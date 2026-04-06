Tout dépend ici de l’usage recherché.

Si vous voulez un appareil polyvalent pour la maison, l’Echo Show 5 reste une valeur sûre pour afficher l’heure, lancer de la musique, consulter la météo ou piloter quelques objets connectés. Pour lire davantage et passer moins de temps sur smartphone, le Kindle nouvelle génération est probablement le produit le plus évident de cette sélection.

Côté divertissement, les Fire TV Stick HD et Fire TV Stick 4K sont les offres les plus accessibles. Le modèle HD suffit largement pour une télévision secondaire ou un usage simple, tandis que la version 4K est plus cohérente pour un salon principal.

Enfin, pour la maison connectée orientée sécurité, les promos Ring et Blink méritent clairement le détour, avec un ticket d’entrée assez bas pour s’équiper sans exploser le budget.