Amazon met déjà le feu aux poudres avant le Black Friday ! En ce début de novembre, le géant du e-commerce multiplie les remises sur les produits high-tech, et plus particulièrement sur les smartphones à petit prix. Plusieurs modèles affichent des baisses spectaculaires, parfois supérieures à -60 %, sans attendre la fin du mois.

Que vous cherchiez un téléphone 5G performant, un appareil photo de qualité ou un smartphone endurant pour un usage quotidien, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection. Découvrez sans plus attendre les 5 meilleurs smartphones à moins de 120 € actuellement en promotion sur Amazon.