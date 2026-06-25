Avec le robot tondeuse Airseekers Tron, on est sur l’une des propositions les plus abouties du moment. Performances, navigation intelligente, autonomie confortable et fonctionnalités connectées… il coche toutes les cases. Reste une question essentielle : ce modèle est-il réellement celui qui correspond à vos besoins ? C’est ce que nous allons examiner.
Un robot tondeuse capable de couvrir de grandes surfaces, de se déplacer sur des terrains complexes et pentus, tout en assurant une tonte précise : voilà la promesse du modèle Tron. Mais avant d’entrer dans les détails, voici une bonne nouvelle : il bénéficie d’une remise immédiate de 300 €. Une offre Prime Day plutôt difficile à ignorer, d’autant qu’elle n’est valable que pour une durée limitée, jusqu’au 26 juin.
Un robot adapté aux grands terrains
Là où la plupart des modèles disponibles sur le marché ciblent des jardins compacts, Airseekers propose une gamme complète, adaptée aussi bien aux petites surfaces qu’aux terrains plus vastes.
Le modèle Tron, par exemple, embarque une batterie haute capacité qui lui permet de tondre jusqu’à 1 170 m² en une seule charge. Et sur une journée, il peut même couvrir jusqu’à 2 400 m2 de surface, ce qui s’avère plutôt impressionnant.
Pour autant, son autonomie est loin d’être son seul atout. Avec ses deux moteurs, sa garde au sol élevée et ses larges roues à l’avant comme à l’arrière, il est capable d’affronter des pentes allant jusqu’à 65 %, de franchir des racines sans difficulté et de se sortir sans peine des terrains les plus compliqués.
Une navigation intelligente sans câble périphérique
Cette polyvalence est renforcée par un système de navigation hybride qui combine un positionnement par satellite avec une vision à 300°, assistée par IA. Il cartographie la zone, détecte les obstacles éventuels et planifie ses trajectoires avec précision, sans nécessiter d’antenne RTK ni de câble périphérique.
Cette solution s’avère non seulement efficace, mais aussi pratique. L’installation du robot ne prend que quelques minutes. Tous les paramètres se règlent directement depuis l’application, qu’il s’agisse de la hauteur de tonte, des horaires, des zones choisies ou des trajectoires sélectionnées.
Technologie FlowCut : coupe précise et paillage
Outre sa polyvalence, ce qui distingue les robots Airseekers, c’est la technologie FlowCut. Concrètement, un flux d’air vient d’abord redresser les brins d’herbe pour les mettre dans une position idéale de coupe, ce qui améliore nettement la précision du résultat. Ensuite, deux disques superposés, équipés de six lames, entrent en action. Ils réalisent plusieurs passages successifs sur l’herbe, afin de la couper finement. Ce travail permet d’obtenir un paillage qui est réparti de manière uniforme sur la pelouse.
Pourquoi choisir le robot tondeuse Tron ?
- Grande capacité de tonte : jusqu’à 1 170 m² par charge et jusqu’à 2 400 m² sur une journée ;
- Navigation avancée : combinaison satellite + vision IA à 300°, sans câble périphérique ni antenne RTK ;
- Excellente gestion des terrains complexes : pentes jusqu’à 65 %, obstacles, racines et irrégularités ;
- Technologie de coupe FlowCut : coupe multi-lames pour un résultat précis avec un paillage homogène ;
- Pilotage simplifié via application : réglages complets (zones, horaires, hauteur de coupe, trajectoires).
Entre sa capacité à gérer de très grandes surfaces, sa navigation intelligente sans câble périphérique, et sa technologie de coupe avancée FlowCut, le robot Tron est un choix pertinent pour tondre des surfaces importantes. Surtout qu’il profite d’une belle remise spéciale Prime Day !