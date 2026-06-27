Un ordinateur a besoin d’être entretenu. Plus le temps passe, et plus l’accumulation de fichiers divers, comme le paramétrage de votre appareil, entraîne un ralentissement progressif de ses fonctions.
Pour reprendre en main votre ordinateur sous Windows 11, IObit a mis au point la solution Advanced SystemCare, dont la version Pro vous permet d’accéder à des outils avancés de nettoyage, comme d’optimisation de votre machine.
L’objectif est de vous aider à lutter contre les ralentissements progressifs de votre ordinateur et lui redonner l’entièreté de ses capacités, voire de les booster.
Aussi, voici comment Advanced SystemCare se révèle être un compagnon efficace sous Windows 11.
Une application intuitive vous aide à prendre en main votre solution
Soignez votre ordinateur sous Windows 11 avec l’aide de l’IA
Le premier point à retenir, dès l’ouverture de l’application Advanced SystemCare d’IObit, est sa dimension intuitive. Le tableau de bord est clair, tout comme les menus disponibles, et l’interface moderne.
Cela facilite ainsi votre prise en main, même si vous n’avez pas un niveau avancé en informatique. Ainsi, Advanced SystemCare est idéal à installer sur votre ordinateur sous Windows 11 pour disposer d’un compagnon efficace pour optimiser votre appareil au quotidien.
Cela commence par le premier menu, « Soigne », dont l’objectif est de vous aider, avec simplicité, à accélérer, nettoyer, optimiser et protéger votre appareil sous Windows 11.
Pour cela, deux possibilités s’offrent à vous. La première inclut un mode IA, laissant l’intelligence artificielle adapter le paramétrage en fonction de ce qu’elle détecte.
La seconde est le mode manuel, où vous pouvez activer jusqu’à 16 paramètres en fonction de vos besoins. De la Protection de votre vie privée à la Santé matérielle en passant par une Correction des vulnérabilités, vous avez la main.
Donnez un coup de boost à votre PC avec Advanced SystemCare
Grâce à l’outil de détection, le second menu, « Accélère », vous propose un ensemble de mesures pour fluidifier votre activité au quotidien.
Et les logiciels actifs au démarrage ne sont généralement pas en reste, car leur nombre s’accentue fréquemment avec le temps, et le délai d’attente pour vous, également.
Avec la version Pro d’Advanced SystemCare, l’automatisation du fonctionnement de l’application est optimisée. Vous pouvez ainsi activer le paramètre « Soins-auto » pour une amélioration des performances en temps réel.
De même, l’Accélérateur d’internet, pour lutter, notamment, contre les limites de bande passante de votre fournisseur d’accès à internet, ou encore la RAM intelligente, sont disponibles.
Des fonctionnalités de mises à jour des applications et des pilotes, pour rester à la page, tant en termes de cybersécurité, que de nouveautés, sont incluses.
Mettez à jour vos logiciels facilement
Avec l’Agent de mise à jour du logiciel, vous pouvez prendre connaissance des logiciels installés, leur état, et notamment si une mise à jour est disponible, ainsi que la version actuellement installée sur votre ordinateur sous Windows 11.
Un simple clic met à jour vos logiciels grâce à Advanced SystemCare Pro.
Le bonus appréciable de la version Pro, c’est une fonctionnalité vous permettant de mettre à jour tous les logiciels en un clic, en fonction des mises à jour publiées par leurs éditeurs respectifs.
Encore une fois, le dispositif est clef en main et recommandable pour les débutants en informatique qui souhaitent maintenir leur ordinateur en bonne santé ou opter pour un ménage optimisé.
Advanced SystemCare vous aide à renforcer votre cybersécurité
Le menu « Protège » optimise votre défense contre les menaces en ligne
Votre compagnon Advanced SystemCare se présente comme un outil centralisateur concernant votre cybersécurité.
Vous pouvez ainsi, avec un simple clic, constater le bon fonctionnement de l’antivirus Windows Defender et du pare-feu. La version Pro de votre logiciel vous fait disposer d’une fonctionnalité de lutte avancée contre les logiciels espions.
La Protection de votre vie privée n’est pas en reste, notamment pour lutter contre le pistage en ligne, protéger vos dossiers sensibles et optimiser votre empreinte numérique, entre autres.
Le côté pratique demeure la possibilité d’activer plus ou moins de fonctionnalités, selon votre besoin.
De nombreuses fonctionnalités demeurent à votre main
IObit vous propose une boîte à outils très complète, toujours dans l’optique de vous aider, même si vous ne disposez pas de compétences avancées en informatique.
Cela est, par exemple, caractérisé par le Réparateur de Windows, dans la version Pro d’Advanced SystemCare.
De même, des fonctionnalités avancées, pour notamment nettoyer votre disque, et jusqu’à 200 % de gain de vitesse de votre ordinateur pour les cas les plus extrêmes, sont incluses.
En bref, si Advanced SystemCare offre un vrai gain d’optimisation de votre ordinateur sous Windows 11 au démarrage, pour son fonctionnement quotidien, et même sur Internet, avec une cybersécurité au premier plan, la version Pro parfait la version gratuite avec de nombreuses fonctionnalités d'automatisation.
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Advanced SystemCare Pro se décline ici pour 3 PC avec une réduction de 85%, accompagnés de 3 mois supplémentaires offerts. L’offre inclut également, en bonus, IObit Uninstaller Pro, Smart Defrag Pro et Protected Folder.