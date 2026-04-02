Amazon ne plaisante pas avec ses prix. La plateforme affiche une dizaine d’offres sur des produits tech que l’on suit de près, avec des réductions significatives sur des références connues et d’autres qui méritent d’être découvertes.

La sélection couvre un spectre large : d’un côté, les équipements de maison connectée comme les robots aspirateurs Roborock, deux modèles au programme avec des remises à -31% et -42%. De l’autre, des produits plus nomades, comme la batterie externe UGREEN de 200 W ou les traceurs Bluetooth UGREEN FineTrack. Les amateurs de gaming retrouveront la manette Xbox Carbon Black à prix cassé, et les cinéphiles auront le choix entre une TV QLED Samsung 65 pouces et une OLED Panasonic 55 pouces, cette dernière affichant une remise de presque la moitié de son prix d’origine.

Pour ceux qui cherchent à upgrader leur espace de travail, le clavier Logitech MX Keys S et le mini PC NiPoGi Pinova P2 représentent deux options sérieuses à examiner. Côté smartphone, le POCO X8 Pro revient à un tarif bien en dessous de ses capacités. Voici tous les détails.