Ce qui distingue le Xiaomi Robot Vacuum S20 d’un robot d’entrée de gamme basique, c’est avant tout sa navigation LDS laser qui cartographie votre logement à 360° et adapte le trajet en temps réel pour éviter meubles et obstacles. Avec 5 000 Pa de puissance d’aspiration en mode Turbo, trois niveaux de puissance disponibles et un bac de 400 ml, il s’attaque efficacement aux sols durs comme aux tapis courts.

Le réservoir 2-en-1 de 270 ml permet d’aspirer et de laver simultanément, avec deux modes de nettoyage : le motif zigzag classique ou le motif en Y qui simule un mouvement de brossage plus en profondeur. L’application Mi Home assure la gestion à distance, la programmation horaire, la définition de zones interdites et la compatibilité avec Google Home et Amazon Alexa.

Avec 170 minutes d’autonomie, le S20 peut couvrir des surfaces jusqu’à environ 150 à 200 m² en une seule passe, ce qui en fait un candidat sérieux pour les appartements de taille standard.