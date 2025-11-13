L'aspirateur robot trouve vite sa place dans un appartement ou une maison avec ses dimensions réduites. Il navigue sous la table, le canapé ou le lit, là où la poussière s'accumule le plus souvent. Nettoyer une pièce entière devient alors une tâche moins fastidieuse, surtout si vous avez un animal qui perd ses poils ou si la poussière revient trop vite à votre goût.

La simplicité de la prise en main séduit, même pour un premier achat de robot. L'application dédiée permet de programmer, d'ajuster le mode de nettoyage ou de lancer l'appareil à distance, sans se perdre dans les réglages. Certains diront que le bruit reste discret, et on apprécie que le robot sache retourner à sa base pour se recharger dès que nécessaire. Cela compte, surtout si vous aimez rentrer chez vous et trouver le sol propre sans y penser.