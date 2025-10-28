Du 28 au 29 octobre seulement, le Redkey W15 PRO, aspirateur laveur sec et humide au design plat à 180°, bénéficie d’une réduction de 80 € sur Cdiscount. Doté d’un séchage à air chaud à 65°C, d’une aspiration puissante de 22 kPa et d’une autonomie de 45 minutes, il s’impose comme le compagnon idéal pour un ménage impeccable et sans effort.
Un aspirateur 3-en-1 pour un ménage plus rapide et plus hygiénique
Nettoyer efficacement sans se fatiguer : c’est la promesse du Redkey W15 PRO, un aspirateur laveur sans fil qui combine aspiration et lavage pour des sols impeccables en un seul passage.
Son design ultra-plat permet de passer sous les lits et meubles bas, tandis que son système d’auto-nettoyage à 65°C sèche automatiquement la brosse pour éviter bactéries et mauvaises odeurs. Profitez-en dès maintenant sur Cdiscount à 179,99 € seulement avant la fin de la promo, le 29 octobre.
Trois bonnes raisons de choisir le Redkey W15 PRO
- 💸 Une économie immédiate de 80 € sur un appareil premium et complet
- 🧽 Nettoyage intelligent 3-en-1 : aspiration + lavage + séchage automatique
- 🧠 Design ergonomique et plat à 180°, parfait pour tous les recoins
Un concentré de technologie pour un nettoyage sans compromis
Le Redkey W15 PRO ne se contente pas d’aspirer : il lave et sèche en même temps, grâce à un système de circulation d’eau propre (650 ml) et d’eau usée (550 ml). Son moteur de 200 W délivre jusqu’à 22 kPa de puissance d’aspiration, capable d’éliminer poussières, poils d’animaux et liquides renversés sans effort.
Son écran LED interactif affiche l’état de l’appareil en temps réel, avec indications vocales pour un contrôle fluide. Le mode Turbo permet d’activer instantanément la puissance maximale sur les zones très sales.
Le plus impressionnant ? Sa technologie de nettoyage triangulaire associée à des brosses ultra-minces qui atteignent les coins et plinthes à moins de 0,5 cm, pour un résultat impeccable jusque dans les moindres recoins.
Prix et durée limitée : une occasion à ne pas manquer
Affiché habituellement à 259,99 €, le Redkey W15 PRO tombe exceptionnellement à 179,99 € pendant deux jours seulement, du 28 au 29 octobre sur Cdiscount.
Soit 31 % de réduction immédiate, sans code promo à saisir. Ce tarif est rare pour un aspirateur laveur sans fil doté d’un séchage à air chaud à 65°C, d’une autonomie de 45 minutes et d’une garantie de 2 ans. (Offre valable jusqu’au 29 octobre, dans la limite des stocks disponibles.)
Un cadeau malin et complet
Le Redkey W15 PRO est aussi une excellente idée cadeau. Livré prêt à l’emploi (batterie incluse), il s’adapte à tous les types de sols durs et convient particulièrement aux foyers avec animaux. Son autonettoyage automatique, son design plat et sa puissance constante en font un allié idéal pour simplifier le quotidien.
✅ Notre avis sur le Redkey W15 PRO
Puissant, intelligent et hygiénique, le Redkey W15 PRO s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. Son séchage à air chaud à 65°C et son design plat à 180° font toute la différence au quotidien. À 179,99 € au lieu de 259,99 €, c’est une opportunité à saisir sans hésiter.