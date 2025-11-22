PlayStation 5 Slim à prix choc, AirPods 4 en promo, écran PC 180 Hz bradé… PC Componentes frappe fort avant le Black Friday et devient l'un des meilleurs spots pour faire de vraies économies.
À l’approche du Black Friday, les promotions commencent déjà à pleuvoir chez PC Componentes. Le marchand espagnol, désormais incontournable en France, dévoile des offres impressionnantes sur les produits gaming, tech et audio. PlayStation 5 Slim à prix inédit, casque VR2 en réduction massive, composants PC et périphériques en promo… cette sélection regroupe les meilleures affaires du moment, toutes vérifiées et réellement avantageuses. De quoi préparer son setup, ses cadeaux de Noël ou simplement upgrader son matériel à des tarifs imbattables.
Les 5 offres en promotion à saisir :
- Console Sony PlayStation 5 Slim à 346,12 € au lieu de 492,89 €
- Casque Sony PlayStation VR2 à 347,10 € au lieu de 435,37 €
- Apple AirPods 4 à 119 € au lieu de 129 €
- Écran PC MSI MAG 27" QHD 180Hz à 147,77 € au lieu de 167,60 €
- Carte Graphique Radeon RX 9060 XT à 351,97 € au lieu de 392,99 €
Les meilleures promos PC Componentes avant le Black Friday
Console Sony PlayStation 5 Slim
Une baisse exceptionnelle pour la nouvelle PS5 Slim ! Plus compacte et plus économe, elle offre les mêmes performances que la PS5 classique avec un design revisité. À ce prix, c’est clairement l’un des meilleurs deals du moment, idéal pour jouer aux derniers AAA PS5 ou profiter du PS Plus.
Casque Sony PlayStation VR2
Le PS VR2 bénéficie également d’une réduction très intéressante. Avec son écran OLED 4K HDR, son suivi oculaire avancé et ses manettes Sense haptiques, c’est l’un des meilleurs casques VR pour console. Une offre rare, parfaite pour accéder à la VR nouvelle génération sans se ruiner.
Apple AirPods 4
Les nouveaux AirPods 4 affichent un excellent rapport qualité/prix. Audio spatialisé, autonomie améliorée et qualité d’appel revue à la hausse : une mise à jour réussie. À moins de 120 €, l’occasion est belle pour renouer avec l’écosystème Apple.
Écran PC MSI MAG 27" QHD 180 Hz
Parfait pour les joueurs, cet écran 27 pouces QHD affiche un taux de rafraîchissement de 180 Hz, idéal pour l’esport et les FPS nerveux. Le tout avec un design borderless et la technologie FreeSync Premium.
Carte Graphique Radeon RX 9060 XT
Une alternative musclée côté AMD ! La RX 9060 XT propose d'excellentes performances en 1440p et même en 4K sur certains jeux grâce à son architecture RDNA 4. Sa réduction de plus de 40 € est loin d'être anodine dans cette gamme.
Black Friday : le meilleur moment pour préparer vos cadeaux de Noël
Le Black Friday tombe chaque année à point nommé pour anticiper les achats de Noël, et 2025 ne fait pas exception. Avec la hausse des prix dans le secteur tech et gaming, profiter des promotions de novembre permet de réaliser des économies importantes sur les cadeaux les plus demandés : consoles de jeux, smartphones, écouteurs, accessoires connectés ou encore PC portables. Comme chaque année, les stocks les plus attractifs disparaissent rapidement, et attendre le mois de décembre signifie souvent devoir payer plein tarif — ou pire, tomber sur des ruptures en série.
Les promotions Black Friday constituent aussi une opportunité unique d’acheter des produits récents : PS5 Slim, AirPods de dernière génération, casques VR haut de gamme, écrans gaming… sont rarement autant bradés que durant cette période. Pour les familles ou les couples qui souhaitent se coordonner sur leurs achats, acheter en avance permet aussi d’échelonner les dépenses plutôt que de concentrer tous les frais sur le mois de décembre.
En outre, PC Componentes, Amazon et Cdiscount se livrent chaque année une véritable bataille de prix, ce qui profite directement aux consommateurs. Les offres se renouvellent quotidiennement, et en profiter avant le 25 novembre permet souvent de sécuriser les meilleurs tarifs tout en évitant la cohue du Jour J.
En somme, si vous voulez offrir une console, un casque audio, un écran ou toute autre pièce tech pour Noël, acheter pendant les pré-promos Black Friday est clairement la meilleure stratégie pour économiser sans concession.
PC Componentes : le site qui bouscule Amazon et Cdiscount en France
Longtemps considéré comme un acteur réservé au marché espagnol, PC Componentes s'impose désormais comme un véritable concurrent face aux géants français du e-commerce comme Amazon, Cdiscount, Boulanger ou Fnac. Sa force ? Des prix extrêmement agressifs sur les produits tech, combinés à des stocks importants et à des livraisons rapides vers la France. Pour les composants PC, il est même devenu l’un des sites les plus attractifs d’Europe grâce à ses promotions régulières sur les cartes graphiques, processeurs, RAM, SSD et PC portables gaming.
L’enseigne se distingue également par sa spécialisation dans le matériel informatique haut de gamme et gaming, une catégorie où les consommateurs recherchent des marchands fiables et bien approvisionnés. Lors du Black Friday, PC Componentes propose souvent des remises mieux calibrées que celles des acteurs français, avec des prix parfois nettement plus bas, comme le montrent les promotions actuelles sur la PS5 Slim ou la Radeon RX 9060 XT.
Son service client, longtemps loué en Espagne, commence aussi à s’imposer en France grâce à des retours efficaces et une communication claire. Ce qui renforce la confiance des acheteurs, notamment pour l’achat de matériel coûteux.
Enfin, PC Componentes s’adapte parfaitement aux attentes des gamers : pages produits détaillées, bundles gaming, offres sur les PC portables RTX Series 50, périphériques et accessoires streaming. Résultat, l’enseigne monte en puissance chaque année dans les comparatifs de sites où acheter au meilleur prix — en particulier pendant le Black Friday.
En 2025, il est clair que PC Componentes devient l’un des sites incontournables pour dénicher les meilleures promos high-tech.
