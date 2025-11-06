À saisir pendant le Black Friday, cette batterie portable VTOMAN JUMP 2200 vous permet d'emporter une prise de courant électrique 220 V où que vous soyez, adaptée à presque tout. Y compris des appareils de cuisson.
Ces dernières années les batteries portables ont fait des progrès énormes en termes de capacité, puissance, durabilité et options intelligentes. Surtout les modèles dotés d'une prise de courant 220V.
Cette prise est en effet capable de délivrer plusieurs milliers de watts de façon prolongée avec certains modèles. Ce qui vous permet donc d'alimenter pratiquement tous les appareils de la maison. Y compris votre frigo, en cas de panne du réseau électrique.
Ou des plaques de cuisson lorsque vous faites du camping. Vous l'aurez compris, les batteries portables dernier cri sont un must have particulièrement utile. Pendant le Black Friday, la marque VTOMAN propose un bon plan très intéressant accompagné d'un code promo pour vous doter d'un modèle très performant.
La batterie portable VTOMAN JUMP 2200 peut alimenter des appareils puissants, jusqu'à 4400W
La batterie portable VTOMAN JUMP 2200 est une option solide pour délivrer de l'énergie à tous vos appareils quelle que soit la situation. Ses 3 prises 220V alternatif sont capables de monter jusqu'à 4400W en crête — ce qui, de pair avec sa capacité de 1548 Wh, donne beaucoup de souplesse pour alimenter des types variés d'appareils.
Le constructeur explique par exemple que la batterie peut d'alimenter un four électrique de 1600W, jusqu'à 50 minutes. Ou encore des outils de bricolage comme une scie circulaire de 1300W pendant une durée comprise entre 50 et 70 minutes. La puissance nominale que la batterie peut délivrer est de 2200W - mais grâce à la technologie V-Beyond, vous pouvez aussi y brancher des appareils plus puissants, jusqu'à 4400W.
Au total, le module d'alimentation propose 12 prises pouvant être utilisées simultanément. Dont 3 prises de courant alternatif, 4 prises USB classiques (USB-A), 2 prises USB type C capables de délivrer jusqu'à 100 W et 2 sorties de courant continu. Celles-ci peuvent se révéler particulièrement utiles pour démarrer, par exemple, une voiture dont la batterie est à plat.
Se recharge partout, autonomie évolutive
La VTOMAN JUMP 2200 n'a pas le talon d'Achilles numéro 1 des batteries portables ancienne génération - à savoir la nécessité absolue de brancher votre batterie à une prise murale pour la recharger. La marque propose en effe deux autres options très pratiques qui boostent son utilité, même lorsque vous vous trouvez très loin de toute civilisation.
Vous pouvez en effet brancher la VTOMAN JUMP 2200 directement sur l'allume-cigare de votre voiture. Une option de dépannage toutefois un peu lente, qui semble surtout destinée à gagner quelques pourcents supplémentaires. On peut néanmoins aussi utiliser un panneau solaire, pour une recharge totalement propre en seulement 4 heures avec le modèle 400W. Soit le même temps de charge que lorsque la JUMP 2200 est branchée sur une prise de courant alternatif.
Ces panneaux solaires, tous pliables pour les emporter facilement avec vous, viennent en quatre versions, plus ou moins puissantes. Pour vous donner une idée des coûts, le modèle 110W le moins puissant coûte 299 €*, tandis que la version 400W coûte 1 099 €* (*hors promotion en cours).
Si vous trouvez la capacité trop limitée pour votre usage, la conception de l'appareil est modulaire. Ce qui permet de simplement ajouter un accessoire permettant de doubler l'autonomie. VTOMAN insiste par ailleurs sur la durabilité de ses cellules rechargeables. La batterie retient en effet 80% de sa capacité après 3000 cycles. Ce qui se traduit par une durée de vie moyenne de 10 ans.
Elle est en prime très sûre…
Face aux risques liés aux batteries rechargeables, VTOMAN ne néglige pas la sécurité. Ce qui commence par la composition des cellules elles-mêmes, qui optent pour une chimie lithium-fer-phosphate (LiFePO4).
Au-delà, une dizaine de systèmes de protection sont inclus pour couvrir un maximum de risques. Cela commence par une protection contre la surtension classique, doublée d'une IA qui repère les pics et autres comportements pouvant porter atteinte à la batterie elle-même.
Il y a aussi une protection contre la charge inverse, contre la surcharge, et une protection thermique qui interrompt temporairement le fonctionnement en cas de surchauffe. Autre sécurité, la protection contre les courts-circuits, qui pose autrement un risque direct pour les cellules — surtout sur les ports délivrant du courant continu.
Dans la même veine, il y a une protection contre la surintensité, si la consommation reste trop intense de façon prolongée par exemple. Et une protection contre l'inversion de polarité. Elle est refroidie en permanence par un système de ventilateurs et de caloducs.
Relevons par ailleurs que la VTOMAN JUMP 2200 intègre une lumière LED puissante sur l'un de ses côtés. Une fonction de plus, qui est aussi là, entre autres, pour votre sécurité. On pense par exemple aux activités de bricolage, impliquant l'usage d'outils électriques dangereux alors que la lumière manque.
Profitez du Black Friday qui fait chuter son prix
Pendant le Black Friday, le prix de la VTOMAN JUMP 2200 (1 399 € hors période de promotion) tombe à un niveau exceptionnel grâce à une réduction limitée dans le temps de 66%. Vous pouvez ainsi mettre la main sur cette station électrique portable aussi puissante que versatile pour seulement 459 € grâce ua code promo JP2200VT20, exclusif à ce Black Friday.
Tous les accessoires et modules compatibles bénéficient également de réductions particulièrement intéressantes.
De quoi vous inciter à bien parcourir la liste, qui compte notamment des packs JUMP 2200 + panneau solaire dès 669€.