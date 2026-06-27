En tant que gestionnaire de flotte qui pilote le badge, vous pouvez, à partir d’un calendrier, définir les horaires de travail ouvrés. Ainsi, en fonction du planning établi par le gestionnaire de flotte, des factures sont émises, une sur le compte de l’entreprise (trajets sur la plage horaire professionnelle), une sur le compte du salarié (trajet sur la plage horaire personnelle)

L’une, comportant les trajets professionnels, à régler par vos soins, et l’autre, pour les trajets personnels, qui pourra être envoyée comme reste à charge à l’employé.

Ce qui est pleinement intéressant pour votre salarié, c’est qu’avec ce badge de télépéage, vous lui offrez les avantages qui vont avec pour ses trajets personnels.

Que ce soit les frais de gestion, l’accès au règlement automatique, aux voies limitées à 30 km/h, voire aux barrières en flux libre, de même qu’aux 900 parkings compatibles avec le badge.

Côté employeur, vous conservez pleinement la main sur les déplacements professionnels de vos salariés, qui gagnent en autonomie, évitent de solliciter des factures mensuelles de remboursement pour frais de déplacement, et cela, même en cas d’imprévu.

Si un trajet professionnel est effectué sur une plage horaire non définie dans le calendrier, une manipulation simple permet de requalifier le trajet.

Il est ainsi placé dans la bonne facture, pro ou perso, en toute transparence, depuis l’application Fulli ou un compte sur le site Web.

De même, vos badges restent flexibles. Au cas où l’option Pro/Perso ne soit plus nécessaire, votre badge peut tout à fait être rebasculé en Pro seulement, sans avoir à en commander un nouveau.