Un robot aspirateur laveur prend en charge l'entretien des sols pendant que vous vaquez à vos activités. Il combine une aspiration performante et une fonction de lavage qui atteint les coins, même sous les meubles bas. Le design compact permet de passer sous les canapés et les lits, ce qui simplifie le ménage dans toute la maison. La navigation intelligente repère les objets au sol et adapte chaque passage. Certains diront qu'on oublie vite ce qu'était le ménage traditionnel tant l'appareil s'occupe de tout, même du nettoyage de ses propres accessoires.

La station qui l'accompagne gère l'ajout de solution nettoyante, le séchage et le lavage automatique de la serpillière. Vous gagnez du temps et limitez les efforts, tout en obtenant des sols propres, jour après jour. Un contrôle vocal est également disponible, pour démarrer un cycle ou cibler une pièce sans bouger de votre canapé.