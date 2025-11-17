L'écran apporte une expérience confortable aussi bien pour le travail que pour le divertissement. Son format 23,8 pouces permet de profiter d'une image large, sans prendre trop de place sur le bureau. La technologie Eye Care réduit la lumière bleue et évite le scintillement, ce qui aide à préserver les yeux quand on reste longtemps devant l'ordinateur. On peut trouver que c'est un détail, mais pour ceux qui enchaînent les réunions ou les sessions de jeu, ce type de soin compte.

Vous profitez d'une dalle IPS qui offre des couleurs fidèles et de larges angles de vision. Que vous travailliez sur un texte, que vous regardiez une série ou que vous suiviez un appel vidéo, l'affichage reste lisible et agréable. La fonction Adaptive Sync gère la fluidité d'image en fonction du contenu, ce qui peut limiter les saccades. Certains diront que tous les écrans se ressemblent, mais cette combinaison de fonctions rend l'usage plus simple au quotidien.