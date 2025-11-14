Le MacBook Air M2 n’a jamais été aussi accessible : 773 €, c’est le nouveau record signé Cdiscount ce vendredi à midi. Une offre rarissime, parfaite pour upgrader son setup pour le Black Friday.
Le MacBook Air M2 tombe aujourd'hui à 773 €chez Cdiscount, avec le code POMME25, on obtient le prix le plus bas jamais vu sur ce modèle tout marchands confondus. Cet ordinateur portable combine un format compact, une autonomie solide et une configuration taillée pour la bureautique, la navigation ou le streaming. Certains diront que c'est un bon choix pour s'équiper durablement, surtout si vous cherchez un appareil à la fois léger et silencieux pour vos usages quotidiens.
Attention : Pour profiter de l'offre, bien choisir manuellement l'offre vendue par Cdiscount en cliquant sur "2 offres neuves à partir de 798,00 €"
L'ordinateur portable démarre vite et reste silencieux même en usage intensif. Il tient toute une journée sans recharge, ce qui facilite le travail mobile ou les déplacements réguliers. Sa finition en aluminium lui donne un aspect soigné et une bonne solidité face aux aléas du quotidien.
Pourquoi choisir l'Apple MacBook Air M2 ?
Ordinateur portable léger, adapté au travail mobile et à la création, autonomie longue durée, design soigné, usage quotidien.
✅ Les plus
- Puce Apple M2 : CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, performances rapides pour les tâches pros et créatives
- Autonomie jusqu'à 18 heures pour travailler toute la journée sans recharge
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces, 2560 x 1664 pixels, couleurs précises et contraste élevé
- 16 Go de mémoire unifiée pour une gestion fluide du multitâche et des applications exigeantes
- Poids de 1,24 kg : transport facilité pour les déplacements réguliers
❌ Les moins
- Stockage SSD limité à 256 Go, contraignant pour les gros fichiers ou projets graphiques
- Absence de port HDMI ou USB-A : adaptateur nécessaire pour certains accessoires
- Évolutivité matérielle impossible après l'achat (mémoire et stockage soudés)
Une autonomie solide pour la mobilité
L'ordinateur portable impressionne d'abord par sa légèreté et son autonomie. Vous pouvez le glisser dans un sac pour travailler dans un café, en bibliothèque ou lors d'un déplacement sans craindre de manquer de batterie avant la fin de la journée.
Sa configuration équilibrée assure une navigation rapide, même avec plusieurs applications ouvertes. Ceux qui jonglent entre documents, appels vidéo et streaming apprécieront la réactivité de l'appareil. On peut trouver que le silence de fonctionnement, même lors d'une réunion vidéo prolongée, reste un vrai plus au quotidien.
Un positionnement attractif chez Cdiscount
Cdiscount affiche le MacBook Air M2 à 773 €, soit une économie notable sur le marché. Ce modèle reste pratique pour un usage quotidien, que ce soit pour le travail ou les moments de détente.
Son format léger et son autonomie longue durée favorisent la mobilité, sans compromis sur le confort. Il s'inscrit comme une solution fiable et durable pour qui cherche un ordinateur polyvalent, adapté à de nombreux contextes.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
