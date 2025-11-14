L'ordinateur portable impressionne d'abord par sa légèreté et son autonomie. Vous pouvez le glisser dans un sac pour travailler dans un café, en bibliothèque ou lors d'un déplacement sans craindre de manquer de batterie avant la fin de la journée.

Sa configuration équilibrée assure une navigation rapide, même avec plusieurs applications ouvertes. Ceux qui jonglent entre documents, appels vidéo et streaming apprécieront la réactivité de l'appareil. On peut trouver que le silence de fonctionnement, même lors d'une réunion vidéo prolongée, reste un vrai plus au quotidien.