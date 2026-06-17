Du 15 au 26 juin, Roborock lance son Prime Day en avance sur plusieurs de ses appareils phares, avec des remises allant jusqu’à 700 €. L’occasion idéale pour s’équiper d’un appareil performant, tout en réalisant de belles économies.
Cela ne vous aura pas échappé, les aspirateurs robots ont largement évolué ces dernières années, si bien que les modèles les plus récents sont capables de prendre en charge l’entretien complet (aspiration et lavage des sols) d’un logement avec un minimum d’intervention humaine.
Pour célébrer l’arrivée de l’été et des Prime Days Amazon, Roborock propose une série d’offres particulièrement attractives sur cinq références de son catalogue. Du très haut de gamme Saros 10R au polyvalent Qrevo S Pro, en passant par le laveur de sols F25 Ultra, on fait un rapide tour d’horizon de ces promotions à saisir avant le 26 juin.
Roborock Saros 20 Set : le robot premium pensé pour toutes les situations
Affiché à 999 € au lieu de 1499 €, le robot aspirateur laveur Saros 20 bénéficie d’une remise immédiate de 500 €. L’autre bonne nouvelle, c’est que cette version Set inclut également deux sacs à poussière et deux serpillières supplémentaires.
Conçu pour offrir un maximum d’autonomie, ce modèle embarque le système de navigation StarSight 2.0, capable de reconnaître plus de 300 objets et d’évoluer avec précision dans les espaces les plus complexes. Son format lui permet aussi de se faufiler sous des meubles d’une hauteur minimale de 7,95 cm.
Le Saros 20 se distingue également par son châssis AdaptiLift 3.0, capable de franchir des seuils jusqu’à 8,8 cm et d’adapter automatiquement sa hauteur lorsqu’il passe sur un tapis. Avec sa puissance d’aspiration de 36 000 Pa, il figure parmi les modèles les plus performants du marché.
Comble du luxe moderne, la station RockDock fournie assure même le lavage des serpillières à 100°C, leur séchage automatique, la vidange du bac à poussière et même le nettoyage de la station elle-même.
Un modèle particulièrement recommandé pour celles et ceux à la recherche d’un nettoyage complet, et quasiment sans intervention.
Roborock Qrevo S Pro Set : une solution complète à prix doux
Autre aspirateur laveur concerné par la campagne de promotions Roborock, le Qrevo S Pro passe de 599,99 € à 399,99 €, soit une économie de 200 €. A l’instar du modèle ci-dessus, cette version (Set) est livrée avec un petit bonus, à savoir deux bacs à poussière supplémentaires, toujours bons à prendre.
Malgré son positionnement plus accessible, ce robot conserve des caractéristiques très séduisantes. Sa puissance d’aspiration atteint 18 500 Pa, tandis que sa brosse latérale anti-enchevêtrement limite efficacement l’accumulation de cheveux et de poils.
Le système de lavage repose sur deux serpillières rotatives relevables, associées à une station multifonction capable de nettoyer les serpillières à 75°C, avant de les sécher à l’air chaud. Le robot profite également de la technologie d’évitement d’obstacles Reactive Tech, sans oublier bien sûr un pilotage complet via l’application Roborock.
À ce prix, difficile de ne pas en faire un excellent choix pour les foyers souhaitant accéder à l’univers des robots autonomes haut de gamme, sans exploser leur budget estival.
Roborock Qrevo Edge 2 Set : le spécialiste des coins et recoins
Proposé à 599,99 € au lieu de 899,99 €, le Qrevo Edge 2 profite d’une réduction de 300 €, avec là encore un pack qui inclut également deux sacs à poussière et deux serpillières.
Pensé pour nettoyer efficacement les zones habituellement difficiles d’accès, il embarque lui aussi la technologie FlexiArm, conçue pour longer précisément les murs et atteindre les coins.
Avec une aspiration HyperForce de 25 000 Pa, associée à un double système anti-enchevêtrement, ce robot se montre particulièrement efficace face aux cheveux longs et aux poils d’animaux.
Tout comme le Saros 20, sa conception ultra-fine de seulement 7,98 cm lui permet de se glisser facilement sous les meubles, tandis que son système de reconnaissance d’obstacles Reactive AI assure une navigation fluide au quotidien.
A l’instar de ses congénères, sa station multifonction nettoie les serpillières à l’eau chaude jusqu’à 80°C, pour un entretien plus hygiénique, plus autonome et un lavage toujours performant.
Une référence qui se veut idéale pour les familles recherchant un nettoyage minutieux jusque dans les moindres détails.
Roborock Saros 10R : la plus grosse remise de l’opération
Avec un tarif promotionnel de 799,99 € contre 1 499,99 € habituellement, le Saros 10R affiche la remise la plus spectaculaire de cette sélection, avec 700 € d’économie.
Ce modèle premium mise sur une navigation 3D ToF de haute précision afin de détecter et contourner efficacement les obstacles présents dans l’habitation.
Lui aussi ultra-fin (7,98 cm), le Saros 10R dispose également de deux brosses certifiées anti-enchevêtrement DuoDivide, un véritable atout dans les foyers où les cheveux longs et les poils d’animaux sont omniprésents. Le constructeur promet d’ailleurs un “taux d’élimination des poils et cheveux de 100 %”.
Ajoutez à cela une puissance d’aspiration de 22 000 Pa, et vous obtenez un robot capable de gérer efficacement aussi bien les sols durs que les tapis, la section lavage étant assurée par un système de double serpillière rotative. Le système se charge du lavage des serpillères à l’eau chaude (80°), du séchage à l’air chaud, de l’auto-nettoyage de la station, de la distribution de détergent, du vidage automatique de la poussière… What else ?
Roborock F25 Ultra : l’alternative pour un nettoyage manuel ultra-efficace
Dernière offre de cette sélection, le Roborock F25 Ultra passe de 799 € à 599 €, soit 200 € de réduction.
Précision importante, contrairement aux autres références présentées ici, il ne s’agit pas d’un robot laveur, mais d’un laveur de sols nouvelle génération, capable de combiner vapeur à 180°C et eau chaude à 86°C.
Grâce au mode VaporFlow, il promet d’éliminer efficacement les taches incrustées, les graisses et les saletés sans nécessiter de produits chimiques agressifs. Son mode WaveFlow complète l’action avec un flux continu d’eau chaude.
Le F25 Ultra embarque également une aspiration de 22 000 Pa, un rouleau rotatif à 450 tours/minute et une autonomie pouvant atteindre 60 minutes, soit de quoi couvrir l’immense majorité des foyers avec une seule charge.
On y retrouve aussi le système anti-enchevêtrement JawScrapers, la technologie SlideTech 2.0 pour assurer des déplacements fluides ainsi que sa conception FlatReach 2.0 qui lui permet de passer facilement sous les meubles.
Un appareil particulièrement adapté aux utilisateurs qui souhaitent garder la main (au sens propre) sur leur nettoyage, tout en profitant des dernières innovations en matière d’hygiène des sols.