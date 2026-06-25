Là où la plupart des modèles disponibles sur le marché ciblent des jardins compacts, Airseekers propose une gamme complète, adaptée aussi bien aux petites surfaces qu’aux terrains plus vastes.

Le modèle Tron, par exemple, embarque une batterie haute capacité qui lui permet de tondre jusqu’à 1 170 m² en une seule charge. Et sur une journée, il peut même couvrir jusqu’à 2 400 m2 de surface, ce qui s’avère plutôt impressionnant.

Pour autant, son autonomie est loin d’être son seul atout. Avec ses deux moteurs, sa garde au sol élevée et ses larges roues à l’avant comme à l’arrière, il est capable d’affronter des pentes allant jusqu’à 65 %, de franchir des racines sans difficulté et de se sortir sans peine des terrains les plus compliqués.

Une navigation intelligente sans câble périphérique

Cette polyvalence est renforcée par un système de navigation hybride qui combine un positionnement par satellite avec une vision à 300°, assistée par IA. Il cartographie la zone, détecte les obstacles éventuels et planifie ses trajectoires avec précision, sans nécessiter d’antenne RTK ni de câble périphérique.

Cette solution s’avère non seulement efficace, mais aussi pratique. L’installation du robot ne prend que quelques minutes. Tous les paramètres se règlent directement depuis l’application, qu’il s’agisse de la hauteur de tonte, des horaires, des zones choisies ou des trajectoires sélectionnées.