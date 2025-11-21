Envie de renouveler votre équipement PC ? Amazon lâche 12 promos dingues sur les périphériques PC ce vendredi, avec des baisses massives et rarement vues, parfaites pour s’équiper sans attendre en pleine folie Black Friday !
Ce vendredi marque un temps forts du Black Friday Amazon pour les gamers et les télétravailleurs. La reine des marketplaces aligne une série impressionnante de remises sur les périphériques PC. Claviers haut de gamme, souris ergonomiques, écrans performants ou stockage externe : les promotions du moment couvrent l’intégralité des besoins, avec des réductions rarement observées hors période de soldes, et les leaders comme Corsair, Logitech et Razer sont de la partie. C'est l'occasion idéale pour revoir votre setup sans dépasser votre budget. On vous présente les 12 meilleurs deals ci-dessous !
Les 12 réductions chocs périphériques PC à saisir ce vendredi
- Manette GameSir G7 SE (Xbox Series X|S) à 47,99 € au lieu de 59,99 €
- Souris ergonomique Logitech MX Vertical à 48,95 € au lieu de 65,34 €
- SSD externe SSK 500 Go à 50,99 € au lieu de 59,99 €
- Clavier compact Logitech MX Keys Mini à 61,99 € au lieu de 77,95 €
- Souris bureautique Logitech MX Master 3S à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Écran PC Philips 24E1N1300AM (24" FHD) à 99 € au lieu de 119 €
- Casque gaming Logitech G PRO X à 99,99 € au lieu de 117,78 €
- Imprimante multifonction Epson EcoTank à 159,99 € au lieu de 199,99 €
- Clavier gaming Corsair K70 Max RGB à 169,99 € au lieu de 199,99 €
- Clavier gaming Razer Huntsman V3 Pro à 171,35 € au lieu de 219,99 €
- Écran PC Gawfolk IPS 27 Pouces, 2K WQHD à 199,99 € au lieu de 399,99 €
- Écran PC incurvé KTC 32" 2K 1000R à 237,49 € au lieu de 289,99 €
Comment trouver les meilleures promos de périphériques PC chez Amazon pendant le Black Friday ?
Repérer les meilleures offres Amazon durant le Black Friday exige de la méthode, car les promotions tombent par centaines et les fausses réductions sont nombreuses : vous devez adopter les bons réflexes pour identifier les baisses réellement avantageuses au milieu d’un flot continu d'informations. Pour trouver les meilleures offres périphériques, nous vous recommandons les réflexes suivants :
- Activez vos alertes et surveillez les ventes flash : Téléchargez l’application Amazon et activez les notifications pour être informé dès qu’une baisse apparaît. Vous repérez ainsi les offres les plus pertinentes au moment où elles tombent.
- Utilisez les filtres et organisez votre liste d’envies : Triez par pourcentage de réduction et par catégorie (sélectionnez informatique !) pour gagner du temps, ajoutez vos produits favoris à votre liste d’envies afin de suivre les variations sans vérifier chaque page manuellement.
- Réagissez vite aux variations et anticipez les ruptures : Les meilleures promotions disparaissent rapidement. Vous augmentez vos chances en consultant plusieurs fois par jour et en validant votre panier dès qu’un prix devient intéressant.
En appliquant ces trois réflexes, vous maximisez vos économies tout en évitant de passer à côté des meilleures opportunités du Black Friday sur Amazon.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Amazon, la référence incontournable du Black Friday
Amazon devient durant le Black Friday l’un des espaces commerciaux les plus intenses, avec un volume d’offres en constante évolution. Vous y trouvez un rythme soutenu de ventes flash, de remises importantes et d’opérations limitées qui nécessitent de garder un œil actif sur la plateforme.
Ce fonctionnement vous offre un accès direct à des milliers de produits en réduction dans des catégories variées, ce qui vous aide à cibler rapidement des opportunités cohérentes avec vos besoins. Les grandes marques concentrent d’ailleurs leurs meilleures remises de l’année sur Amazon, renforçant l’intérêt d’y revenir régulièrement.
Si vous suivez attentivement les nouvelles offres publiées chaque jour de la semaine Black Friday, vous augmentez vos chances de tomber sur des affaires rares ou même exclusives que vous ne reverrez sans doute pas avant plusieurs mois. Alors un bon conseil, pendant le Black Friday, garder un oeil sur la plateforme et sur les bons plans Clubic pour ne rien manquer !
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.