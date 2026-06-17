Avant le Prime Day, Amazon commence à dégainer ses premières offres sur les PC portables, et le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 en profite directement. Ce modèle 16 pouces sous Intel Core Ultra 5 135H s’affiche à 749,99 € sur Amazon, soit 150 € sous son prix habituel de 899,99 €. Un écart suffisamment significatif pour mériter quelques minutes d’attention avant de décider.

Ce portable s’adresse principalement aux télétravailleurs, aux étudiants en fin de cycle et à tous ceux qui cherchent une machine capable de tenir sur la durée sans exiger un budget premium. La dalle WUXGA de 16 pouces offre un confort de lecture supérieur aux formats 15,6 pouces classiques, et la configuration Core Ultra 5 135H avec 16 Go de RAM DDR5 place cette machine clairement au-dessus des entrées de gamme habituelles à ce prix.