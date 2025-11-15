Ceux-ci s’adressent aussi bien aux amateurs d’outdoor qu’aux foyers souhaitant se prémunir des coupures de courant ou réduire leur dépendance au réseau. Bluetti se distingue par une approche globale, puisque l’entreprise conçoit des écosystèmes énergétiques complets, intégrant batteries, stations électriques, contrôleurs solaires, et accessoires intelligents.

Avec le lancement de la nouvelle batterie B500K, la firme franchit une nouvelle étape dans la démocratisation du stockage d’énergie pour les particuliers, les professionnels, mais aussi les aventuriers. Cette nouvelle batterie d’expansion, pensée pour fonctionner avec la gamme existante de centrales Bluetti (AC200L, AC300, AC500, Apex 300, etc.), combine grande capacité, évolutivité et durabilité, le tout à un tarif très compétitif. L’objectif : permettre à chacun de produire, stocker et consommer son énergie propre, que ce soit dans une maison, un camping-car ou un site isolé.