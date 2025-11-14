Les remises s’enchaînent à l’approche du Black Friday, et Amazon met le paquet sur les produits high-tech. PC portables, écrans gamer et tablettes profitent de baisses spectaculaires ce jeudi pour équiper son bureau ou sa maison à petit prix. Découvrez-les en détail ci-dessous.
Les ventes flash se multiplient alors que le Black Friday 2025 approche à grands pas. Amazon propose dès aujourd’hui une sélection de produits incontournables pour le travail, le jeu ou le divertissement : tablettes Android, iPad, PC portables Lenovo et Asus, sans oublier les écrans Acer et MSI. Ces réductions anticipées tombent à pic pour celles et ceux qui souhaitent renouveler leur matériel avant la ruée de la fin de mois, tout en profitant de tarifs parmi les plus bas de l’année.
Le TOP 8 des bons plans Black Friday à saisir
- Tablette Android Dghrti 2025 16Go RAM+128Go ROM à 75,99 € au lieu de 259,99 €
- Écran PC Acer Nitro KG272UG 27" WQHD IPS 120 Hz à 129,90 € au lieu de 169,90 €
- Tablette Lenovo Full HD 10" à 147,26 € au lieu de 258,46 €
- iPad 11 128 Go à 348,15 € au lieu de 389 €
- PC portable Asus Vivobook 15 à 519,99 € au lieu de 619,99 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Écran PC gamer MSI MAG 341CQP QD-OLED à 633 € au lieu de 899 €
- MacBook Air M2 à 798 € au lieu de 1 199,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 🏆 Cyberghost VPN à 2.03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- 10 To de stockage pCloud + gestionnaire de mdp offert à - de 200€/an
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
La haute définition au service de tous les usages
Les écrans et tablettes affichent des progrès impressionnants. Les dalles QD-OLED ou IPS offrent une luminosité accrue, des couleurs plus justes et une fluidité exceptionnelle. L’écran MSI MAG 341CQP QD-OLED, pensé pour le gaming comme la création, combine immersion panoramique et contraste infini. De leur côté, les modèles plus compacts comme l’Acer Nitro KG272UG ou l’iPad 11 garantissent une expérience fluide et confortable, que ce soit pour regarder des vidéos, travailler ou jouer.
PC portables et tablettes : la frontière s’efface
L’époque où les tablettes servaient uniquement à la consultation est révolue. Les modèles récents, à l’image de la Dghrti 2025 ou de la Lenovo Full HD 10”, se transforment en véritables outils de productivité. Côté ordinateurs, le MacBook Air M2 reste un modèle d’efficacité et de légèreté, tandis que les Asus Vivobook et Lenovo IdeaPad Slim 3 séduisent par leur équilibre entre performance et autonomie. Ces appareils répondent à tous les usages modernes, du télétravail au montage vidéo, sans compromis sur la mobilité.
Le Black Friday, le moment parfait pour s’équiper sans se ruiner
Les jours précédant le Black Friday concentrent souvent les meilleures affaires, et 2025 ne fait pas exception. Entre les écrans ultramodernes, les tablettes puissantes et les PC portables polyvalents, les ventes flash d’Amazon offrent des remises parfois équivalentes à celles du jour J. Ces promotions anticipées permettent de s’équiper avant la pénurie ou la flambée des prix.
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.