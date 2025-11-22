AliExpress propose souvent des consoles dites « versions internationales », c’est-à-dire des modèles destinés à d’autres marchés comme Hong Kong, Singapour, le Japon ou les États-Unis. C’est notamment le cas de la Switch 2 de notre sélection, qui provient du marché hongkongais. Heureusement, pour la grande majorité des joueurs, cela ne pose aucun problème : les constructeurs adoptent désormais des politiques assez souples en matière de compatibilité.

Chez Nintendo, les consoles Switch, y compris la Switch 2, sont dézonées pour les jeux : un titre acheté en France fonctionne parfaitement sur une console asiatique, et inversement. En revanche, certains services en ligne peuvent afficher des tarifs ou langues propres à la région d’origine, même si cela reste rare. Sony adopte la même logique pour la PS5, totalement compatible avec les jeux européens, les mises à jour et le PlayStation Store français (à l’exception possible de certains contenus vidéo Blu-ray, physiques, qui restent zonés). Du côté Xbox, la politique est encore plus simple : aucun zonage jeu, et les services Microsoft s’adaptent automatiquement à la région définie dans les paramètres.

En pratique, acheter une console « version internationale » ne pose donc aucun souci de fonctionnement en France, tant pour jouer que pour accéder aux services en ligne. Le seul vrai point de vigilance concerne la garantie, qui peut être rattachée à la région d’origine du produit selon le constructeur. Mieux vaut donc vérifier ce point avant l’achat… mais côté compatibilité, vous pouvez jouer sans crainte.