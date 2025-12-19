Créer du texte, résumer des documents, coder, générer des idées, analyser des données. Les usages de l’IA se sont imposés partout, mais au prix d’une fragmentation croissante. Chaque modèle a son abonnement, ses limites, ses règles.

Résultat, les coûts s’additionnent et l’expérience devient morcelée. On passe plus de temps à choisir l’outil qu’à produire. C’est précisément ce problème que 1minAI cherche à résoudre.