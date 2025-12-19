Multiplier les abonnements IA est devenu la norme. Un pour écrire, un autre pour coder, un troisième pour analyser. Avec 1minAI, l’idée est radicalement différente : un accès à vie pour 22 €, 1 000 000 de crédits par mois et la possibilité d’utiliser plusieurs modèles d’IA majeurs depuis une seule interface.
L’IA du quotidien est devenue… un empilement d’abonnements
Créer du texte, résumer des documents, coder, générer des idées, analyser des données. Les usages de l’IA se sont imposés partout, mais au prix d’une fragmentation croissante. Chaque modèle a son abonnement, ses limites, ses règles.
Résultat, les coûts s’additionnent et l’expérience devient morcelée. On passe plus de temps à choisir l’outil qu’à produire. C’est précisément ce problème que 1minAI cherche à résoudre.
Une plateforme unique pour accéder aux meilleurs modèles d’IA
1minAI adopte une approche simple : centraliser. Depuis une seule application, l’utilisateur peut accéder à aux modèles ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral AI et bien d’autres, sans jongler entre services ni multiplier les comptes.
Chaque modèle conserve ses points forts, mais l’interface unifiée permet de choisir rapidement celui qui correspond le mieux à la tâche à accomplir. Rédaction, idéation, code, analyse, assistance, tout se fait au même endroit.
1 000 000 de crédits par mois, une marge rare à ce niveau de prix
L’un des points clés de l’offre est le volume : 1 000 000 de crédits par mois. Pour la grande majorité des utilisateurs, cela représente une capacité largement suffisante pour un usage intensif, que ce soit à titre personnel ou professionnel.
Cette enveloppe permet d’expérimenter différents modèles, de comparer les réponses, d’affiner ses prompts et d’utiliser l’IA sans la crainte permanente de dépasser un quota trop restrictif.
Une solution qui parle autant aux curieux qu’aux professionnels
1minAI ne vise pas uniquement les experts. L’outil s’adresse aux étudiants, aux créateurs de contenu, aux indépendants, aux développeurs, mais aussi à ceux qui veulent simplement utiliser l’IA pour gagner du temps au quotidien.
La possibilité de tester plusieurs modèles dans un même environnement est particulièrement intéressante pour comparer les approches et choisir l’IA la plus adaptée à chaque besoin, sans friction.
✅ Notre avis sur l'offre 1minAI
Avec 1minAI, l’accès à plusieurs modèles d’IA majeurs, 1 000 000 de crédits par mois et un paiement unique de 22 € pour un accès à vie, l’offre se distingue clairement sur le marché.
Pour celles et ceux qui utilisent déjà l’IA régulièrement, ou qui veulent s’y mettre sérieusement sans multiplier les abonnements, c’est une proposition extrêmement agressive et rationnelle, difficile à ignorer à ce prix.
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €