Chaque année, les départs de Noël riment avec files interminables aux péages. Cette fois, il existe une solution simple : Ulys propose 6 mois offerts sur son Pass Télépéage. Une bonne façon de gagner du temps sur la route, sans surcoût pendant les fêtes.
Noël sur la route, un scénario qui se répète chaque année
Les vacances de Noël sont synonymes de retrouvailles, mais aussi de kilomètres avalés sur l’autoroute. Les mêmes scènes se répètent : ralentissements avant les barrières de péage, files qui s’étirent, conducteurs fatigués après plusieurs heures de route.
Dans ces moments-là, chaque minute compte. Et c’est souvent au péage que le temps se perd le plus, surtout lors des grands week-ends de départ ou de retour. Pourtant, il existe une alternative simple pour fluidifier ces passages.
Le télépéage, un réflexe qui change vraiment le trajet
Avec le télépéage, plus besoin de s’arrêter, de chercher sa carte ou de patienter dans la file classique. Les voies dédiées permettent de passer plus rapidement, souvent là où le trafic est le plus dense.
Le gain n’est pas seulement une question de minutes. C’est aussi moins de stress, une conduite plus fluide et un trajet globalement plus confortable, notamment lorsque l’on voyage en famille.
Ulys, une solution simple et largement adoptée
Ulys est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du télépéage en France. Le badge fonctionne sur l’ensemble des autoroutes françaises, mais aussi dans de nombreux parkings, ce qui ajoute un confort supplémentaire au quotidien.
L’installation est rapide, l’utilisation transparente, et le prélèvement s’effectue uniquement sur les trajets réellement effectués. On ne change pas ses habitudes de conduite, on les simplifie.
- Un service de télépéage flexible et complet
- Plus de 30 000 bornes de recharge listées.
- Plus de 500 stationnements listés.
6 mois offerts, un argument qui lève toutes les hésitations
Le frein principal au télépéage reste souvent le coût. Avec cette offre, les 6 premiers mois sont offerts, ce qui permet de tester le service pendant toute la période des fêtes et bien au-delà, sans frais.
C’est l’occasion idéale de se faire un avis dans des conditions réelles, lors de déplacements souvent plus chargés que la moyenne. Une fois adopté, il devient difficile de revenir en arrière.
Une offre particulièrement pertinente pour les départs de fin d’année
Noël concentre une grande partie des déplacements longue distance de l’année. Que ce soit pour rejoindre sa famille, partir quelques jours à la montagne ou rentrer après les fêtes, le télépéage devient un allié précieux.
Avec cette promotion, le Pass Ulys s’impose comme une solution simple pour aborder les trajets de fin d’année avec plus de sérénité, sans engagement immédiat ni contrainte.
✅ Notre avis sur cette offre Ulys
Avec 6 mois offerts sur le Pass Télépéage Ulys, l’offre tombe à point nommé pour les départs de Noël. Elle permet de tester le télépéage sans frais, de gagner du temps aux péages et de réduire le stress des trajets chargés.
Pour celles et ceux qui prennent la route pendant les fêtes, c’est une astuce simple, efficace et parfaitement adaptée à la période.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée par VINCI Autoroutes accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Application de suivi des abonnements télépéage.
- Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
- Support client pas toujours réactif
