Que ce soit pour un Secret Santa au bureau, des goodies à offrir ou tout simplement pour équiper ses équipes, les accessoires Tech font toujours mouche… car ils sont utiles au quotidien.
Si vous cherchez un site de référence pour vos cadeaux d’entreprise ou pour un objet publicitaire, l’enseigne française « La boîte à objets » s’impose comme une véritable caverne aux merveilles.
Au menu : des dizaines de références, soigneusement sélectionnées, et surtout des accessoires qui sortent clairement du lot, avec de surcroit une possibilité de personnalisation. Qu’il s’agisse d’un logo pour un usage professionnel ou d’un texte original pour un cadeau plus personnel, ces touches apportent une dimension supplémentaire à chaque objet et viennent marquer les esprits.
Câble de recharge : pratique et toujours utile
Le câble de recharge rapide
Parmi les best-sellers du site, les câbles de recharge rapide sont de véritables incontournables. Dans un monde où les téléphones sont désormais livrés sans câble dans la boîte, disposer d’un câble performant s’avère toujours bien pratique.
La promesse ? Faire le plein d’énergie en un minimum de temps. Justement, certains modèles disponibles sur La boîte à objets sont capables de supporter une puissance allant jusqu’à 100 W, de quoi recharger un smartphone compatible, sans attendre des heures à une prise. Un détail loin d’être anodin à une époque où les fabricants livrent désormais leurs téléphones… sans câble dans la boîte.
Le câble rétractable
On a tous déjà ressenti la frustration d’un câble de recharge trop court, que ce soit pour recharger son téléphone le soir dans son lit tout en continuant à l’utiliser, ou pour travailler au bureau sans être prisonnier d’une prise murale. La boîte à objets propose une sélection de câbles rétractables, qui sont conçus pour s’enrouler automatiquement. Cette approche permet d’éviter les nœuds et les fils qui s’entrelacent sur le bureau. En somme, un accessoire à la fois efficace et fonctionnel.
Le câble de recharge multiports
USB-A, USB-C, Lightning, micro-USB… malgré les efforts de l’Union européenne pour uniformiser les connectiques, le paysage reste encore très varié. Pour beaucoup, un câble de recharge multiports représente donc un véritable soulagement. Il est possible de recharger plusieurs appareils depuis un seul câble : le smartphone Android du bureau, l’iPhone à la maison, ou même des écouteurs et tablettes.
Batteries externes : le plein d’énergie
Batterie nomade
La boite à objets propose une large sélection de batteries nomades : des modèles classiques et d’autres plus variés qui disposent par exemple d’une connexion magnétique, d’une lampe LED, de la charge solaire… ce ne sont pas les options qui manquent. Et toujours avec la possibilité de personnaliser facilement chaque objet.
Batterie radio portable
Voici un accessoire qui sort vraiment de l’ordinaire : la radio Onda AM/FM équipée d’une torche LED et d’une batterie de secours intégrée pour recharger un smartphone ou autre. Ce modèle peut se recharger manuellement grâce à une manivelle ou via un panneau solaire. Elle peut se personnaliser avec un logo et s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux passionnés de voyage ou de plein air.
Conférencier avec chargeur
Un conférencier tout-en-un, qui intègre non seulement une batterie externe de 8 000 mAh, mais aussi un chargeur sans fil magnétique, permettant de recharger simplement votre téléphone en le posant sur la zone prévue. Personnalisable, il comprend 64 feuilles, une poche pour ranger le téléphone en toute sécurité, ainsi qu’une boucle pour stylo.
Pourquoi choisir La boîte à objets ?
Des produits qui marquent les esprits tout en restant pratiques. Grâce aux possibilités de personnalisation, à la diversité de son offre et à la qualité de ses accessoires, « La boîte à objets » s’impose comme un partenaire de choix pour vos cadeaux d’entreprise, vos événements ou tout simplement pour gâter vos proches.