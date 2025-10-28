Le Redkey W15 PRO ne se contente pas d’aspirer : il lave et sèche en même temps, grâce à un système de circulation d’eau propre (650 ml) et d’eau usée (550 ml). Son moteur de 200 W délivre jusqu’à 22 kPa de puissance d’aspiration, capable d’éliminer poussières, poils d’animaux et liquides renversés sans effort.

Son écran LED interactif affiche l’état de l’appareil en temps réel, avec indications vocales pour un contrôle fluide. Le mode Turbo permet d’activer instantanément la puissance maximale sur les zones très sales.

Le plus impressionnant ? Sa technologie de nettoyage triangulaire associée à des brosses ultra-minces qui atteignent les coins et plinthes à moins de 0,5 cm, pour un résultat impeccable jusque dans les moindres recoins.