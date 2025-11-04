Les promotions s’enchaînent déjà sur Amazon, et certaines valent clairement le détour ! À l’approche du Black Friday, plusieurs smartphones affichent des baisses de prix impressionnantes, parfois sous la barre symbolique des 120 €.
Amazon met déjà le feu aux poudres avant le Black Friday ! En ce début de novembre, le géant du e-commerce multiplie les remises sur les produits high-tech, et plus particulièrement sur les smartphones à petit prix. Plusieurs modèles affichent des baisses spectaculaires, parfois supérieures à -60 %, sans attendre la fin du mois.
Que vous cherchiez un téléphone 5G performant, un appareil photo de qualité ou un smartphone endurant pour un usage quotidien, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection. Découvrez sans plus attendre les 5 meilleurs smartphones à moins de 120 € actuellement en promotion sur Amazon.
Les 5 meilleures promos smartphones à moins de 120€ :
- HONOR 200 Lite à 99,99 € au lieu de 280,71 € (-64 %)
- HONOR X6b à 94,90 € au lieu de 109,00 €
- Samsung Galaxy A16 à 118,00 € au lieu de 164,45 €
- Xiaomi Redmi Note 14 à 119,00 € au lieu de 203,00 € (-41 %)
- Xiaomi Redmi 15C (2025) à 119,98 € au lieu de 129,99 €
HONOR 200 Lite – 99,99 € (-64 %)
Déjà affiché à 99,99 €, ce prix fait clairement signe pour le Black Friday.
Caractéristiques clés : écran AMOLED 6,7″, triple capteur arrière 108 Mpx, selfie 50 Mpx, 8 + 256 Go, Android 14, 5G.
Pour qui ? Pour celui qui veut un smartphone « photo » abordable, grand écran fluide, stockage généreux.
✅ Avantages
- Très bon capteur photo 108 Mpx, selfie 50 Mpx – rare à ce prix.
- Stockage 256 Go : idéal applications, médias, sans s’inquiéter.
- 5G et interface récente Android 14.
❌ Inconvénients
- Autonomie ou charge rapide non mises en avant (4500 mAh annoncé).
- Dans cette gamme de prix, certaines concessions (matériaux, photo ultra-performante en basse lumière) à prévoir.
Astuce Black Friday : À ce tarif, c’est déjà très bon. Vérifiez si Amazon ajoute un coupon supplémentaire ou remise temporaire.
HONOR X6b – 94,90 €
Très bon tarif pour un smartphone entrée-gamme.
Caractéristiques clés : batterie 5 200 mAh, stockage 128 Go (ou plus), appareil photo 50 Mpx, Android 14.
Pour qui ? Pour un usage simple, mais fluide : navigation, réseaux sociaux, messagerie, sans viser le haut de gamme.
✅ Avantages
- Batterie généreuse,
- Bon stockage pour le prix.
- Capteur 50 Mpx : acceptable pour ce budget.
❌ Inconvénients
- Écran TFT (et non forcément AMOLED haut de gamme).
- Performances modestes : pas pour jeu intensif ou usages exigeants.
Astuce Black Friday : Beaucoup de bons plans « entrée de gamme » circulent, mais celui-ci est déjà très compétitif.
Samsung Galaxy A16 – 118,00 €
Un nom connu, une marque rassurante.
Caractéristiques clés : 4 Go/128 Go, écran 6,7″ Super AMOLED 90 Hz, triple caméra 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx, batterie 5 000 mAh, Android 14.
Pour qui ? Pour quelqu’un qui préfère miser sur une marque solide, un modèle « mainstream », mais sans se ruiner.
✅ Avantages
- Marque réputée, mises à jour plus longues (Samsung).
- Écran fluide 90 Hz, bon compromis.
❌ Inconvénients
- 4 Go de RAM : limite pour une utilisation très exigeante.
- Charge rapide modeste.
Astuce Black Friday : Le fait que Samsung propose un modèle à ce prix est notable : un signe que la période des promos est déjà bien active.
Xiaomi Redmi Note 14 – 119,00 €
Toujours sous la barre des 120€, un modèle milieu-entrée de gamme très intéressant.
Caractéristiques clés : écran AMOLED 6,67″ 120 Hz, capteur 108 Mpx, batterie 5 500 mAh (ou plus selon version), stockage 6-12 Go RAM + 128 Go+.
Pour qui ? Pour un usage plus exigeant : photos, fluidité écran, un peu de jeu léger, longévité.
✅ Avantages
- Taux de rafraîchissement 120 Hz : rare à ce prix.
- Capteur photo 108 Mpx : très solide, même pour cette gamme.
❌ Inconvénients
- Chargeur non inclus.
- Version proposée (4G vs 5G) selon la déclinaison : bien vérifier.
Astuce Black Friday : Le tarif flirtant avec la limite 120 €, surveillez les variantes (128 Go vs 256 Go) afin de saisir la meilleure configuration.
Xiaomi Redmi 15C – 119,98 €
Le prix est au sommet de notre budget, mais l’offre mérite le détour.
Caractéristiques clés : batterie 6 000 mAh, écran 6,9″ 120 Hz, triple caméra arrière 50 Mpx, 4 Go RAM + 128 Go.
Pour qui ? Pour ceux qui privilégient l’autonomie et une grande surface d’affichage : idéal pour consommation, médias, navigation, usage quotidien.
✅ Avantages
- Batterie très généreuse : bon point pour usage prolongé.
- Grand écran 6,9″ : immersion assurée.
❌ Inconvénients
- Résolution écran modeste (HD+ plutôt que Full HD).
- RAM 4 Go peut être un peu juste à terme.
Astuce Black Friday : Si vous priorisez autonomie et écran, cette offre peut être un excellent deal dans cette fenêtre tarifaire.
À garder à l’esprit pour votre achat
- Vérifiez bien la version : capacité (RAM/ROM), 4G vs 5G, couleur, doublé SIM.
- Pensez aux frais éventuels (livraison, garantie, revente).
- À l’approche du Black Friday, les prix peuvent encore évoluer : mais ces offres sont déjà très compétitives.
- Le budget « moins de 120 € » correspond bien à une stratégie d’achat « valeur » : l’étude récente montre que 13 % des commentaires consommateurs mentionnent explicitement « promotions », « bonnes affaires », « budget ».(Étude de la plateforme …)
- Soyez prêt à agir vite : stocks et remises commencent déjà à se raréfier.