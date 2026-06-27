Optimiser les trajets de vos employés, que ce soit pour le passage d’une barrière de péage ou le règlement d’un parking, ne doit pas constituer un casse-tête, et cette solution dédiée aux professionnels l’incarne.
Avec son option Pro/Perso, Fulli vous facilite la vie en permettant d’équiper vos employés avec un même badge de télépéage pour ses trajets professionnels, mais aussi personnels.
Horaires de travail, périodes de congés, requalification d’un trajet ou encore respect de la confidentialité du salarié pour ses trajets privés, tout est simple à administrer pour le gestionnaire de flotte depuis l’espace dédié.
Aussi, découvrez dès à présent l’offre Pro/Perso chez Fulli pour gagner en autonomie comme en flexibilité.
Du 2-en-1 pour les trajets professionnels et personnels
Facilitez-vous la vie avec le badge dédié chez Fulli
En tant que gestionnaire de flotte, devoir gérer la logistique de déplacements professionnels peut vite devenir complexe sans solution dédiée. Cela, qui plus est, quand le temps manque ou que des imprévus adviennent.
C’est dans cette perspective que Fulli met en place son option Pro/Perso dédiée à ses clients professionnels.
En effet, vous pouvez recevoir votre badge de télépéage, qui permet ainsi à votre employé d’éviter d’avoir à avancer les frais des barrières de péage rencontrées, voire des parkings où le véhicule a stationné, pour chacune de ses missions.
Il y a donc tout à gagner avec l’option Pro/Perso de Fulli, et la logistique n’est, bien évidemment, pas en reste.
Une administration simplifiée
En tant que gestionnaire de flotte qui pilote le badge, vous pouvez, à partir d’un calendrier, définir les horaires de travail ouvrés. Ainsi, en fonction du planning établi par le gestionnaire de flotte, des factures sont émises, une sur le compte de l’entreprise (trajets sur la plage horaire professionnelle), une sur le compte du salarié (trajet sur la plage horaire personnelle)
L’une, comportant les trajets professionnels, à régler par vos soins, et l’autre, pour les trajets personnels, qui pourra être envoyée comme reste à charge à l’employé.
Ce qui est pleinement intéressant pour votre salarié, c’est qu’avec ce badge de télépéage, vous lui offrez les avantages qui vont avec pour ses trajets personnels.
Que ce soit les frais de gestion, l’accès au règlement automatique, aux voies limitées à 30 km/h, voire aux barrières en flux libre, de même qu’aux 900 parkings compatibles avec le badge.
Côté employeur, vous conservez pleinement la main sur les déplacements professionnels de vos salariés, qui gagnent en autonomie, évitent de solliciter des factures mensuelles de remboursement pour frais de déplacement, et cela, même en cas d’imprévu.
Si un trajet professionnel est effectué sur une plage horaire non définie dans le calendrier, une manipulation simple permet de requalifier le trajet.
Il est ainsi placé dans la bonne facture, pro ou perso, en toute transparence, depuis l’application Fulli ou un compte sur le site Web.
De même, vos badges restent flexibles. Au cas où l’option Pro/Perso ne soit plus nécessaire, votre badge peut tout à fait être rebasculé en Pro seulement, sans avoir à en commander un nouveau.
Fulli vous aide à optimiser la gestion de votre flotte
Un outil centraliseur intuitif
Avec le tableau de bord proposé par Fulli, vous pouvez donc prendre connaissance des factures en cours et des trajets en cours. Grâce au télépéage, le paiement des passages impliquant une barrière de péage en flux libre n’est plus un problème.
Il est tout aussi facile de trier les dépenses, que ce soit par type, par exemple entre une barrière de péage franchie, ou une recharge de véhicule électrique, de même que par laps de temps.
L’objectif est de vous aider à disposer d’une vision d’ensemble sur votre flotte, mais également de pouvoir affiner, au besoin, au cas par cas.
Pour autant, la confidentialité des trajets personnels de vos salariés effectués avec le badge Pro/Perso de Fulli est pleinement respectée, en lien avec le RGPD.
De fait, l’employé peut tout simplement ajouter des plages horaires d’absence, et tous les trajets réalisés dans ces périodes sont automatiquement qualifiés comme personnels.
Comment obtenir un badge avec l’option Pro/Perso
Vous pouvez tout simplement vous rendre sur la boutique en ligne de Fulli en cliquant sur ce lien.
Dans le menu dédié aux professionnels, sélectionnez l’option Pro/Perso et sollicitez un devis auprès du service commercial de Fulli.
Pour les demandes inférieures à 5 badges 100 % professionnels, Fulli met à votre disposition les offres Liber-T Standard, pour une circulation en France, et Nomade Pro, si des déplacements doivent également être effectués en Espagne et/ou au Portugal, à partir de 1,83 €/mois.
En réunissant sa gamme de services sous une même marque, la proposition de Fulli se tient au niveau de ses concurrents, avec le télépéage, la recharge électrique, l'accès à + de 450 parkings en France ainsi qu'une application mobile complète. Avec un très bon niveau de confiance de la part de ses utilisateurs, Fulli est une solution idéale pour parcourir les autoroutes en maîtrisant son budget.
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Peut être combiné avec la recharge électrique et compatible parkings
- Manque de services supplémentaires