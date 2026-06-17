À quelques jours du Prime Day Amazon, le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 s’affiche à 749,99 € au lieu de 899,99 €, soit 150 € d’économie sur un PC portable 16 pouces taillé pour la bureautique et le multitâche. Une fenêtre à surveiller de près pour quiconque cherche une machine polyvalente, capable et bien construite, sans franchir la barre des 750 €.
Voici le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 à 749,99 € au lieu de 899,99 € chez Amazon !
Avant le Prime Day, Amazon commence à dégainer ses premières offres sur les PC portables, et le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 en profite directement. Ce modèle 16 pouces sous Intel Core Ultra 5 135H s’affiche à 749,99 € sur Amazon, soit 150 € sous son prix habituel de 899,99 €. Un écart suffisamment significatif pour mériter quelques minutes d’attention avant de décider.
Ce portable s’adresse principalement aux télétravailleurs, aux étudiants en fin de cycle et à tous ceux qui cherchent une machine capable de tenir sur la durée sans exiger un budget premium. La dalle WUXGA de 16 pouces offre un confort de lecture supérieur aux formats 15,6 pouces classiques, et la configuration Core Ultra 5 135H avec 16 Go de RAM DDR5 place cette machine clairement au-dessus des entrées de gamme habituelles à ce prix.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 ?
- 150 € de remise avant le Prime Day : à 749,99 € au lieu de 899,99 €, ce PC portable 16 pouces atteint un rapport qualité/prix difficile à ignorer pour la catégorie.
- Core Ultra 5 135H et 16 Go de DDR5 : une configuration solide pour enchaîner les tâches bureautiques, les appels visio, la retouche photo légère et le multitâche sans ralentissement perceptible.
- Grand écran WUXGA 16 pouces : le format 1920x1200 pixels apporte une hauteur d’affichage supplémentaire précieuse pour les feuilles de calcul, la lecture de documents et le travail sur plusieurs fenêtres côte à côte.
Un 16 pouces pensé pour la productivité du quotidien
Le Core Ultra 5 135H est un processeur Meteor Lake 14 cœurs cadencé jusqu’à 4,6 GHz, conçu pour les usages polyvalents bien au-delà de la simple navigation. Couplé à 16 Go de RAM DDR5 à 5 600 MHz, il permet de jongler aisément entre une vingtaine d’onglets ouverts, un outil de visioconférence et une suite bureautique sans ressentir la moindre friction. Le SSD de 512 Go en NVMe PCIe 4.0 assure des temps d’accès rapides aussi bien au démarrage qu'à l’ouverture des fichiers volumineux.L’écran WUXGA de 16 pouces (1920x1200 pixels) affiche un format 16:10 qui offre davantage de surface verticale qu’un classique 16:9 : un avantage concret pour les utilisateurs qui travaillent sur des tableurs, des documents longs ou des outils de développement. La puce graphique Intel Arc intégrée au Core Ultra 5 135H permet également de faire tourner des contenus multimédias exigeants et même quelques jeux récents en paramètres modérés, comme l’ont relevé plusieurs analyses de la gamme IdeaPad Slim 5 sur Clubic. Windows 11 Home est préinstallé, ce qui évite toute démarche supplémentaire à la mise en route.
Face à la concurrence, où se situe réellement cet IdeaPad Slim 5 ?
Dans la tranche des 700 à 800 €, le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 se distingue par son grand format 16 pouces et son processeur Core Ultra de série H, une puce orientée performances qui reste rare dans cette gamme de prix. Ses concurrents directs se contentent souvent d’un Core Ultra U ou d'un Ryzen 5 en architecture économique, ce qui fait pencher la balance en faveur du Lenovo pour les usages multitâches intensifs.
Il convient néanmoins de signaler que ce modèle ne dispose pas de GPU dédié, ce qui exclut de facto les usages créatifs professionnels (montage vidéo lourd, rendu 3D) et le gaming sérieux. Quiconque aurait besoin d’une carte graphique dédiée devra se tourner vers des gammes spécifiques, généralement à partir de 900 à 1 000 € pour un niveau d’équipement similaire.
✅ Les points forts
- Processeur Core Ultra 5 135H (14 cœurs, jusqu’à 4,6 GHz) : performances multitâche solides pour la catégorie de prix
- 16 Go de RAM DDR5 à 5 600 MHz avec 2 slots extensibles jusqu'à 32 Go : évolutivité appréciable sur la durée
- Grand écran WUXGA 16 pouces au format 16:10 : confort de lecture nettement supérieur aux 16:9 classiques
- SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go : démarrages rapides et réactivité au quotidien
- Windows 11 Home inclus et clavier AZERTY français : prêt à l’emploi dès la sortie du carton
❌ Les limites
- Aucun GPU dédié : gaming exigeant et montage vidéo professionnel sont hors de portée de cette configuration
- Stockage de 512 Go : suffisant pour la bureautique, mais limité si vous gérez de nombreux fichiers médias volumineux
- Processeur de génération Meteor Lake (série 1) : des puces Lunar Lake plus récentes commencent à équiper les modèles concurrents à tarif similaire
- Format 16 pouces et poids d’environ 1,9 kg : moins nomade qu’un ultraportable 14 pouces pour les déplacements fréquents
L’offre avant-première Prime Day est disponible maintenant : vérifiez la disponibilité du Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 à 749,99 € chez Amazon avant qu’elle n’évolue.
À 749,99 € dans le contexte des offres avant-premières Prime Day, le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 représente une option sérieuse pour quiconque cherche un PC portable 16 pouces sans dépasser les 750 €. Son processeur Core Ultra 5 135H de série H, plus ambitieux que les puces basse consommation habituelles à ce tarif, couplé à 16 Go de RAM DDR5 et à un SSD rapide, en fait une machine capable de tenir sur plusieurs années pour des usages bureautiques, éducatifs ou de télétravail intensif. Clubic a à plusieurs reprises salué l’équilibre de la gamme IdeaPad Slim 5 entre finitions, configuration et tarif, et cette génération 16 pouces ne déroge pas à cette logique.
En revanche, si votre usage inclut du gaming régulier, du montage vidéo en résolution élevée ou des rendus graphiques, cette machine ne sera pas à la hauteur de vos attentes faute de GPU dédié. De même, les utilisateurs très nomades apprécieront davantage un format 14 pouces plus léger. Pour tous les autres, c’est une fenêtre de tir cohérente, portée par une remise de 150 € sur un modèle bien positionné dans sa catégorie.
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