essentiel, comme l’éclairage, une machine à glaçon, les appareils photo et smartphones. Surtout, elle se recharge de trois façons différentes, depuis une prise secteur, dans la voiture via le 12V ou avec des panneaux solaires.
Besoin de puissance supplémentaire ? Le Bluetti Elite 200 V2 passe la vitesse supérieure avec ses 2 kWh de capacité et jusqu’à 3 900 W en mode Power Lifting. De quoi faire tourner un réfrigérateur portable, une climatisation mobile ou une pompe à eau. Comme sa petite sœur, elle accepte la recharge via le secteur, des panneaux solaires ou une prise voiture.
Offres Prime Day 2026 :
- La station Elite 100 V2 couplée au panneau solaire PV200 : 449 € de remise immédiate
- La station Elite 200 V2 avec le panneau solaire PV200 : 854 € de remise immédiate
Pour la vanlife et les grands départs : Elite 300 et Apex 300
BLUETTI Elite 300 : 3 014 Wh et 2 400 W de puissance
Avec l’Elite 300, Bluetti réussit un exercice d’équilibriste, parvenir à loger 3 kWh de capacité dans un boîtier de seulement 366 × 305 × 297,5 mm. Un format qui préserve l’espace disponible, et souvent restreint, lorsqu’on voyage en van, camping-car, sous tente ou en caravane. Qui plus est, avec une puissance de 2 400 W, il est capable d’alimenter des appareils gourmands comme un lave-linge de voyage, une pompe à eau ou un petit réfrigérateur.
Pour recharger les 3 kWh disponibles, vous aurez le choix entre une prise murale AC, depuis une voiture en 12V, via des panneaux solaires ou un chargeur d’alternateur. Autrement dit, quelle que soit votre situation, vous pourrez toujours rester parfaitement autonome en énergie.
Offres Prime Day 2026 :
- Pack Elite 300 + panneaux solaires PV350 : 899 € de remise immédiate
- Pack Elite 300 + Chargeur 2 : 949 € de remise immédiate
Apex 300 : 2 764 Wh et 3 840 W de puissance
L’Apex 300 affiche une capacité comparable à celle de l’Elite 300, mais s’en distingue nettement par sa puissance : 3 840 W en configuration standard. Autre point important, sa conception modulable avec la possibilité de connecter plusieurs unités en parallèle et jusqu’à 18 batteries externes, la puissance grimpe alors jusqu’à à 11,52 kW, pour une capacité totale de 58 kWh.
Et puis, elle embarque une connectique complète, accepte la recharge solaire et fonctionne en double tension 120 V/240 V. Grâce à son bypass 50 A, elle peut ainsi s’intégrer à l’installation électrique d’un foyer et prendre le relais automatiquement en cas de coupure de courant.
Offres Prime Day 2026 :
- Pack Apex 300 + panneaux solaires PV350 : 949 € de remise immédiate
- Pack Apex 300 + Chargeur 2 + DC Hub : 1 100 € de remise immédiate
Pour la maison et les pros : BLUETTI Elite 400
L’Elite 400 joue sur deux tableaux à la fois : suffisamment compacte pour aller sur un chantier ou suivre une famille en plein air, et suffisamment puissante pour servir d’alimentation de secours en cas de coupure de courant.
Avec 2 600 W de puissance et près de 4 kWh de capacité, elle peut faire tourner un réfrigérateur domestique pendant plus de 78 heures en autonomie complète. Un argument de poids pour les professionnels nomades, les familles qui voyagent ou les foyers qui refusent de se laisser surprendre par une panne. Elle peut alimenter jusqu’à 7 appareils simultanément et dispose d’une recharge flexible depuis une prise AC, via la voiture en 12V ou des panneaux solaires.
Offres Prime Day 2026 :
- Pack Elite 400 + panneaux solaires PV350 : 1 049 € de remise immédiate
- Pack Elite 400 + Chargeur 2 : 1 099 € de remise immédiate
Un code promo Clubic rien que pour vous
En plus des remises Prime Day, vous pouvez bénéficier de 5% de réduction supplémentaires sur tout le site BLUETTI France avec le code promo bluetticlubic. Il vous suffit de le renseigner au moment de valider votre commande.