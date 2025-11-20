Le Black Friday bat son plein et Amazon continue d’alimenter la journée avec une nouvelle sélection dédiée au home cinéma. Cette fois, ce sont les vidéoprojecteurs XGIMI, réputés pour leur qualité d’image et leurs fonctionnalités avancées, qui profitent des plus fortes réductions du moment. Plusieurs modèles phares comme l’Horizon Ultra et l’Aura 2 passent sous la barre psychologique attendue grâce à des remises allant jusqu’à -44 %.

Vous retrouverez aussi des projecteurs portables comme les MoGo 2 Pro, MoGo 3 Pro ou Halo+, parfaits pour installer une séance cinéma improvisée en déplacement ou à la maison.

Les prix varient fortement selon les modèles, mais toutes les offres affichées ci-dessous sont désormais actives sur Amazon, avec des stocks déjà en tension.

Voici la liste complète des promos chocs à saisir chez Amazon aujourd’hui, dont certaines sur des références très haut de gamme.