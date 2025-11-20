Amazon fait des folies ce mercredi avec 12 deals en or sur les produits high-tech et électroménagers. Aspirateurs, PC gamers, airfryer, console de salon, il y'en a pour tous les goûts, et les grandes marques sont au rendez-vous !
Vous êtes à la recherche des meilleurs bons plans Black Friday ? Vous souhaitez gâter vos proches à Noël ? Cdiscount à tout ce qu'il vous faut ! En cette période de promotions, le géant du e-commerce propose jusqu'à 50% de réduction sur tous les produits les plus populaires, des aspirateurs Dyson aux PC gamers Asus ! Même la PlayStation 5 est à prix cassé, et à un prix imbattable. Intéressé(e) ? On vous présente les meilleurs deals en détail ci-dessous.
Les 12 offres folles à saisir chez Cdiscount ce mercredi
- Casque Bluetooth Marshall Major IV Noir à 79,99 € au lieu de 149,99 €
- Airfryer NINJA - Foodi AF200EU à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Enceinte Bluetooth MARSHALL EMBERTON II à 99,99 € au lieu de 169,99 €
- Aspirateur robot iRobot Roomba 105 Combo à 149 € au lieu de 299 €
- Shampouineuse BISSELL SpotClean Auto Pro à 149 € au lieu de 219,99 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Advanced à 249 € au lieu de 389 €
- Aspirateur robot ROBOROCK Q10 VF+ à 249,99 € au lieu de 399 €
- Apple iPhone 14 à 289,99 € au lieu de 389,99 €
- Aspirateur laveur Roborock F25 XT à 374 € au lieu de 499 €
- PlayStation 5 - Édition Standard à SEULEMENT 499 €
- PC Gamer ASUS Gaming V16 (RTX 4050) à 599,99 € au lieu de 699,99 €
- MacBook Air M2 13" à 798 € au lieu de 1199 €
Black Month Cdiscount : vos produits préférés,
à prix cassé
Cdiscount joue clairement dans la cour des grands pour son opération Black Month, avec des réductions pouvant atteindre –50 % sur des dizaines de marques incontournables. Et cela dépasse largement les produits de notre sélection du jour : on retrouve également du Lenovo, Dell, HP, Samsung et bien d’autres références en forte promotion. L’enseigne met surtout en avant des produits de qualité, les produits présents dans notre sélection du jour en sont la preuve, plusieurs ont déjà été testés par nos soins : le MacBook Air M2, le Roborock F25, ou encore l’enceinte Marshall Middleton, tous notés au moins 8/10. Une preuve supplémentaire que le Black Month est l’un des meilleurs moments de l’année pour s’équiper durablement sans se ruiner.
Les offres à saisir absolument
Deux offres se détachent nettement aujourd’hui, à commencer par la PS5 Standard à 499 €, tout simplement la meilleure proposition du marché face à Amazon, Fnac ou Darty. Un cadeau idéal pour les joueurs, surtout à l’approche des fêtes, alors que les grosses sorties de fin d’année — Death Stranding 2, Call of Duty : Black Ops 6, EA FC 26, 2K26, ou encore Assassin’s Creed — rythment déjà les salons. Pour les familles ou les jeunes passionnés, c’est l’occasion parfaite d’entrer dans l’écosystème PlayStation à prix plancher.
Autre coup de cœur : le MacBook Air M2, un ultraportable polyvalent qui s’adapte aussi bien au travail qu’aux loisirs. Léger, endurant, performant, il convient aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels, et reste un excellent compagnon pour la création, le multitâche ou même le jeu dans le cloud. Avec une telle remise pour le Black Month Cdiscount, difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix sur un ordinateur Apple en cette période.
Cdiscount, un acteur de référence du e-commerce
Présent depuis plus de vingt ans dans le paysage numérique français, Cdiscount s’est imposé comme l’un des acteurs les plus fiables et les plus accessibles du e-commerce. L’enseigne a bâti sa réputation sur des prix agressifs, des opérations promotionnelles récurrentes — du Black Friday aux French Days en passant par sa Black Month Week — et un large éventail de produits couvrant l’électroménager, le high-tech, le gaming ou la maison. Son programme de fidélité, connu pour ses avantages sur la livraison et ses remises exclusives, renforce encore son attractivité auprès des consommateurs. Aujourd’hui, Cdiscount occupe une place incontournable sur le marché français, capable de rivaliser avec les géants mondiaux grâce à une stratégie axée sur la proximité, la réactivité et des offres régulièrement très compétitives.
