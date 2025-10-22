Les deux derniers iPhone d’Apple bénéficient en ce moment de belles promotions. Entre un iPhone 16 plus abordable et un iPhone 17 mieux équipé, le choix n’est pas aussi évident qu’il y paraît. Voici notre comparatif pour vous aider à choisir le modèle qui vous correspond le mieux.
Chaque année, Apple peaufine ses modèles sans les révolutionner. Mais entre l’iPhone 16 et l’iPhone 17, la différence ne se résume pas à quelques mégapixels ou à une nouvelle puce. Elle touche à la philosophie d’usage : le 17 abandonne la version 128 Go pour démarrer à 256 Go, confirmant que la marque considère désormais cette capacité comme la nouvelle norme.
Le 16 reste un excellent modèle, équilibré et fluide, mais son stockage plus limité le destine davantage à ceux qui consomment peu de médias ou sauvegardent sur le cloud. Le 17, lui, vise ceux qui veulent un smartphone plus durable, capable d’encaisser les mises à jour et les photos lourdes des prochaines années.
iPhone 16 vs iPhone 17 : les deux promos à connaître
- L'iPhone 16 128 go à 669,99 € au lieu de 869,99 €
- L'iPhone 17 256 go à 859 € au lieu de 969 €
L'iPhone 17 : un modèle pensé pour durer
Avec le 17, Apple met l’accent sur la pérennité. Exit les 128 Go : le stockage double, pour s’adapter à des usages modernes plus lourds (photo 48 Mpx, 4K HDR, jeux immersifs). Cette simple évolution change beaucoup dans le quotidien. Elle permet d’éviter le stress du manque de place et assure une meilleure valeur de revente dans le temps.
Sous le capot, la puce A19 Pro apporte un gain de puissance notable, notamment pour le traitement d’image et les applications gourmandes. L’autonomie progresse légèrement grâce à une gestion énergétique plus fine, et le design gagne en finesse. L’écran OLED reste un modèle d’équilibre, toujours plus lumineux et contrasté.
Au final, le 17 s’adresse à ceux qui voient leur smartphone comme un investissement à long terme. Il justifie pleinement les quelques euros supplémentaires à capacité équivalente (l'iPhone 16 256 go pouvant couter plus de 900 € en fonction des offres), surtout pour un usage intensif en photo et vidéo.
L'iPhone 16 : le bon compromis pour les budgets plus serrés
L’iPhone 16 reste un modèle hautement recommandable pour qui cherche la qualité Apple à prix contenu. Il conserve la puce A18 Bionic, encore très performante, un superbe écran OLED 6,1 pouces et un double capteur photo de 48 Mpx capable de sublimer la plupart des scènes. Pour un usage quotidien, la différence de performances avec le 17 reste ténue.
Son seul vrai point faible aujourd’hui, c’est sa capacité de 128 Go. En 2025, entre les photos en 4K, les vidéos HDR et les applis toujours plus lourdes, on atteint vite la limite. Opter pour un 16 en 256 Go rendrait le rapport qualité/prix moins intéressant, car on s’approcherait du tarif du 17.
L’iPhone 16 garde néanmoins tout son sens pour les utilisateurs qui préfèrent stocker sur iCloud ou qui ont un budget limité. Sa longévité logicielle reste solide, et il offrira encore plusieurs années d’iOS sans ralentir.
iPhone 16 ou 17 : quel modèle choisir en 2025 ?
Le duel se joue désormais sur le stockage et la durabilité. Si vous cherchez un iPhone fluide, élégant et abordable, le 16 à 669,99 € (code CLUBR10) reste une très bonne affaire. Mais si vous pensez garder votre smartphone plusieurs années, le 17 s’impose comme un choix plus sage. Avec 256 Go de base et une puissance accrue, il sera plus confortable sur la durée.
En clair, le 16 est une excellente porte d’entrée dans l’écosystème Apple. Mais pour ceux qui veulent un modèle prêt pour les prochaines années, le 17 justifie son surcoût. D’autant qu’à capacité équivalente, la différence réelle de prix entre les deux modèles se réduit à quelques dizaines d’euros.