Pour ce lundi de Pâques, Amazon met en avant plusieurs promos intéressantes sur ses appareils maison, la lecture, le streaming et la sécurité connectée.
Pas besoin d’aller chercher midi à quatorze heures aujourd’hui : la sélection du jour se concentre uniquement sur des produits Amazon et de son écosystème, avec quelques références bien connues qui reviennent à des tarifs plus doux. Entre l’Echo Show 5, le Kindle, les Fire TV Stick ou encore les packs Blink et Ring, ce top 7 vise surtout celles et ceux qui veulent s’équiper simplement à prix réduit.
Les dernières ventes flash à saisir
- Amazon Echo Show 5 à 74,99 € au lieu de 109,99 €
- Amazon Kindle nouvelle génération à 92,99 € au lieu de 109,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD à 26,99 € au lieu de 44,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K à 28,99 € au lieu de 54,99 €
- Ring Sonnette vidéo filaire à 39,99 € au lieu de 59,99 €
- Pack Blink Outdoor 4 + sonnette vidéo Blink + Sync Module Core à 39,99 € au lieu de 66,98 €
- Pack Echo Spot noir + ampoule connectée Tapo multicolore à 64,99 € au lieu de 74,98 €
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Quelle offre choisir selon votre besoin ?
Tout dépend ici de l’usage recherché.
Si vous voulez un appareil polyvalent pour la maison, l’Echo Show 5 reste une valeur sûre pour afficher l’heure, lancer de la musique, consulter la météo ou piloter quelques objets connectés. Pour lire davantage et passer moins de temps sur smartphone, le Kindle nouvelle génération est probablement le produit le plus évident de cette sélection.
Côté divertissement, les Fire TV Stick HD et Fire TV Stick 4K sont les offres les plus accessibles. Le modèle HD suffit largement pour une télévision secondaire ou un usage simple, tandis que la version 4K est plus cohérente pour un salon principal.
Enfin, pour la maison connectée orientée sécurité, les promos Ring et Blink méritent clairement le détour, avec un ticket d’entrée assez bas pour s’équiper sans exploser le budget.
Notre analyse sur ces offres Amazon
Cette sélection du lundi de Pâques n’est pas la plus spectaculaire de l’année, mais elle a le mérite d’être cohérente et facile à lire : Amazon pousse ses produits les plus populaires avec des remises nettes, parfois assez fortes, surtout sur les accessoires de streaming et certains équipements connectés.
Les meilleures affaires en termes de rapport remise/prix sont sans doute les Fire TV Stick, qui descendent à des niveaux très agressifs, ainsi que le pack Blink, affiché à -40 %. Le Kindle est un peu moins impressionnant sur le papier, mais reste intéressant pour un produit souvent recherché et rarement bradé de façon massive hors temps forts.
Le vrai intérêt de cette sélection, c’est surtout qu’elle couvre plusieurs usages du quotidien : lire, regarder des contenus, équiper son entrée ou connecter son intérieur. Et comme les promotions sont annoncées jusqu’au 9 avril inclus, il y a un petit effet d’urgence sans être dans la précipitation absolue.
La FAQ
Les offres sont disponibles jusqu’à quand ?
Jusqu’au 9 avril inclus, dans la limite des stocks disponibles.
Quel est le produit le moins cher de la sélection ?
Le pack Blink Outdoor 4 + sonnette vidéo Blink + Sync Module Core est sans doute l’une des offres les plus intéressantes de cette sélection.
Faut-il choisir le Fire TV Stick HD ou le Fire TV Stick 4K ?
Le modèle HD suffit pour un usage basique ou une TV secondaire. Le modèle 4K est plus adapté si votre téléviseur principal est compatible et que vous voulez un appareil plus complet.