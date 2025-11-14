Cdiscount ouvre les hostilités avant même le lancement officiel du Black Friday avec son opération « Ça va être tout black ». Ce mardi, une pluie de réductions touche le high-tech, l’électroménager et la mobilité pour faire de belles économies avant la ruée.

top 10 cdiscount

Le Black Friday approche et Cdiscount dégaine déjà ses premières grosses offres sur des produits très recherchés. Tablettes Android, AirPods, PC portables Asus, trottinettes électriques, aspirateurs Dyson ou Roborock… L’enseigne multiplie les remises à travers toutes les catégories pour satisfaire tous les budgets. On vous présente les 10 meilleures promos à saisir pour s’équiper en avance et éviter les ruptures de fin de semaine tout en profitant de tarifs largement revus à la baisse.

VOIR LES VENTES FLASH CDISCOUNT

Le TOP 10 des promos Cdiscount du jour

Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN

HP Victus 15 (RTX 5060) : notre coup de coeur

Parmi les offres gaming du moment chez Cdiscount, le HP Victus 15 s’impose clairement comme notre coup de cœur. Sa configuration équilibrée – RTX 5060 8 Go (75W), Ryzen AI 5 340, 16 Go de RAM et un écran 15,6" FHD IPS 144 Hz – en fait une machine taillée pour jouer dans de très bonnes conditions, sans exploser le budget (799 € !). Proposé ici sans Windows, il offre encore plus de souplesse aux utilisateurs habitués à installer eux-mêmes leur environnement. À ce prix, difficile de trouver un PC gamer aussi complet pour se lancer sereinement dans les jeux récents.

« Ça va être tout black » : Cdiscount lance les hostilités du Black Friday

Avec son opération « Ça va être tout black », Cdiscount met en avant un large éventail de produits pour anticiper le Black Friday. L’enseigne joue la carte de la diversité avec des offres touchant autant le high-tech que la maison ou la mobilité. De la tablette premier prix aux PC portables, en passant par les vidéoprojecteurs, les trottinettes, les vidéoprojecteurs ou même les friteuses & spatules, Cdiscount casse les prix pour permettre à tous de se faire plaisir au meilleur prix. Une opération d'envergure, qui montre que les e-commerçants français sont capables de tenir le choc face au Black Friday Amazon.

Noël avant l'heure

À deux semaines des fêtes, ces remises sont aussi une excellente occasion de boucler ses cadeaux à l’avance. Un PC portable pour un étudiant, des AirPods pour un proche, un Dyson pour la maison… Ce type de sélection évite la cohue de décembre tout en profitant de prix qui ne seront probablement pas plus bas d’ici la fin de l’année.

VOIR LES VENTES FLASH CDISCOUNT
Black Friday 2025 : les meilleures offres à saisir en DIRECT
À découvrir
Black Friday 2025 : les meilleures offres à saisir en DIRECT
14 novembre 2025 à 11h44
Black Friday

Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.

Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.

Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.