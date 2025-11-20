Deux offres se détachent nettement aujourd’hui, à commencer par la PS5 Standard à 499 €, tout simplement la meilleure proposition du marché face à Amazon, Fnac ou Darty. Un cadeau idéal pour les joueurs, surtout à l’approche des fêtes, alors que les grosses sorties de fin d’année — Death Stranding 2, Call of Duty : Black Ops 6, EA FC 26, 2K26, ou encore Assassin’s Creed — rythment déjà les salons. Pour les familles ou les jeunes passionnés, c’est l’occasion parfaite d’entrer dans l’écosystème PlayStation à prix plancher.



Autre coup de cœur : le MacBook Air M2, un ultraportable polyvalent qui s’adapte aussi bien au travail qu’aux loisirs. Léger, endurant, performant, il convient aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels, et reste un excellent compagnon pour la création, le multitâche ou même le jeu dans le cloud. Avec une telle remise pour le Black Month Cdiscount, difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix sur un ordinateur Apple en cette période.