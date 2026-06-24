Et si vous laissiez enfin la corvée de tonte derrière vous ? Pendant quelques jours, le robot tondeuse Airseekers Tron SE voit son prix baisser de 29 %. Navigation sans câble, coupe précise même sur les terrains complexes …
L’été approche, et avec lui, le retour de la tonte hebdomadaire ? Pas forcément !
Pendant quelques jours seulement, l’Airseekers Tron SE passe à 999 €, soit 400 € d’économie immédiate. Une occasion idéale de faire disparaître cette corvée du quotidien. Mais faut-il vraiment se laisser tenter ? Ce robot tondeuse est-il adapté à votre jardin et à vos besoins ?
Pourquoi choisir le Tron SE ? Les 5 points clés
- Une coupe précise : deux disques superposés qui tournent à 3 000 tours/minute, propulsés par un moteur de 2 000 W.
- Technologie FlowCut : un flux d’air redresse les brins d’herbe qui sont broyés finement et transformés en un paillis naturel venant enrichir le sol.
- Une navigation sans câble : positionnement par satellite et caméra embarquée pour cartographier le jardin et planifier les trajectoires sans fil périphérique.
- Un châssis tout-terrain : des pentes jusqu’à 65 % d’inclinaison, des reliefs irréguliers, le Tron SE est conçu pour les terrains complexes.
- Autonomie modulable et entretien simplifié : batterie interchangeable, certification IPX6 pour un nettoyage rapide au jet d’eau.
Un robot innovant… Mais surtout conçu pour être efficace
Entrons dans le vif du sujet. À qui s’adresse le Tron SE ?
Ce robot tondeuse est conçu pour des terrains allant jusqu’à 1 500 m², avec une capacité de tonte pouvant atteindre 200 m² par heure. Cela signifie qu’il est capable de couvrir rapidement de grandes surfaces sans multiplier les passages.
FlowCut : une approche intelligente du paillage
L’un des éléments différenciants du Tron SE est sa technologie FlowCut. Avant le passage des lames, un flux d’air redresse les brins d’herbe afin d’obtenir une coupe précise. Les deux disques superposés fragmentent alors l’herbe en particules très fines. Le paillis obtenu est ensuite réparti de manière homogène sur la pelouse. Ce dernier va agir comme un fertilisant, mais aussi limiter l’évaporation et améliorer progressivement la qualité du gazon.
Une navigation précise sans câble
Autre argument convaincant du Tron SE : son système de navigation hybride.
Le positionnement par satellite, associé à une vision omnidirectionnelle à 140°, assure une navigation ultra précise, au centimètre près. Le robot se faufile dans les chemins étroits, sous les arbres et contourne les obstacles avec aisance. Mais surtout, plus besoin d’enterrer des dizaines de mètres de câble périphérique… Un vrai gain de temps à l’installation !
Ce robot est conçu pour passer partout
Le Tron SE ne se limite pas aux jardins plats et faciles d’accès : avec ses grandes roues, ses deux moteurs indépendants et sa garde au sol élevée, il gravit des pentes jusqu’à 65 %, tout en maintenant une tonte régulière. Les racines, pierres et autres chemins de gravier ne seront pas non plus un problème au quotidien. Autrement dit, il sait se débrouiller seul, même dans les zones les plus délicates du jardin.
Configuration rapide depuis l’application
Tout se pilote depuis l’application : on définit les différentes zones à tondre, on ajuste le type d’herbe, la hauteur de coupe, les horaires de passage, les trajectoires… Bref, tout ce qu’il faut pour adapter le robot à son propre jardin. Et il va encore plus loin puisqu’il peut même tondre la nuit afin de vous laisser profiter de votre jardin en journée, sans contrainte.
Verdict : une proposition qui vaut le coup !
Avec cette offre à 999 €, l’Airseekers Tron SE représente une proposition particulièrement convaincante sur le segment des robots tondeuses nouvelle génération.
Installation simplifiée sans câble, navigation intelligente, coupe précise avec fonction paillage, pilotage connecté et capacité à évoluer sur des terrains complexes… Il réunit l’ensemble des fonctionnalités attendues.