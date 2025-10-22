Chaque année, Apple peaufine ses modèles sans les révolutionner. Mais entre l’iPhone 16 et l’iPhone 17, la différence ne se résume pas à quelques mégapixels ou à une nouvelle puce. Elle touche à la philosophie d’usage : le 17 abandonne la version 128 Go pour démarrer à 256 Go, confirmant que la marque considère désormais cette capacité comme la nouvelle norme.

Le 16 reste un excellent modèle, équilibré et fluide, mais son stockage plus limité le destine davantage à ceux qui consomment peu de médias ou sauvegardent sur le cloud. Le 17, lui, vise ceux qui veulent un smartphone plus durable, capable d’encaisser les mises à jour et les photos lourdes des prochaines années.