Pour reprendre en main votre ordinateur sous Windows 11, IObit a mis au point la solution Advanced SystemCare, dont la version Pro vous permet d’accéder à des outils avancés de nettoyage, comme d’optimisation de votre machine.

L’objectif est de vous aider à lutter contre les ralentissements progressifs de votre ordinateur et lui redonner l’entièreté de ses capacités, voire de les booster.

Aussi, voici comment Advanced SystemCare se révèle être un compagnon efficace sous Windows 11.