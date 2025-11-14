Cdiscount ouvre les hostilités avant même le lancement officiel du Black Friday avec son opération « Ça va être tout black ». Ce mardi, une pluie de réductions touche le high-tech, l’électroménager et la mobilité pour faire de belles économies avant la ruée.
Le Black Friday approche et Cdiscount dégaine déjà ses premières grosses offres sur des produits très recherchés. Tablettes Android, AirPods, PC portables Asus, trottinettes électriques, aspirateurs Dyson ou Roborock… L’enseigne multiplie les remises à travers toutes les catégories pour satisfaire tous les budgets. On vous présente les 10 meilleures promos à saisir pour s’équiper en avance et éviter les ruptures de fin de semaine tout en profitant de tarifs largement revus à la baisse.
Le TOP 10 des promos Cdiscount du jour
- Tablette Tactile 10.1” Android 13 à 69,99 € au lieu de 79,99 €
- Friteuse sans huile NINJA – Foodi AF200EU à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- APPLE AirPods 4 à 119 € au lieu de 137 €
- Aspirateur laveur ROBOROCK F25 RT à 179,99 € au lieu de 299 €
- Téléviseur Thomson 43UG4S14 à 229,99 € au lieu de 249,99 €
- Aspirateur robot laveur ROBOROCK Q10 VF à 249,99 € au lieu de 399 €
- Trottinette Électrique Ausom L1 à 389 € au lieu de 479 €
- Aspirateur balai Dyson V12 Origin à 399 € au lieu de 499 €
- PC Portable ASUS VivoBook 17 à 499,99 € au lieu de 559,99 €
- PC Portable Gamer HP Victus 15 (RTX 5060) à 799,99 € au lieu de 999,99 €
HP Victus 15 (RTX 5060) : notre coup de coeur
Parmi les offres gaming du moment chez Cdiscount, le HP Victus 15 s’impose clairement comme notre coup de cœur. Sa configuration équilibrée – RTX 5060 8 Go (75W), Ryzen AI 5 340, 16 Go de RAM et un écran 15,6" FHD IPS 144 Hz – en fait une machine taillée pour jouer dans de très bonnes conditions, sans exploser le budget (799 € !). Proposé ici sans Windows, il offre encore plus de souplesse aux utilisateurs habitués à installer eux-mêmes leur environnement. À ce prix, difficile de trouver un PC gamer aussi complet pour se lancer sereinement dans les jeux récents.
« Ça va être tout black » : Cdiscount lance les hostilités du Black Friday
Avec son opération « Ça va être tout black », Cdiscount met en avant un large éventail de produits pour anticiper le Black Friday. L’enseigne joue la carte de la diversité avec des offres touchant autant le high-tech que la maison ou la mobilité. De la tablette premier prix aux PC portables, en passant par les vidéoprojecteurs, les trottinettes, les vidéoprojecteurs ou même les friteuses & spatules, Cdiscount casse les prix pour permettre à tous de se faire plaisir au meilleur prix. Une opération d'envergure, qui montre que les e-commerçants français sont capables de tenir le choc face au Black Friday Amazon.
Noël avant l'heure
À deux semaines des fêtes, ces remises sont aussi une excellente occasion de boucler ses cadeaux à l’avance. Un PC portable pour un étudiant, des AirPods pour un proche, un Dyson pour la maison… Ce type de sélection évite la cohue de décembre tout en profitant de prix qui ne seront probablement pas plus bas d’ici la fin de l’année.
