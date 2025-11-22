L'enceinte Bluetooth trouve facilement sa place dans un sac ou sur une table de jardin. Vous pouvez l'emporter lors d'un pique-nique, d'une séance de sport ou simplement pour écouter la radio dans la cuisine. Son format compact facilite le transport, sans sacrifier la puissance. Les haut-parleurs intégrés produisent un son clair et des basses bien présentes, même à volume modéré. La connexion sans fil fonctionne avec la plupart des smartphones, qu'ils soient sous Android ou iOS. En cas d'averse, la certification d'étanchéité IP67 limite les risques. On peut trouver que ce côté robuste rassure, surtout pour un usage en extérieur.

Son autonomie de 12 heures reste suffisante pour tenir toute une journée, ce qui évite de devoir la recharger sans cesse. Certains diront que ce n'est pas la plus légère de sa catégorie, mais l'équilibre entre solidité et confort d'utilisation fait la différence. Une enceinte de ce format peut servir dans de nombreux contextes, à la maison comme en déplacement.