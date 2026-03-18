Un robot aspirateur avec navigation laser, fonction serpillière et 170 minutes d’autonomie à 75,40 € depuis un entrepôt français : le Xiaomi Robot Vacuum S20 profite de l’Anniversaire AliExpress pour atteindre un prix difficile à ignorer. On fait le point sur ce qu’il vaut réellement avant de valider votre panier.
Le Xiaomi Robot Vacuum S20 n’est pas le modèle le plus récent de la gamme, mais il reste l’une des références les plus cohérentes de l’entrée de gamme Xiaomi quand il s’agit d’allier navigation intelligente et polyvalence sol sec/sol mouillé. Lancé à 169,99 € à sa sortie, il s’est progressivement imposé comme une valeur sûre pour les foyers qui cherchent à automatiser leur nettoyage sans investir dans un robot premium.
75 € pour un robot aspirateur laveur : que représente vraiment cette remise ?
Le code promo FRAS11 fait chuter le Xiaomi Robot Vacuum S20 de 177,77 € à 75,40 €, soit plus de 102 € d’économie sur un appareil vendu directement par Xiaomi France et expédié depuis un entrepôt européen. Dans la catégorie des robots aspirateurs avec navigation laser et fonction lavage, ce positionnement est tout simplement sans équivalent à ce jour : les modèles concurrents dotés d’une technologie LiDAR démarrent généralement à partir de 120 à 150 € en promotion. Cette offre s’inscrit dans les festivités de l’Anniversaire AliExpress, sans date de fin précisément communiquée : inutile de trop attendre.
Top 10 AliExpress Anniversaire : les meilleures remises tech du moment
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Navigation LiDAR, 5 000 Pa et lavage intégré : une fiche technique honnête
Ce qui distingue le Xiaomi Robot Vacuum S20 d’un robot d’entrée de gamme basique, c’est avant tout sa navigation LDS laser qui cartographie votre logement à 360° et adapte le trajet en temps réel pour éviter meubles et obstacles. Avec 5 000 Pa de puissance d’aspiration en mode Turbo, trois niveaux de puissance disponibles et un bac de 400 ml, il s’attaque efficacement aux sols durs comme aux tapis courts.
Le réservoir 2-en-1 de 270 ml permet d’aspirer et de laver simultanément, avec deux modes de nettoyage : le motif zigzag classique ou le motif en Y qui simule un mouvement de brossage plus en profondeur. L’application Mi Home assure la gestion à distance, la programmation horaire, la définition de zones interdites et la compatibilité avec Google Home et Amazon Alexa.
Avec 170 minutes d’autonomie, le S20 peut couvrir des surfaces jusqu’à environ 150 à 200 m² en une seule passe, ce qui en fait un candidat sérieux pour les appartements de taille standard.
Ce qu’il n’est pas : restez lucides
Le Xiaomi Robot Vacuum S20 ne prétend pas concurrencer les modèles à station de vidange automatique ou à serpillière motorisée de Dreame, Roborock ou Ecovacs. Sa puissance d’aspiration de 5 000 Pa reste en deçà des 10 000 à 17 000 Pa proposés par les références haut de gamme, et son module de lavage reste basique, sans levage automatique de la serpillière sur les tapis. Pour un appartement sans tapis épais ni besoins de lavage poussé, il coche les cases essentielles ; pour une maison exigeante, il faudra réorienter son budget vers un tier supérieur.
Ce que ça donne au quotidien
Avant de conclure, il convient de distinguer ce que le S20 offre réellement dans un usage domestique standard de ce qu’on ne peut pas lui demander raisonnablement.
✅ Les points forts
- Prix exceptionnellement bas à 75,40 € avec le code FRAS11, vendu et expédié par Xiaomi France
- Navigation LiDAR avec cartographie 360° et capteurs anti-collision et anti-chute
- 5 000 Pa d’aspiration en mode Turbo : efficace sur poussière fine, poils et débris courants
- Aspiration et lavage simultanés avec réservoir 2-en-1 (bac poussière 400 ml + réservoir eau 270 ml)
- 170 minutes d’autonomie pour couvrir les grands appartements sans interruption
- Intégration Mi Home avec programmation, zones interdites et compatibilité Google Home et Alexa
- Gabarit compact (Φ 325 x 98 mm) pour passer sous la plupart des meubles bas
❌ Les points faibles
- Puissance d’aspiration (5 000 Pa) en retrait face aux modèles premium (jusqu’à 17 000 Pa)
- Pas de station de vidange automatique : le bac se vide manuellement
- Serpillière sans levage automatique sur les tapis : à éviter si votre intérieur en est couvert
- Niveau sonore en mode Normal supérieur à 70 dB : perceptible en utilisation diurne
- Des remontées d’utilisateurs signalant des problèmes de recharge avec le temps
- Module de lavage limité : convient à l’entretien régulier, pas au nettoyage intensif
✅ Verdict de la rédaction :
À 75,40 € depuis un entrepôt français avec le code FRAS11, le Xiaomi Robot Vacuum S20 représente sans doute le meilleur prix jamais observé pour un robot aspirateur avec navigation laser et fonction lavage vendu par Xiaomi France directement.
Il s’adresse sans détour aux locataires ou propriétaires d’appartements à sols durs ou mi-durs, qui cherchent à déléguer l’aspirateur quotidien sans s’encombrer d’une installation complexe ni débourser plus de 150 €.
Si votre foyer est tapissé de moquettes épaisses, ou si vous attendez d’un robot qu’il se vide et se lave lui-même, mieux vaut orienter votre budget vers un modèle à station. Pour les autres, à ce prix et vendu directement par la marque depuis la France, l’argument se passe presque de commentaire.
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