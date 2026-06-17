Ajoutez à cela une puissance d’aspiration de 22 000 Pa, et vous obtenez un robot capable de gérer efficacement aussi bien les sols durs que les tapis, la section lavage étant assurée par un système de double serpillière rotative. Le système se charge du lavage des serpillères à l’eau chaude (80°), du séchage à l’air chaud, de l’auto-nettoyage de la station, de la distribution de détergent, du vidage automatique de la poussière… What else ?