La suite Creative Cloud Pro d'Adobe comprend de nombreux logiciels dédiés à la modification, comme au retraitement de vos clichés.

Concernant la photographie, que ce soit sur votre ordinateur (macOS, Windows) comme votre smartphone (Android, iOS), des applications telles que Lightroom, Photoshop, ou encore Photoshop Express, vous accompagnent.

Prenons l'exemple d'une situation concrète. Vous êtes photographe en Provence, et la saison de la floraison des lavandes est une étape clé. Pour des photos paysagères, comme des portraits, la demande est majeure… sur seulement 3 à 4 semaines. Évolution de la floraison, fenêtres météo, disponibilité des personnes, de nombreux paramètres sont déjà à prendre en compte pour vous…

Et comme ces surfaces de culture se restreignent, elles sont d'autant plus sollicitées par un grand nombre d'individus aux mêmes moments, notamment la fameuse « Golden Hour ».

Et là, difficile de ne pas se retrouver avec des tiers dans le champ… Alors, prenez sereinement vos clichés, et laissez Photoshop faire la différence.

En effet, grâce à des fonctionnalités avancées telles que la Suppression, vous pouvez tout simplement effacer quelque chose (un objet, un humain) sur votre cliché avec un résultat « naturel ».

De même, avec 4000 crédits génératifs mensuels, vous pouvez solliciter la fonctionnalité « Supprimer des objets avec l'IA ». Sélectionnez la zone qui ne vous convient pas, et l'intelligence artificielle d'Adobe vous fait trois propositions, que vous pouvez, en plus, retravailler vous-même ensuite.

La fonctionnalité de clonage peut également s'avérer très utile. Et pour aller encore plus loin, toujours avec l'IA, vous disposez de fonctionnalités permettant même de changer la tenue de votre sujet. En somme, les possibles sont immenses.