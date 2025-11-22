Le Black Friday 2025 a commencé et avec lui son lot de promotions plus folles les unes que les autres sur les consoles de jeu. On a trouvé pour vous LA meilleure offre sur chacune d'elle, à découvrir ci-dessous.
Comme chaque année pour le Black Friday, les e-commerçants essayent de se démarquer via des promos chocs sur les produits les plus demandés, et les consoles de jeu ne font pas exception. Amazon, Fnac, Boulanger, AliExpress, tous les e-commerçants y vont de leur "offre imbattable" et dans ce flot d'informations, il n'est pas facile d'identifier quels sont vraiment les meilleurs deals. Pour vous aider, nous avons mené une analyse comparative des prix proposés sur la Switch 2, la PS5, la Xbox Series S et le Steam Deck OLED chez les e-commerçants. Ci-dessous, on vous présente les vrais meilleurs deals consoles du Black Friday 2025, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Nintendo Switch, PS5, Xbox : où les trouver au meilleur prix durant le Black Friday 2025
- Nintendo Switch 2 à 388,04 € sur AliExpress avec le code BFFR60
- PlayStation 5 à 452,99 €sur AliExpress avec le code BFFR70
- Xbox Series X à 524,63 € sur PC Componentes
- Steam Deck OLED à 699,99 € chez Amazon
Puis-je acheter en confiance sur AliExpress
et PC Componentes ?
Les grands gagnants de cette course à la compétitivité sur les consoles de jeu sont AliExpress et PC Componentes, des marketplaces présentes en France depuis quelques années à peine, et qui inspirent donc un peu de méfiance aux nouveaux acheteurs. Alors, pouvez-vous acheter en confiance sur ces marketplaces ?
- AliExpress se montre particulièrement attractif grâce à ses vendeurs certifiés — notamment les boutiques « Marque + » qui garantissent un niveau de fiabilité supérieur. Les paiements sont sécurisés, la protection acheteur couvre les non-réceptions et les litiges sont généralement résolus rapidement. Les délais peuvent être un peu plus longs selon les vendeurs, mais les prix proposés sont parmi les plus compétitifs du marché.
- PC Componentes, de son côté, est une référence européenne bien établie, réputée pour son sérieux et son niveau de service. La plateforme travaille principalement avec des produits neufs provenant de fabricants reconnus, et la garantie constructeur s’applique comme chez n’importe quel marchand français. Les livraisons sont rapides, le SAV est réactif et le site jouit d’une excellente réputation auprès des amateurs de high-tech.
Les consoles étrangères fonctionnent elles sur le sol français ?
AliExpress propose souvent des consoles dites « versions internationales », c’est-à-dire des modèles destinés à d’autres marchés comme Hong Kong, Singapour, le Japon ou les États-Unis. C’est notamment le cas de la Switch 2 de notre sélection, qui provient du marché hongkongais. Heureusement, pour la grande majorité des joueurs, cela ne pose aucun problème : les constructeurs adoptent désormais des politiques assez souples en matière de compatibilité.
Chez Nintendo, les consoles Switch, y compris la Switch 2, sont dézonées pour les jeux : un titre acheté en France fonctionne parfaitement sur une console asiatique, et inversement. En revanche, certains services en ligne peuvent afficher des tarifs ou langues propres à la région d’origine, même si cela reste rare. Sony adopte la même logique pour la PS5, totalement compatible avec les jeux européens, les mises à jour et le PlayStation Store français (à l’exception possible de certains contenus vidéo Blu-ray, physiques, qui restent zonés). Du côté Xbox, la politique est encore plus simple : aucun zonage jeu, et les services Microsoft s’adaptent automatiquement à la région définie dans les paramètres.
En pratique, acheter une console « version internationale » ne pose donc aucun souci de fonctionnement en France, tant pour jouer que pour accéder aux services en ligne. Le seul vrai point de vigilance concerne la garantie, qui peut être rattachée à la région d’origine du produit selon le constructeur. Mieux vaut donc vérifier ce point avant l’achat… mais côté compatibilité, vous pouvez jouer sans crainte.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
