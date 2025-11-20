Si vous cherchez un moyen simple et abordable de mieux contrôler votre chauffage tout en réduisant vos dépenses énergétiques cet hiver, le Aqara W600 est un excellent choix. Il est proposé pendant le Black Friday 2025 à 42,49 €, soit une remise immédiate de 15 %, avec le code promo exclusif : BFW600CLB (expirant le 1er décembre).

Ce thermostat intelligent est facile à installer, quelques minutes suffisent, et profite d’une compatibilité étendue. Il s’adapte à six types de vannes (RA, RAVL, RAV, Caleffi, Giacomini et M28×1,5), mais aussi à la plupart des écosystèmes connectés du marché (Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant, and SmartThings), grâce à sa compatibilité Matter via les protocoles Thread et Zigbee.