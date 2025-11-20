Thermostats, capteurs et hub central : le Black Friday débarque et c’est l’occasion parfaite pour automatiser et sécuriser son logement. Aqara propose jusqu’à 41 % de remise sur ses dispositifs connectés.
Aqara a su bâtir au fil des années un véritable écosystème dédié à la maison connectée. La marque dispose d’une gamme complète où chaque dispositif, du capteur de mouvement au hub central, en passant par le thermostat intelligent, agit comme une brique technologique venant s’ajouter à l’édifice. C’est l’une des propositions les plus convaincantes pour créer sa maison connectée, et les remises du Black Friday viennent le confirmer.
Les offres Black Friday à saisir chez Aqara
- Le thermostat Aqara W600 à 42,49€ au lieu de 49,99€ (-15%)
- Les 3 capteurs de température à 45,99€ au lieu de 59,99€ (-23%)
- Les 3 détecteurs d'ouverture de porte à 42,99€ au lieu de 55,99€ (-23%)
- Le HUB M3 à 99,99€ au lieu de 129,99€ (-23%)
Le thermostat intelligent Aqara W600 à -15 %
Si vous cherchez un moyen simple et abordable de mieux contrôler votre chauffage tout en réduisant vos dépenses énergétiques cet hiver, le Aqara W600 est un excellent choix. Il est proposé pendant le Black Friday 2025 à 42,49 €, soit une remise immédiate de 15 %, avec le code promo exclusif : BFW600CLB (expirant le 1er décembre).
Ce thermostat intelligent est facile à installer, quelques minutes suffisent, et profite d’une compatibilité étendue. Il s’adapte à six types de vannes (RA, RAVL, RAV, Caleffi, Giacomini et M28×1,5), mais aussi à la plupart des écosystèmes connectés du marché (Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant, and SmartThings), grâce à sa compatibilité Matter via les protocoles Thread et Zigbee.
Il permet de réguler le chauffage pièce par pièce, d’ajuster la température par paliers de 0,5 °C et de programmer jusqu'à sept périodes de chauffage par jour. En d’autres termes, vous bénéficiez d’un chauffage sur-mesure, adapté à vos habitudes ainsi qu’à la configuration du logement. Pour économiser de l'énergie, vous pouvez automatiser vos radiateurs afin qu'ils s'arrêtent lorsqu'une pièce est inoccupée, et utiliser la géolocalisation pour réactiver votre chauffage lorsque vous rentrez chez vous afin de garantir votre confort. La mise en pause automatique lorsqu’une fenêtre est ouverte évite de gaspiller inutilement de l’énergie, tandis que le mode antigel protège vos canalisations en cas d’absence prolongée.
En résumé, l’Aqara W600 se présente comme une solution efficace et très abordable pour contrôler à distance le chauffage.
Les 3 capteurs de température et d’humidité à -23 %
On ne le répétera jamais assez : une bonne gestion de la température et de l’humidité est essentielle pour garantir confort et bien-être dans son logement. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a jamais été aussi simple de mettre en place un système intelligent. Ce pack s'affiche à 45,99€ au lieu de 59,99€ pendant le Black Friday.
Le capteur de température et d’humidité Aqara fonctionne sans fil, à l’aide d’une simple pile CR2450 offrant jusqu’à deux ans d’autonomie. Vous pouvez ainsi l’installer facilement dans les pièces de vie, les chambres ou encore la salle de bain, sans réaliser de véritables travaux.
Ce petit appareil, discret et élégant, fournit des relevés de température précis à 0,3 °C près et d’humidité à plus ou moins 3 %. Il intègre également un capteur de pression atmosphérique, ce qui assure une vision complète des conditions environnementales de votre logement.
Et une fois connecté au Hub Aqara, il ne se contente pas de vous fournir des données, il peut aussi agir sur l’installation. Par exemple : déclencher le chauffage lorsque la température ambiante descend sous un certain seuil, ou bien ajuster le niveau d’humidité à l’intérieur. Deux paramètres étroitement liés, puisque la chaleur peut directement influencer le taux d’humidité dans l’air.
Le pack de 3 détecteurs d’ouverture de porte à -23 %
Quand on vous dit qu’Aqara propose une gamme complète d’objets connectés, ce ne sont pas des paroles en l’air. À l’occasion du Black Friday, le pack de 3 détecteurs pour portes et fenêtres est proposé à 42,99€ au lieu de 55,99€, une remise intéressante pour sécuriser facilement un logement.
Comme son nom l’indique, ce détecteur surveille l’état des portes et fenêtres en contrôlant la distance entre l’aimant et le capteur intégré. Il se fixe facilement sur chaque ouverture et vous avertit en temps réel si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée. Autrement dit, fini le stress de quitter la maison en vous demandant si tout est bien verrouillé.
Il est pensé pour durer, sa batterie pouvant tenir jusqu’à deux ans en usage normal, ce qui limite les interventions et assure une surveillance en continu sans tracas. Qui plus est, ce dispositif est discret et il s’intègre parfaitement au sein de l’écosystème domotique Aqara.
Et son utilité ne s’arrête pas à la sécurité anti-cambriolage. Il peut aussi servir à vérifier l’accès à un placard, surveiller une pièce particulière ou être alerté quand vos enfants franchissent la porte après les cours. En hiver, il peut vous alerter lorsque vous oubliez de fermer une fenêtre après avoir aéré, ce qui évite le gaspillage d'énergie.
Le HUB Aqara M3 pour coordonner l’installation à -23 %
Si les appareils connectés représentent les différents membres du corps humain, le HUB M3 tient le rôle du cerveau. Il coordonne l’ensemble de l’installation et assure la communication entre chaque appareil.
Le HUB Aqara M3 chute sous la barre des 100€ à l'occasion du Black Friday, soit une remise de 23%.
Mais Aqara va plus loin que ses concurrents : en plus d’être compatible avec les écosystèmes Matter, tels que Home Assistant, Google Home ou Apple Home, le HUB M3 intègre un boîtier infrarouge à 360°. Ce dernier sert à intégrer dans l’écosystème les appareils qui ne sont pas connectés nativement par Wi-Fi ou Bluetooth.