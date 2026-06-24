L’été approche, et avec lui, le retour de la tonte hebdomadaire ? Pas forcément !

Pendant quelques jours seulement, l’Airseekers Tron SE passe à 999 €, soit 400 € d’économie immédiate. Une occasion idéale de faire disparaître cette corvée du quotidien. Mais faut-il vraiment se laisser tenter ? Ce robot tondeuse est-il adapté à votre jardin et à vos besoins ?