Amazon vient de dévoiler une remise inattendue pour le Black Friday avec un écran ASUS 120 Hz qui tombe à seulement 74 €. Une offre rare sur un moniteur polyvalent, aussi à l’aise en télétravail qu’en jeu.
L'écran ASUS VY249HGR tombe à 74 € chez Amazon, soit -43 % pendant la période du Black Friday. Ce moniteur propose une dalle de 23,8 pouces en Full HD, adaptée au bureau comme au jeu, avec une image nette et des couleurs naturelles.
Sa fréquence de 120 Hz et son temps de réponse court apportent un vrai confort pour le travail comme pour le loisir, sans effet de rémanence. Certains diront que l'on ne cherche pas toujours la fluidité, mais pour ceux qui passent du temps devant l'écran, cela devient vite appréciable.
Ce moniteur affiche une image fluide avec son taux de rafraîchissement élevé. La technologie anti-scintillement limite la fatigue oculaire, même lors d'une journée de télétravail ou après quelques heures de jeu.
- Dalle IPS de 23,8 pouces offrant des couleurs fidèles et des angles de vision larges
- Taux de rafraîchissement 120 Hz (overclocké) pour une image fluide, apprécié dans les jeux rapides
- Temps de réponse 1 ms MPRT limitant les effets de flou en mouvement
- Technologie Eye Care Plus réduisant la lumière bleue et le scintillement pour limiter la fatigue oculaire
- Traitement antibactérien longue durée sur le cadre et les boutons, utile en environnement partagé
- Résolution limitée à 1 920 x 1 080 pixels, moins détaillée qu'un écran QHD ou 4K
- Absence d'enceintes intégrées, nécessitant l'utilisation de périphériques audio externes
- Réglages ergonomiques limités : inclinaison possible mais pas de réglage en hauteur
Un confort visuel pour le quotidien
L'écran apporte une expérience confortable aussi bien pour le travail que pour le divertissement. Son format 23,8 pouces permet de profiter d'une image large, sans prendre trop de place sur le bureau. La technologie Eye Care réduit la lumière bleue et évite le scintillement, ce qui aide à préserver les yeux quand on reste longtemps devant l'ordinateur. On peut trouver que c'est un détail, mais pour ceux qui enchaînent les réunions ou les sessions de jeu, ce type de soin compte.
Vous profitez d'une dalle IPS qui offre des couleurs fidèles et de larges angles de vision. Que vous travailliez sur un texte, que vous regardiez une série ou que vous suiviez un appel vidéo, l'affichage reste lisible et agréable. La fonction Adaptive Sync gère la fluidité d'image en fonction du contenu, ce qui peut limiter les saccades. Certains diront que tous les écrans se ressemblent, mais cette combinaison de fonctions rend l'usage plus simple au quotidien.
Une offre bien placée pour ce niveau d'équipement
Amazon affiche l'ASUS VY249HGR à 74 €, un tarif bas pour ce format et ce niveau de confort. Le produit convient à un usage quotidien, que ce soit pour le bureau ou le loisir, sans prise de tête sur la compatibilité. Ce positionnement tarifaire le rend accessible à ceux qui veulent un affichage fiable, sans surcoût pour des fonctions superflues.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.