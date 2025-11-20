Les promotions Black Friday s’intensifient sur Amazon avec une série de baisses spectaculaires sur les vidéoprojecteurs XGIMI. Ultra courte focale, 4K, portables… découvrez les meilleures offres à saisir sans attendre.
Le Black Friday bat son plein et Amazon continue d’alimenter la journée avec une nouvelle sélection dédiée au home cinéma. Cette fois, ce sont les vidéoprojecteurs XGIMI, réputés pour leur qualité d’image et leurs fonctionnalités avancées, qui profitent des plus fortes réductions du moment. Plusieurs modèles phares comme l’Horizon Ultra et l’Aura 2 passent sous la barre psychologique attendue grâce à des remises allant jusqu’à -44 %.
Vous retrouverez aussi des projecteurs portables comme les MoGo 2 Pro, MoGo 3 Pro ou Halo+, parfaits pour installer une séance cinéma improvisée en déplacement ou à la maison.
Les prix varient fortement selon les modèles, mais toutes les offres affichées ci-dessous sont désormais actives sur Amazon, avec des stocks déjà en tension.
Voici la liste complète des promos chocs à saisir chez Amazon aujourd’hui, dont certaines sur des références très haut de gamme.
Les 7 vidéoprojecteurs XGIMI en promo chez Amazon :
- Vidéoprojecteur XGIMI Horizon Ultra à 999 € au lieu de 1 799 €
- Vidéoprojecteur XGIMI Aura 2 UHD à 2 299 € au lieu de 2 899 €
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 2 Pro à 299 € au lieu de 469 €
- Vidéoprojecteur XGIMI Halo+ à 469 € au lieu de 699 €
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip à 249 € au lieu de 399 €
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 3 Pro à 429 € au lieu de 579 €
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 2025 à 575 € au lieu de 679 €
Pourquoi ces promos XGIMI du Black Friday valent le coup ?
Les remises appliquées aujourd’hui concernent aussi bien des projecteurs premium pour un salon dédié que des modèles compacts pour une utilisation nomade. Le XGIMI Horizon Ultra et son support Dolby Vision se positionnent comme des références du home cinéma, tandis que le MoGo 2 Pro séduit pour sa polyvalence et son automatisation complète, déjà saluée dans notre test du XGIMI Halo+ (lien interne possible selon ta sélection du jour).
Avec des baisses importantes sur plusieurs gammes et des stocks variables selon les modèles, c’est l’une des meilleures fenêtres de tir pour s’équiper avant les fêtes.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🔥Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- pCloud 5 To + Encryption + pCloud Pass à 599 € (-62%)
Quel vidéoprojecteur choisir pendant le Black Friday ?
Trouver le bon vidéoprojecteur dépend avant tout de l’usage envisagé. Pour un home cinéma fixe, les modèles 4K comme l’Horizon Ultra ou l’Aura 2 apportent un confort supérieur grâce à un fort contraste, une gestion précise de la lumière et une interface Android TV complète. Pour une installation plus flexible, les projecteurs portables MoGo ou Halo+ sont conçus pour être déplacés facilement, tout en gardant une image stable grâce à leurs systèmes de correction automatique.
Le Black Friday reste l’un des meilleurs moments pour ces produits, car les remises sur les vidéoprojecteurs haut de gamme sont rarement aussi marquées le reste de l’année. Les écarts de prix observés aujourd’hui permettent d’accéder à des modèles très avancés, parfois vendus quasiment au prix d’un milieu de gamme.
Avant de choisir, tenez compte de la luminosité de votre pièce, de la distance de projection nécessaire, et de l’usage prévu : films, sport, jeux vidéo ou soirées improvisées. Les XGIMI affichés ci-dessus couvrent tous les besoins possibles, avec des réductions suffisamment importantes pour motiver un achat réfléchi.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.