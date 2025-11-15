Cette année encore, le Black Friday ne se limite plus aux smartphones et aux ordinateurs. Les plus belles offres se trouvent aussi dans la catégorie maison, où Amazon et Cdiscount rivalisent de remises sur les appareils connectés, aspirateurs haut de gamme, TV géantes et objets intelligents. En 2025, les consommateurs cherchent avant tout à améliorer leur confort tout en faisant des économies, et ces offres tombent à pic.

Les amateurs de technologie domestique seront séduits par l’aspirateur robot Roborock QV 35A, capable de cartographier votre logement et d’aspirer efficacement grâce à sa puissance impressionnante — affiché à 359,99 € au lieu de 599,99 €. Le Dyson V12 Origin, référence du ménage sans fil, tombe à 399 €, tandis que le Tineco Floor One i5 et le Dreame H12 Pro combinent aspiration et lavage intelligent à prix mini.

Côté divertissement, le spectacle s’invite à la maison avec la TV QLED Samsung AI 75 pouces à 799 € ou encore la TV LED 4K Samsung 75 pouces à 599 €, des offres imbattables pour un écran XXL. Sans oublier la touche connectée signée Amazon : l’Echo Spot nouvelle génération et la Kindle Colorsoft accompagnée de son étui, parfaits pour un intérieur moderne et pratique.

En clair, Amazon et Cdiscount transforment le Black Friday en véritable opération maison connectée : de la TV au ménage, tout y passe, et toujours à prix cassé.