Le bon réflexe, ce week-end, consiste à choisir selon votre usage réel et non selon le pourcentage affiché. Si vous voulez alléger les corvées à la maison, les deux roborock sont les offres les plus parlantes de la sélection. Si vous cherchez un achat plaisir mieux calibré, la Sonos Era 300 et la Kindle sont plus faciles à recommander. Et si vous préparez le jardin pour les beaux jours, les Mammotion visent clairement un besoin précis, mais concret.



Roborock Qrevo Edge S5A : pertinent si vous voulez un robot aspirateur/laveur plus complet avec une forte baisse en euros.

Echo Show 5 : bien vu pour une cuisine, une table de chevet ou un petit hub domotique simple à utiliser.

Sonos Era 300 : à privilégier si vous cherchez une enceinte premium pour la musique et le home cinéma.

Kindle 16 Go : un achat malin si vous attendiez un passage sous les 100 €.

Xbox manette sans fil : la valeur sûre de la liste pour jouer sur console, PC ou cloud gaming.

Mammotion LUBA 3 AWD 1500 : à réserver aux utilisateurs qui veulent vraiment automatiser l’entretien du jardin.